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Кабмин решило обустроить Национальное военное кладбище на Лысой горе в Киеве — КГГА

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
632
Время на прочтение
1 мин
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Кабмин решило обустроить Национальное военное кладбище на Лысой горе в Киеве — КГГА

Фото: pinterest.com

Вокруг места обустройства Национального военного кладбища в Киеве ведутся дискуссии, говорят в КГГА.

Кабинет министров Украины принял решение об обустройстве Национального военного кладбища на Лысой горе в Печерском районе Киева.

Об этом рассказал в интервью ТСН.ua первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Город предлагал место для проведения почетных захоронений рядом с Бабьим Яром, но Кабинетом министров было принято другое решение, и оно было поддержано Киевсоветом, об обустройстве Национального военного кладбища на Лысой горе в Печерском районе", — сказал он.

По его словам, сейчас ведутся дискуссии по этому поводу между оппонентами.

"Но по моему мнению, нам уже нужно переходить от разговоров к конкретным делам. Нужно достойно чтить память павших героев. Это должно быть мемориальное место и точно не на окраине столицы", — сказал Поворозник.

Полное интервью с первым заместителем главы КГГА Николаем Поворозником о том, как выживает Киев в условиях войны, возможны ли блекаут и наступление из Беларуси, читайте здесь.

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