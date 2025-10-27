КАБы могут стать новыми "Шахедами" для Украины: Жданов предупредил об опасности для Киева

Олег Жданов / © ТСН

Россия расширила ареал применения своих управляемых авиабомб. Реактивные КАБы уже фиксируют над Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской областями. Некоторые военные предполагают, что под угрозой может оказаться и Киев — расстояние от Брянской области до столичной Троещины составляет около 200 километров.

Куда сегодня армия РФ уже может доставать КАБами, какая у них разрушительная сила, насколько эффективно украинская ПВО может их сбивать и действительно ли существует угроза Киевщине — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

КАБы могут стать новыми «Шахедами» для Украины

По его словам, к сожалению, перспектива с реактивными КАБами может быть такой же, как и с «Шахедами».

«Потому что РФ масштабирует их производство. Буквально несколько недель назад мы наблюдали единичные запуски, а сейчас они становятся все чаще. Не так резко, как хотелось бы россиянам. И в принципе, для нас это положительный момент, что не столь резко они могут увеличить количество этих КАБов. Но такая угроза существует», — объясняет Олег Жданов.

Все будет зависеть от Китая, говорит военный эксперт. Дело в том, что обычный КАБ превращается в реактивный, когда к нему прилагается китайский реактивный двигатель.

«И чем больше Китай будет поставлять этих двигателей в РФ, тем больше таких реактивных КАБов мы будем наблюдать в нашем воздушном пространстве», — отметил Олег Жданов.

Могут ли КАБы доставать до Киева

На сегодняшний день известно, что максимально реактивный КАБ смог пролететь 193 километра, говорит Олег Жданов.

«Это один из первых КАБов, который был запущен по Полтаве. Он не долетел до самой Полтавы и упал где-то в области. И примерно вычислили такое расстояние. Кстати, 200 километров от Брянской области до Троещины — это значит, что возле Троещины он упадет», — объясняет военный эксперт.

То есть Киеву прямой угрозы нет, пока эти КАБы не пускаются из воздушного пространства Украины.

«Если они не залетают с севера в наше воздушное пространство, то они не достанут в Киев. Так что пока для столицы такой прямой угрозы нет», — говорит Олег Жданов.

Российские КАБы / © ТСН.ua

Может ли ПВО сбивать реактивные КАБы

Российские реактивные КАБы имеют скорость до 500 км/ч и высоту полета от 50 до 500 метров на концевых участках траектории, говорит военный эксперт:

«Сбивать их можно, потому что они дают очень хороший тепловой след. Ракетами самонаведения можно сбивать, типа «Стингер» или «Стрела». А также средствами ПВО малого радиуса действия. Они могут быть эффективными, но должны быть оборудованы радиолокационными прицелами. Потому что все остальное — тепловизор вряд ли получит на большие расстояния, только в ясную, сухую погоду. А радиолокация будет мощнее и даст нам более положительные результаты. Но опять же проблема: те же огневые группы могут бороться, но им нужен радиолокационный прицел. И станция РЛС, которая будет разведывать эти КАБы, если они будут лететь».

Разрушение от КАБа масштабнее, чем от ракеты

Олег Жданов говорит, что российские реактивные КАБы могут нести 180-350 кг взрывчатки. Так что их разрушительная сила даже больше, чем у крылатой ракеты.

“Если это 250-килограммовая авиационная бомба, оборудованная под реактивный КАБ, то это примерно под 180 кг взрывчатки. Если 500-килограммовая бомба, то это 350 кг взрывчатки. 350 кг — это даже больше, чем в крылатой ракете. Так что разрушения могут быть очень серьезны. Мы знаем, что враг обычными КАБами на фронте может просто разрушить позицию, и мы вынуждены отходить с этой позиции, потому что там нечего оборонять, там сплошная воронка. Разрушение от них достаточно мощное, достаточно большое», — объясняет эксперт.

Российские КАБы

Куда могут доставать российские КАБы сейчас

Увеличивать дальность реактивных КАБов, по словам Олега Жданова, это очень сложная инженерная задача. Для этого нужно увеличивать мощность двигателя и топливный бак.

«А топливный бак, он опять-таки говорит о том, что увеличивается вес. Здесь такая пропорциональная зависимость: больше топлива — дальше летит, но больший вес — меньше летит. И тут нужно, почему я говорю, что нужно увеличивать мощность двигателя, мощность повлечет за собой больший расход топлива. Так что я не думаю, что завтра Китай предоставит там какой-нибудь другой двигатель РФ. То, что Россия сама не может сделать такой двигатель на сегодняшний день, то в этом особо сомнений нет. То, что Китай не сможет в столь сжатые сроки разработать что-то более мощное, более эффективное, ну я думаю, что тоже вряд ли. Возможно, через несколько лет Россия сможет получить, и если они будут этим заниматься», — говорит эксперт.

Сейчас мы апеллируем цифрой в 190 километров, подчеркивает Олег Жданов. Это максимальная дальность полета реактивного КАБа.

«Угрозы для Киева пока нет. Из этого параметра нужно исходить», — объясняет военный эксперт.