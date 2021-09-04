Кабаны-вандалы: жители села на Буковине страдают от опустошительных набегов диких свиней

Местным охотникам пришлось обращаться по специальную лицензию на отстрел.

Дикие свиньи терроризируют деревню на Буковине. Три десятка животных днем и ночью топчут огороды крестьян и объедают кукурузу. Поселковый совет направляет крестьян к охотникам, но те пока не могут помочь, потому что трогать кабанов — нельзя, крупный штраф.

О том, как крестьяне пытаются самостоятельно побороть незваных гостей, речь идет 4 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Дикие и очень голодные кабаны привели в ужас село Димки в Черновицкой области. На поиски пищи на огороды они начали выходить уже даже среди бела дня.

Заметив кабанов-вандалов, которые своими нашествиями делают немалый вред на засаженных кукурузой полях, крестьяне прогоняют их криками и свистом. Но встречаются среди них и непугливые, которые успевают изрядно навредить. Говорят, они идут, как настоящее нашествие.

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Местная жительница Мария Рошко пытается оправиться после нападения свиней. Ее дом около леса и ночью стадо трижды прошлось кукурузой. "Все потоптали, весь город. Здесь может мешок кукурузы разве соберется, потому что они все поломали", — жалуется хозяйка.

В отчаянии женщина обложила город пугалами. Но свиньи оказались не из пугливых.

От встречи с дикими свиньями может пострадать не только кукуруза. Свиноматки с выводком бывают очень агрессивными, могут наброситься и на людей, защищая малышей.

Люди обращались и в полицию, и в поселковый совет, но им только посоветовали написать коллективное обращение к сообществу охотников.

Охотники рассказывают, что насчитали уже три десятка свиней, которые терроризируют села Глыбоцкой общины. Предполагают, что кабаны могли появиться со стороны Румынии, с которой граничит эта территория.

Сразу охотники ничего не могли сделать — до открытия сезона охоты за убийство дикого кабана штраф составляет 40 000 гривен. Пришлось обращаться по специальную лицензию на отстрел.

"Государственный охотничий фонд предоставил нам лицензию, теперь будем этих свиньей добывать. Будет происходить индивидуальная охота — один охотник и один егерь ", — пояснил председатель Глыбоцкого общества охотников и рыболовов Сергей Круликовский.

Охота начнется с понедельника. К тому времени защищать свои огороды крестьянам придется самостоятельно. Компенсируют ли им убытки, в сельсовете пока не могут сказать.

Новости Украины: дикие свиньи терроризируют деревню на Буковине - как люди пытаются бороться с ними

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