Кадровые изменения в Еврокомиссии: кто получил ключевые посты и как это повлияет на вступление Украины в ЕС

Урсула фон дер Ляйен объявила, как планирует распределить портфели в Еврокомиссии между кандидатами из 26 стран. Сразу несколько влиятельных должностей займут друзья Украины из Балтии. Но вопреки прогнозам, им не достанется портфель расширения.

Об этом говорится в сюжете корреспондента «Радио Свобода» в Брюсселе Зоряны Степаненко.

Географический баланс между влиятельными должностями, гендерное равенство, репутация кандидатов. Это основные, но не все факторы, определяющие, кому именно достанутся высокие должности в своеобразном Кабмине Евросоюза.

Урсула фон дер Ляйен, которая повторно возглавит Еврокомиссию, наконец представила свою команду и объявила, кто за что будет отвечать. Кандидатов в еврокомиссары делегируют страны ЕС - каждая по одному. И именно глава Еврокомиссии, предварительно убедившись, что в столицах не против, определяет, чем их занять. Немало влиятельных портфелей достается восточной Европе. О бывшем эстонском премьере Каю Каллас, известной яростной критикой Москвы, за что ее там даже объявили в розыск, - не новость. Латвийцу Валдису Домбровскису - ветерану Еврокомиссии, который в предыдущем ее составе отвечал за международную торговлю, сейчас достается экономика.

ЕС

Politico писало, что опытного менеджера, который тесно сотрудничал с Киевом, интересовала должность, связанная с восстановлением Украины, ее макрофинансовой и военной поддержкой. Комиссаром по бюджету, который будет заниматься его формированием, становится Петр Серафин из Польши. Сейчас это ее посол при ЕС, хорошо знакомый с брюссельской бюрократией. Новая должность еврокомиссара по обороне, появившаяся на фоне нынешних вызовов и желания ЕС укреплять свой оборонпром, отходит делегату из Литвы. Это ее бывший премьер, ныне евродепутат Андрюс Кубилюс. Жесткий критик Кремля и сторонник Украины, призвавший ЕС выделять четверть процента ВВП - ей на помощь.

"Андрюс Кубилюс будет комиссаром по вопросам обороны и космоса. Он будет работать над развитием Европейского оборонного союза и укреплением наших инвестиций и промышленного потенциала", - сказала Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии.

Важный портфель расширения, которое является одним из приоритетов новой Еврокомиссии - несмотря на слухи, не достался представителю восточной Европы. Очевидно, было бы много, учитывая все тонкости «геополитической» кухни. Должность отдают Марте Кос из Словении. Поэтому есть предположение, что прежде всего она сосредоточится на Западных Балканах, для которых процесс вступления в ЕС растянулся на много лет. От Кос в этой роли не ожидают такой противоречивости, как от ее предшественника - венгра Оливера Варгеи. Его много критиковали за предвзятость в отношении Украины в частности. Варгеи, впрочем, остается в Брюсселе. В новой Еврокомиссии будет заниматься охраной здоровья и благополучием животных. Всех кандидатов еще предстоит утвердить Европарламенту. А голосованию - будут предшествовать слушания. Пока неизвестно, когда именно новая Еврокомиссия начнет работу.

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