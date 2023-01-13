Кадровые перестановки в Минобороны РФ: Пионтковский объяснил, зачем так публично повысили Герасимова и понизили Суровикина

Кадровые перестановки в Минобороны РФ совсем не соединены с течением войны. Эти перестановки – итог большой грызни в высшем руководстве русской Федерации, это реванш группы Шойгу-Герасимова над юными волками, рвавшимися на власть в России.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал российский публицист и оппозиционер Андрей Пионтковский.

"Эти перестановки абсолютно не связаны с ходом войны. Абсолютно нелепые перестановки, потому что по своей должности – начальник генерального штаба – Герасимов и так возглавляет всех военных. И действующий министр обороны назначает действующего начальник генерального штаба главным за специальную операцию. Содержательная часть этой скоропалительной комбинации заключалась в понижении Суровикина. Суровикин из руководителя операции превратился в заместителя руководителя. Мне кажется, и большинство военных экспертов так считают. Это ответ генерального штаба военной путинской корпорации на беспрецедентную атаку на них со стороны Пригожина, Кадырова, креатурой которых рассматривался Суровикин", - сказал он.

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Пионтковский напомнил, что за последнюю неделю произошла целая серия личных оскорблений, которыми руководитель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин награждал генерала Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

Пионтковский напомнил, что за последнюю неделю произошла целая серия личных оскорблений, которыми руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин награждал генерала Валерия Герасимова и министра обороны СергеяШойгу.

"Это беспрецедентная атака на военную российскую верхушку. И она не могла бы начаться без подачи Путина. Конечно, атака возникла по его инициативе. Потому что эта ситуация возникает в любом фашистском государстве, когда оно терпит поражение. Возникает вопрос: кто виноват – фюрер или генералы? Та же проблема была у Гитлера, та же проблема была у Сталина в начале войны, когда Советский союз терпел колоссальное поражение. И они всегда решали, что виноваты генералы, а не фюрер. Вот и Путин свернул атаку на генералов, но, видимо, Пригожин настолько вошел в роль, что начал проявлять в своем поведении черты, присущие главнокомандующему, первому лицу в стране. Все заметили его неоднократные обращения к президенту Зеленскому, его оценку украинской армии кардинально отличавшуюся от российской пропаганды. Он позиционирует себя как чуть ли не такой разумный руководитель русского государства, который ведет борьбу с достойным противником и ему есть о чем поговорить с достойным противником. Я думаю, этим воспользовались генералы: они объяснили Путину, что Пригожин, которого он спустил с цепи, уже начинает угрожать не только им, но и самому Путину. И в этом был смысл этой операции", - объяснил публицист.

Пионтковский считает, что такими кадровыми перестановками штабные генералы одержали аппаратную победу не только над Пригожиным, но и над над самим Путиным.

"… В общем эти перестановки – результат громадной грызни в высшем руководстве Российской Федерации. Я думаю, что штабные генералы, воспользовавшись наглостью Пригожина, взяли реванш над ним. И тем самым, я бы даже сказал, одержали аппаратную победу над самим Путиным. Они дали ему понять, что то, что ты спустил с цепи своих личных псов – Кадырова и Пригожина – это угрожает даже тебе самому, так что давай возвращаться к твердой линии поддержки генералитета. И тот факт, что эти назначения были приняты формально не Путиным, а Шойгу, подтверждает уже статус уже и самого Шойгу об отставке которого тоже ходило достаточно слухов. Группа Шойгу-Герасимова находится у власти примерно 10 лет, за это время они укомплектовали весь состав министерства обороны. Конечно, людьми лично себе преданными. И вот теперь те события, которые произошли вчера (11 января – ред.), - это реванш группы Шойгу-Герасимова над молодыми волками, рвавшимися к власти", - резюмировал российский оппозиционер.

Напомним, 11 января в России сменили главных руководителей войны. В частности, министр обороны России Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Сергей Суровикин, занимавший эту должность до Герасимова, назначен его заместителем. Суровикин продержался в должности всего три месяца.

Отметим, в конце декабря 2022 года глава ГУР Минобороны Украины Буданов заявил, что Суровикин присоединился к Пригожину для противостояния главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. Именно поэтому подразделения "Вагнера" столь фанатично пытались захватить Бахмут.

По оценкам российского оппозиционера Андрея Пионтковского, частные армии Пригожина, Кадырова и Шойгу готовятся к гражданской войне в РФ за перераспределение собственности.