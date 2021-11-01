Кадровые ротации в Кабмине: Резников может остаться вице-премьером, а Верещук — получить министерство без портфеля

3 ноября кадровые вопросы должна рассмотреть Рада.

В понедельник, 1 ноября, сразу два вице-премьера написали заявления об увольнении по собственному желанию — вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и вице-премьер-министр Украины — министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Уруский.

В комментарии ТСН.ua член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал, что 1 ноября вечером будет заседание фракции "Слуга народа" по кадровым вопросам.

По его словам, фракция будет голосовать за увольнение и назначение министров. Поэтому если не будет неожиданностей, в среду Рада рассмотрит кадровые вопросы.

"В любом случае фракция будет общаться, и голосование будет на фракции. Поэтому спрогнозировать… Зависит от того, какие будут вопросы, выяснены обстоятельства. Если не будет никаких неожиданностей, то не будет (изменений в кадровых вопросах – ред.) Но если кто-то такое спросит, что может иметь негативные последствия, возможно, будут. Поэтому спрогнозировать невозможно", — говорит Вениславский.

По его словам, в среду, 3 ноября, в Верховной Раде рассмотрят как увольнение двух вице-премьеров и еще двух министров, так и назначение новых. На вопрос ТСН.ua о том, точно ли Алексей Резников переходит на должность министра обороны, Вениславский ответил : "Ну, опять же, фракция будет решать. На комитете этот вопрос еще не обсуждался. Кандидаты будут встречаться с комитетом и членами других после решения фракции ("Слуга народа" — авт.)", — подытожил Федор Вениславский.

В то же время источники ТСН.ua в "Слуге народа" подтвердили, что вице-премьер Алексей Резников будет точно руководить именно оборонкой и оставляет работу в Трехсторонней контактной группе. Однако, возможно, Резников станет не просто министром обороны, а сохранит за собой портфель вице-премьера, который возглавит и оборонку, и реинтеграцию.

То же касается и министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, который продолжит курировать децентрализацию, однако уже в статусе вице-премьера.

Политолог Владимир Фесенко в комментарии ТСН.ua говорит, что кадровые ротации в Кабинете Министров не стали сюрпризом. Увольнение Алексея Резникова и его замена на Ирину Верещук также, по словам эксперта, нельзя считать неожиданностью. Сюрпризом скорее стала замена вице-премьера-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского на руководителя таможни Павла Рябикина.

"А по Верещук была информация, что этот вариант рассматривался. Ну, чтобы ее не оскорблять, потому что она очень хотела на повышение, очень хотела стать министром. Просто хотела стать министром обороны, а здесь ей предложили другой вариант – на министерство реинтеграции. Но есть один очень важный нюанс, касающийся вице-премьерского статуса, это сейчас одна из исключительно функциональных и статусных интриг, похоже, что Резников сохранит вице-премьерский статус, и уже есть утечка, что он может стать куратором оборонного комплекса. Будет курировать и оборонным сектором, и так же министерством реинтеграции. То есть, Верещук может стать министром, но без вице-премьерства", — говорит ТСН.ua Владимир Фесенко.

Также, по его словам, есть неподтвержденные слухи о Чернышеве, который может стать вице-премьером.

"Не знаю, насколько это подтвердится. И здесь вопрос, это ли вице-премьер по вопросам децентрализации, учитывая особые отношения с местными властями, отопительный сезон и т.д. Другое дело, что нет решения. Поэтому кроме таких персональных вопросов, кого снимают, кого назначают, рассматривается еще и вопрос некоторого изменения вице-премьерского статуса отдельных персоналий", — подытожил Фесенко.

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