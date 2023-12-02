К Замку Ричарда хотят приделать мансарду из газоблока: новые подробности скандала вокруг исторического здания в Киеве

В Киеве разразился скандал с надстройкой на крыше Замка Ричарда, который находится на Андреевском спуске. Пятиэтажное здание является памятником архитектуры ХХ века и любые работы на нем должны согласовываться с городскими властями.

Изменения на крыше заметили прохожие

Строителей на крыше Замка Ричарда заметили прохожие, когда рабочие уже успели построить несколько частей стен из газоблока.

На сомнительное строительство еще 21 ноября отреагировал советник городского головы Киева и депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец, назвав это "произволом" в историческом центре города на Подоле.

"Все работы незаконны, и город будет реагировать и останавливать этот беспредел. Безответственные владельцы должны понимать, что с рук им это не сойдет. Замок является памятником архитектуры", — отметил Белоцерковец.

Построена часть стены из газоблока на крыше / фото ТСН.ua

Имеют разрешение от Минкультуры

Сайт ТСН.ua выяснял, чем закончилась скандальная история с надстройкой на памятнике архитектуры.

В столичной мэрии нам рассказали, что выезжали на Андреевский спуск. Состоялся разговор с представителем владельца здания, он –гражданин США.

"Выяснилось, что у представителей владельца Замка Ричарда есть разрешение на проведение работ от Министерства культуры Украины. Здание с 2015 года имеет статус памятника архитектуры. Но город не выдавал представителям владельца карточку на нарушение благоустройства. Поэтому было принято решение приостановить работы на объекте, к выяснению всех обстоятельств", – рассказал сайту ТСН.ua Михаил Будилов, директор Департамента городского благоустройства КГГА.

Надстройка на Замке Ричарда Фото: @AndriyuKK, Телеграмм

Разрешению уже более 8 лет

Сейчас продолжаются проверки законности действий застройщика, который начал строительные работы на Андреевском спуске.

По словам Михаила Будилова, в Департаменте охраны культурного наследия должно состояться совещание по проверке разрешительной документации представителей владельца Замка Ричарда, поскольку оно датировано еще 2015 годом.

Дополнительный этаж на Замке Ричарда

В КГГА говорят, что отправили соответствующие запросы и обращения в Минкультуры и ждут ответа на выданные владельцу разрешения.

"На данный момент на крыше Замка Ричарда строительные работы не ведутся. Судя по имеющейся документации, там хотят достроить мансардный этаж. По словам представителей владельца здания, дополнительный этаж предусмотрен проектом. Но отмечу, что они не получали у города карточку на нарушение благоустройства поэтому все работы приостановлены и мы контролируем ситуацию на объекте", – отмечает Михаил Будилов.

Проект реконструкции Замка Ричарда с мансардой/фото ТСН.ua

Что будет дальше?

Чем закончится эта скандальная история с надстройкой, пока неизвестно. За такое нарушение благоустройства на владельца могут составить только административный протокол.

Как утверждают эксперты, владелец Замка Ричарда или его представители должны публично объяснить киевлянам, что они планируют делать с историческим зданием на Андреевском спуске.

"Если владелец имеет полный пакет разрешительных документов, то должен публично объяснить общественности, что именно планирует сделать со зданием, чтобы у киевлян не возникало лишних вопросов. Ведь в данном случае речь идет не о каком-то складе на окраине города, а об историческом центре Киева, здании, которое имеет статус памятника архитектуры ХХ века", – отмечают в КГГА.

Замок Ричарда / Фото: Вечерний Киев

Не первый скандал с Замком Ричарда

Строительные скандалы вокруг Замка Ричарда уже случались. В декабре 2016 во внутреннем дворе здания заметили строителей, а возле замка установили высокий забор.

Тогда представители владельца здания рассказывали о начале реставрации. Во дворе замка был проведен демонтаж недостроенной пристройки еще советской эпохи. Это сооружение не являлось памятником архитектуры и находилось в неудовлетворительном состоянии, поэтому его решили демонтировать. А на ее месте планировали возвести трехэтажное здание, которое должно было выполнять функцию подпорной стены.

Надстройка на известном здании. Фото: @AndriyuKK

Уже тогда киевские активисты отмечали, что работы, которые проводит владелец памятника архитектуры , не похожи на реставрацию, а на перестройку.

В свою очередь представители владельца здания отмечали, что все работы планируют выполнить за 2 года, а Замок Ричарда станет доходным домом, где в аренду будут сдаваться квартиры. На территории обещали оборудовать подземный паркинг, а в помещении открыть художественную галерею.

Мистика и разрешительная документация

Замок Ричарда окутан многочисленными легендами и привлекает туристов. Относительно здания существует много слухов, например, о завывании в комнатах и свете, горящем в его окнах. Но все это – городские легенды.

Дом был построен в стиле английской неоготики в 1905 году, по заказу промышленника Дмитрия Орлова. Но хозяина усадьбы застрелили, и вдове пришлось из-за долгов продать особняк.

Замок Ричарда окутан многочисленными легендами

Вскоре новый владелец все же заселил арендаторов. И говорят, что жилье достаточно хорошо сдавалось в аренду. Здесь жили многочисленные жильцы, размещались редакции журналов, действовали магазины.

После Второй мировой войны замок был переделан под коммунальные квартиры. А в 1983 году всех жителей пересилили в новое жилье.

В 90-е годы прошлого века Замок Ричарда приобрел за миллион долларов американец с украинскими корнями. Говорят, чтобы привести его в порядок, он более десяти лет согласовывал необходимую документацию с чиновниками.

Все эти годы дом пустует и почему-то не пускает в свои стені новых жильцов.

Ранее сайт ТСН.ua сообщал, что возводят надстройку из газоблока на Замке Ричарда: в Киеве разгорелся скандал вокруг памятника архитектуры.

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