Качели с игрушками и цветами: в Кривом Роге хоронят убитых российской ракетой детей

Детская площадка в Кривом Роге, куда прилетела ракета РФ. / © Суспільне

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В понедельник, 7 апреля, в Кривом Роге прощаются с детьми, которых российская ракета убила прямо на детской площадке. В городе идет день траура.

Об этом сообщила в прямом включении корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

Сейчас в городе прощаются с Германом Трипольцем. Мальчику было всего девять лет. Родные рассказали, что он был на детской площадке, когда раздалась воздушная тревога. Родители побежали за ним, но не успели. Их отбросило взрывной волной. Ребенок был госпитализирован, но спасти его не удалось.

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В общей сложности сегодня в городе отдают последнее уважение еще трем детям и шестерым взрослым.

На место трагедии – на детскую детскую площадку – люди несут цветы и игрушки. Местные жители чтят погибших. Утром здесь провели панихиду по жертвам русского удара.

"Здесь покой был. Детки гуляли. Это беда, которой никто не ждал и не надеялся, что это существо выпустит на детей ракету... О чем можно с ними говорить...", - говорит одна из горожан.

Тем временем в Сети появилось видео, на котором детская площадка за полгода до трагического удара. Его опубликовала местная жительница, которая с дочкой чудом уцелела. На видео видно, что в пятницу вечером здесь было много детей.

Напомним, баллистикой оккупанты попали по жилому сектору в пятницу вечером. Попали в жилищный квартал. Российские военные целили в отель, дома гражданских и детскую площадку. В результате удара - 20 погибших, с которым почти половина - это дети. Кроме того, 75 человек получили ранения.

Как сообщалось, военный Анатолий Храпчинский объяснил, почему оккупанты ударили именно "Искандером-М" по Кривому Рогу. Враг применяет ракеты "Искандер-М" с обломочной боевой частью, буквально засевающей территорию металлической шрапнелью.

Дата публикации 15:50, 05.04.25 Количество просмотров 923 Удар по Кривому Рогу: первые кадры с бодикамер полиции (видео 18+)