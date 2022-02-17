Кабмин прописал условия распределения госсредств на ремонты в школьных столовых: кто получит деньги

Кабмин прописал условия распределения госсредств на ремонты в школьных столовых: кто получит деньги

На модернизацию школьных столовых в бюджете заложили более 1,5 миллиарда гривен.

Кабмин прописал условия распределения государственных средств на ремонт в школьных столовых.

Какие заведения получат деньги, об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1" за 17 февраля.

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Модернизация столовых в украинских школах – соответствующее решение поддержало правительство и прописал условия распределения средств. На такие цели в бюджете заложили более 1,5 миллиарда гривен.

Деньги будут тратить на реконструкцию, капремонт пищеблоков и закупку современного оборудования.

Получить средства смогут школы, где учатся от 100 человек – в селах, от 200 – в территориальных общинах, а в Киеве и областных центрах – должно быть не менее 400 учеников.

Проект реализации рассчитан на год.

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Напомним, почти треть учеников и их родителей недовольны едой в школьных столовых – результаты прошлогоднего опроса Министерства образования и науки. Изменить положение вещей имеют новые нормы питания для учебных заведений, которые начали действовать в этом году. Впрочем, не все так гладко. Новое меню разделило страну: одни родители переменам радуются, другие – жестко критикуют. К слову, в настоящее время школьное меню состоит на 75% из продуктов растительного происхождения.

Отметим, что почти половина школьных поваров не умеют готовить по новому меню.

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