КАБы ударили по столовой и месту, где жили осужденные: новые жуткие подробности обстрела колонии на Запорожье

Колония, которую атаковали русские

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В Запорожской области россияне ударили по исправительной колонии. Известно о 17 погибших и 44 раненых. Среди них есть пациенты в тяжелом состоянии.

Накануне россияне сбросили на село Беленькое не менее 8 авиабомб. Под удар попали исправительное учреждение и жилье людей.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Киры Овес.

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Россияне сбросили 8 авиабомб на одно из сел Запорожского района. Целью оккупантов стала исправительная колония и частные дома — у людей разрушено абсолютно все. Наибольшим разрушениям подверглась Беленьковская исправительная колония, в Минюсте отметили, что россияне ударили туда четырьмя авиабомбами.

На месте погибло 17 осужденных, еще более сорока получили ранения — им понадобилась госпитализация. Среди них есть тяжелые — за их жизни борются медики. Еще полсотни людей получили нетяжелые травмы, им оказали помощь на месте. В учреждении полностью разрушены столовая, административный штаб и карантинный участок.

«Два КАБа попали в столовую осужденных, один КАБ попал непосредственно в место проживания осужденных, где было больше всего погибших», — говорит заместитель начальника учреждения Дмитрий Азаров.

Это была адская ночь, рассказывают жители Беленького. Авиабомбами российские террористы били и по частным домам. Галина до сих пор не может оправиться, со слезами на глазах показывает ТСН разбитый дом. Говорит, с семьей сидели на кухне, когда оккупанты ударили рядом с домом.

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«Если бы я не вышла в кухню, то, конечно, я бы пострадала, меня бы стекло побило, а может и сердце лопнуло, я не знаю… оно как шарахнуло», — говорит жительница Беленького Галина Олейник.

Российская авиабомба попала прямо в огород Надежды. Женщина вместе с мужем из прифронтового села перебрались к детям в Запорожье. Что уничтожен ее дом, узнала от соседей. Рассказала, на выходных успели вывезти из дома холодильник и стиральную машину. Не успели только дождаться урожая на огороде.

Люди сгребают обломки. Удары были такой силы, что в селе разбито около сотни домов и социальная инфраструктура. Сейчас работает специальная комиссия, фиксируют повреждения.

«Летело по два КАБа, было много КАБов. Первые два удара такие громкие были, дома даже дрожали, окна, двери летели. Еще у нас повреждены окна и двери в учебных заведениях, лицей и детский сад и также больница — семь окон повреждены и три многоэтажки», — говорит заместитель сельского головы Беленьковского сельского совета Алла Кришталь.

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В село уже приехали благотворительные организации, которые будут оказывать помощь пострадавшим, в частности, выдавать пленку, фанеру, чтобы люди закрыли окна и крыши.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 08:00 новости 30 июля. Новый удар по полигону! ЕС угрожает сокращением помощи! Дедлайн Трампа!

Напомним, армия РФ нанесла авиаудар по территории Беленьковской исправительной колонии №99.