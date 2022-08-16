Кадровые изменения в Черноморском флоте РФ произошли после "проколов" в Крыму: эксперт назвал их

Одна из причин такого решения – взрывы в аннексированном Крыму. Эксперт Центра оборонных стратегий Сергей Рыженко называет это "конечной точкой для принятия решения".

Такое мнение он высказал в эфире телеканала Freedom.

По его словам, за последнее время было несколько "эпизодов", которые и повлияли на эти кадровые решения.

Первый. Год назад британский эсминец Defender прошел через одиннадцатимильную зону Крыма, используя правила свободного перехода. Тогда было много вопросов к Черноморскому флоту. Тогда сменили руководителя штаба. Второй эпизод был 13 апреля этого года, когда был уничтожен ракетный крейсер "Москва". Насколько мне известно, предыдущий командир Генерал Игорь Осипов (командует флотом от мая 2019-го — Ред.) принимал участие в оценке и сертификации боевой готовности крейсера накануне налога боевых действий.

По словам эксперта, эти события, а также взрывы боеприпасов на военном аэродроме "Саки" "поставили окончательно точку".

"Очень негативно (эти события – Ред.) влияют на боевую готовность Черноморского флота", — подчеркнул Рыженко.

Следует отметить, что крымские средства массовой пропаганды сообщают, что вместо Осипова ЧФ его возглавит вице-адмирал Виктор Соколов. Ему 59 лет. По словам Рыженко, этот возраст "очень солидный". Назначение не молодого руководителя говорит о том, считает эксперт, что "кадров нет".

Напомним, беспилотник упразднил в Севастополе день военно-морского флота РФ. Ранним утром 31 июля во двор штаба Черноморского флота прилетел беспилотник, а точнее – боевой дрон и раздался взрыв. Как следствие — пятеро оккупантов обратилось за помощью к врачам, а все праздничные мероприятия отменили.

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