Кабину оторвало от прицепа: в Киеве проспект Победы сковала масштабная авария с фурой (видео)

Тяжеловоз влетел в легковой автомобиль, в аварии пострадала пожилая женщина, ехавшая в легковушке.
В Киеве проспект Победы сковала масштабная авария с фурой, перевозивший газоблоки.
Водитель грузовика со стройматериалами не справился с управлением.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. 12:00" за 1 июля.
"Масштабная авария, сковала проспект Победы: в Киеве возле станции метро "Берестейская" с управлением не справился водитель грузовика, который вез строительные материалы. На фото, которые публикуют в Сети, видно: кабину оторвало от прицепа, а стройматериалы рассыпались вокруг", — говорится в сюжете.
Тяжеловоз влетел в легковой автомобиль, который врезался в столб. В аварии пострадала пожилая женщина, ехавшая в легковушке. Она госпитализирована в больницу.
В легковушке была семья, они возвращались с отдыха. Ехали из Борисполя на Волынь. Передвигались медленно. За рулем была жена, муж сидел рядом на пассажирском сидении. Вдруг они почувствовали сильный удар, машина отлетела и врезалась в столб. Сработали подушки безопасности. Легковой автомобиль разбит.
В направлении из центра на проспекте Победы образовался значительный затор.
Напомним, в Киевской области в городе Кагарлык молния попала в автомобиль с пассажирами.