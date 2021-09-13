Кабачковая икра: почему полки магазинов пестрят подделкой и как найти настоящий вкус

Кабачковая икра: почему полки магазинов пестрят подделкой и как найти настоящий вкус

Покупая в магазине баночку кабачковой икры, стоит обращать внимание на три вещи.

Украинские производители кабачковой икры нашли способ законсервировать законную подделку. Поэтому найти знакомый с детства вкус продукта стало практически невозможно.

О том, как отличить "настоящий вкус" среди фальшивок, говорится в выпуске ТСН.Недели.

Наполнение современных магазинных консервов мало напоминает ту давнюю икру заморскую — кабачковую. И названия как тени прежней: не кабачковая, а икра из кабачков или летняя.

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Чтобы найти качественную кабачковую икру, эксперты советуют проверять, изготовлена ли она по государственному стандарту (ГОСТ), так как в Украине многие производители пользуются так называемыми ТУ (технические условия), которые выдвигают значительно более мягкий регламент к технологии изготовления.

"Вот что это такое? Смотрите! Совсем диетическая икра! Количество сухих веществ маленькое, то есть не выпаривают до того момента, чтобы она приобрела густой структуры. Потому что это не выгодно", — возмущается профессор КНТЭУ Елена Сидренко.

Профессиональную дегустаторку не устраивает, что почти все производители икры отошли от стандарта. В то же время, говорит, закон они не нарушают.

"Здесь по закону: "икра из кабачков". Нигде не написано "кабачковая икра", — объясняет она. Небольшая игра слов и покупатель забирает законную подделку.

Качество кабачковой икры можно определить, проверив, не выливается ли она из банки. "Видите, не выпадает? Это говорит о высоком качестве готового продукта. То есть она не должна течь", — указывает владелец консервного завода Владимир Гуменный.

В составе кабачковой икры должны быть кабачки, лук, морковь, масло, томатная паста, соль, зелень петрушки и укропа, черный и душистый перец.

На заводе Гуменного уверяют, что придерживаются классической рецептуры и технологии изготовления. Плоды с соседнего поля сначала моют, режут, удаляют косточки и шелуху, измельчают. Жарят в масле только лук и морковь, а кабачки — уваривают.

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Главное действо происходит в вакуумном аппарате, где при температуре 74°С уваривается икра, отдавая лишнюю влагу. Закатать банку дома так не получится.

А вот шеф-повар Артем Блаут убежден в том, что кабачковую икру можно легко приготовить самостоятельно. Свою простое блюдо он готовит из двух видов кабачка, моркови и лука. Для вкуса добавляет вяленые арбузы и соленый сыр с лепестками бархатцев.

Итак, покупая в магазине баночку кабачковой икры, обратите внимание на три вещи:

Название "икра кабачковая", а не "из кабачков";

Буквы ДСТУ, а не ТУ;

Когда откроете — переверните. Если выльется — это лишь тень настоящего бренда.

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