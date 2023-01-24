Кадровые перестановки могут быть не последними: за какие "грехи" посыпались заявления на увольнение в верхушках

То, что украинские власти серьезно относятся к коррупционным обвинениям в адрес чиновников уже поздравили в Евросоюзе.

Волна отставок вчера к вечеру стартовала на всех уровнях власти. Первое и одно из самых громких кадровых изменений касалось Банковой. Заместитель главы Офиса президента – Кирилл Тимошенко вчера написал заявление на увольнение. Фото сам же выложил в соцсети, а впоследствии на сайте президента появился и соответствующий указ, говорится в ТСН.

Прямо это увольнение на Банковой не комментировали, впрочем, политоголы определенные – виной тому… “Вопрос об увольнении Кирилла Тимошенко был в повестке дня еще с прошлого года. Некоторые источники говорят, что Кирилл обещал написать заявление об увольнении еще в прошлом году, но не написал. Возможно думал, что затянулись прошлогодние грехи с машиной, поместьем. Но нет, не забыли”, – политолог Владимир Фесенко.

Увольнение в Министерстве обороны, хотя и без конкретных имен, назревало еще с выходных. Сегодня заявление об отставке написал Вячеслав Шаповалов — он был заместителем министра и отвечал за тыловое обеспечение. Как объяснили в ведомстве, причиной заявления стал скандал с закупками продуктов для военных по якобы завышенным ценам. Статью обнародовало издание "Зеркало недели". По этому поводу в Верховной раде вчера отчитывался Алексей Резников, а НАБУ начало следствие по поводу возможных злоупотреблений. В то же время, в Минобороны категорически отрицают какие-либо нарушения со стороны ведомства или Шаповалова, а его увольнение, объясняют, было собственной инициативой чиновника и позволит сохранить доверие общества и международных партнеров.

Также читайте Несмотря на нашествие россиян на Харьковщине, украинцы отбирают у них технику и уже ею освобождают села на Луганщине “Идет расследование. Но, скорее всего, отставка Шаповалова – заместителя министра обороны – она наступила следствием этого скандала, но скорее профилактическим решением. Чтобы это не трогало все Министерство, определенный человек, косвенно отвечавший за это, причастен к этому. Виновата, если не в злоупотреблении, то утечке информации, поэтому пошла отставка”, — говорит Фесенко.

Также сегодня Кабмин уволил Виталия Музыченко с должности замминистра социальной политики Украины, Ивана Лукерю с должности замминистра развития общин и территорий Украины, Вячеслава Негоду с должности замминистра развития общин и территорий Украины. Также еще два чиновника из Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины. О причинах их отставок в Кабмине не сообщили.

По собственному желанию, но по конкретной причине ушел с должности заместитель генпрокурора Алексей Симоненко. 10-дневный отпуск он провел в Испании, фото оттуда опубликовала его жена. Журналисты сообщили, что он передвигался на автомобиле одного из украинских бизнесменов. Событие вызвало большой резонанс, ведь еще в канун Нового года президент прямо запретил выезжать за границу с нерабочей целью должностным лицам и депутатам. После ситуации с Симоненко пообещал еще более жесткий контроль.

“Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать без должностей. За границу ездить на отдых или с какой-то негосударственной целью не удастся. В 5-ти дневный срок Кабмин должен разработать документ, который исключит возможность такого выезда без командировки”, — заявил Зеленский.

Также сегодня сразу 5 военно-гражданских администраций остались без голов. Уволили руководителя Днепропетровской ОГА – Валентина Резниченко, Запорожской – Александра Старуха, руководителя Сумщины Дмитрия Живицкого, а также недавно назначенного руководителя Херсонщины Ярослава Янушевича.

Некоторым из руководителей обвиняли злоупотребления во время «Большого строительства» и послевоенного восстановления. В Запорожье НАБУ зато расследует возможное хищение гуманитарной помощи. Некоторые без места остались из-за неэффективной работы. В Офисе президента такие перестановки объяснили реакцией президента на запросы общества. «Кадровые решения Зеленского свидетельствуют о ключевых приоритетах государства. Никаких «закрытых глаз». Во время войны все должны понимать свою ответственность. Президент видит и слышит общество, напрямую реагирует на ключевой общественный запрос – справедливость для всех», — заявил Подоляк.

Еще одним уволенным стал руководитель Киевщины Алексей Кулеба, впрочем, здесь речь, скорее всего, идет об смене должности. Ему прогнозируют работу в Офисе президента, где только что освободилось место.

В то же время политологи предполагают, что нынешние кадровые перестановки могут быть не последними, поэтому украинские чиновники и политики должны услышать сигнал с банковской и сделать выводы.

То, что украинские власти серьезно относятся к коррупционным обвинениям в адрес чиновников уже поздравили в Евросоюзе.

Волну отставок в украинском правительстве прокомментировала представитель Еврокомиссии Ана Писонеро. В рамках процесса обретения членства в ЕС от Украины ожидают усиления борьбы с коррупцией, особенно на высоком уровне, напомнила она. Представительница Еврокомиссии отметила также, что после публикации мнения ЕС – Украина приняла несколько мер в сфере антикоррупции. В частности, речь идет о назначении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и запуске процесса отбора нового директора НАБУ.

Прогресс Украины Еврокомиссия оценит осенью 2023 года. В то же время, отметила Ана Писонеро, антикоррупционные меры являются не только ключевой частью процесса вступления в ЕС, но и одним из условий предоставления Украине макрофинансовой помощи.

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