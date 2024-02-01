Кадровый голод из-за мобилизации: эксперт ошарашил прогнозом транспортного апокалипсиса в Киеве

В "Киевпасстрансе" рассказали, как будут выходить из кризиса и ищут новые кадры.

Интенсивная мобилизация в Киеве уже сказалась на работе коммунального предприятия "Киевпасстранс". Столичным транспортникам не хватает работников.

Как утверждают активисты, через полгода-год система начнет сыпаться – наземный транспорт столицы столкнется с проблемой значительных остановок, потому что энергетическая инфраструктура коммунального транспорта за это время критически деградирует.

Уже сейчас не хватает для этой работы электромонтеров и кабельщиков, которые чинят сети для движения троллейбусов и трамваев. Энергетики даже просят руководство "Киевпасстранса" ввести дополнительные ограничения по скорости для подвижного состава с целью уменьшения количества аварий на линиях.

Столичные автобусы, на которых не хватает водителей / Фото: kiev.klichko.org

Что говорят активисты?

Эксперты заявляют, что у КП "Киевпасстранс" отсутствует бронирование специалистов, поэтому работников активно мобилизуют, а часть пошла в ряды ВСУ добровольцами еще с начала войны. Следовательно, кадровая ситуация в КП "Киевпасстранс" становится все более критической.

"Отсутствует бронирование со стороны "Киевпасстранса" относительно своих сотрудников, а именно водителей и специалистов, которые занимаются ремонтами подвижного состава и электросетей, приводит к тому, что даже на автобусах уже есть дефицит водителей. То есть уже довольно давно в "Киевпасстрансе" автобусов больше, чем водителей, которые могут их обслуживать", — рассказывает сайту ТСН.ua Александр Гречко, соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева".

Эксперт добавляет, что водителей в "Киевпасстрансе" не хватает еще и из-за низкого уровня зарплат. Мол, если бы людям предлагалась конкурентная зарплата, проблемы с кадрами не было бы.

"Сейчас, например, наблюдается критический дефицит специалистов по ремонту контактной сети. Но вместо решения проблемы, водителям электротранспорта рекомендуют сбавлять скорость, чтобы не повредить контактную или трамвайную сеть. Это делается чтобы лишний раз не вызвать бригаду по ремонту, которая будет выезжать только на большие аварии", — рассказывает Александр Гречко.

Служебная записка о дефиците электромонтеров контактной сети и кабельщиков/фото ГО Пассажиры Киева

Он подчеркивает, что все это делает городской наземный транспорт еще более непривлекательным для пассажиров. По данным Александра Гречко, в 2016 году на троллейбусные маршруты выходило 450 троллейбусов, а сейчас 250. Их просто списывают, не ремонтируют, новые не покупают.

"Все троллейбусные стрелки уж очень устаревшие и троллейбусы их проезжают очень медленно. А водителям рекомендуют делать это еще медленнее. Я считаю, что это крайне неправильно, город был обязан еще раньше заменить эти стрелки чтобы постоянно их не ремонтировать, а транспорт должен был ездить, наоборот, скорее и по графику", — добавляет Александр Гречко.

Мобилизация усугубит кризис

Эксперт убежден, что система общественного наземного транспорта будет и дальше деградировать, потому что никаких объективных изменений никто не вносит в его работу, а мобилизация усугубляет существующие проблемы.

"Дефицит специалистов усугубит кризис, а это значит, что через полгода или год энергетическая система контактных сетей начнет "сыпаться", а это в свою очередь будет существенно влиять на работу городского транспорта", — добавляет эксперт.

Достойные условия и зарплата для женщин

Александр Гречко считает, что женщины могли бы заменить мобилизованных мужчин на некоторых должностях в "Киевпасстрансе", но для этого нужно создать для них благоприятные условия труда.

"Альтернативой конечно может быть большее привлечение женщин на троллейбусные и трамвайные маршруты, где они и раньше работали. А вот в отношении автобусов – сложно сказать, там своя специфика работы, хотя, думаю, женщины бы справились. Для этого нужно создать благоприятные условия и достойную оплату труды для женщин и они бы заменили мужчин на автобусах, но пока этого нет", — отмечает Александр Гречко.

Перед Новым годом Киев получил новые трамваи отечественного производства/фото КГГА

Что говорят в "Киевпасстрансе"?

В КП "Киевпасстранс" признают, что из-за мобилизации имеют кадровый дефицит по всем службам, но уже начинают понемногу исправлять ситуацию.

"Пока коммунальному предприятию "Киевпасстранс" не хватает специалистов по специальностям: водители, слесари, электрики, инженеры. Поэтому исходя из имеющейся потребности в специалистах открыты следующие вакансии: водители – 511, слесари – 270, электрики – 49, инженеры – 12 ", — сообщил сайту ТСН.ua Сергей Литвинов, директор по транспорту КП "Киевпасстранс".

Каково влияние мобилизации?

Он добавляет, что мобилизация повлияла на ситуацию с кадрами на предприятии, как собственно всех предприятий по городу. Значительная часть водителей КП была мобилизована.

Значительная часть водителей КП "Киевпасстранс" была мобилизована / Фото: ТСН.ua

"По состоянию на сегодняшний день у нас забронировано 539 человек, привлечено в ряды ВСУ – 560 человек ", — добавляет Сергей Литвинов.

Сейчас "Киевпасстранс" активно привлекает к работе специалистов, даже ранее работавших на предприятии. Говорят, что ресурсы для этого есть.

"Предприятие планирует развернуть информационную кампанию по привлечению новых работников. Вместе с Департаментом транспортной инфраструктуры запланированы визуальные коммуникации, а также информационные объявления в наземном транспорте. Приглашаем к себе людей, будем обучать и трудоустраивать", — добавляют в пресс-службе КП "Киевпасстранс".

Что касается нехватки электромонтеров, которые обслуживают электросети предприятия, то в "Киевпасстрансе" подтверждают, что такая проблема действительно была, но сейчас ситуация улучшается.

"Сейчас мы доукомплектовываем соответствующий штат работников", — отмечают в пресс-службе коммунального предприятия

Где женщины заменят мужчин?

Мы поинтересовались, планирует ли КП "Киевпасстранс" принимать на мужские специальности женщин.

"Профессиональная подготовка или переподготовка водителей трамваев, троллейбусов, автобусов осуществляется на базе Учебно-курсового комбината КП "Киевпасстранс", в котором женщины на постоянной основе получают водительское удостоверение", — говорит Сергей Литвинов.

На предприятии добавляют, что открыты к сотрудничеству для всех и пол для них не важен. Главное, чтобы человек был компетентным и мотивированным.

В "Киевпасстрансе" не прочь принимать женщин водителями автобусов / Фото: kiev.klichko.org

"Если женщина захочет идти к нам работать водителем автобуса и у нее достаточная для этого квалификация, навыки, умения и открытая соответствующая категория – мы конечно ее возьмем. Кстати, у нас женщины уже работают водителями автобусов, но их очень мало. Традиционно они управляют больше трамваями и троллейбусами", — рассказывают в КП "Киевпасстранс".

А вот относительно замещения женщинами мужских профессий, например, электромонтера не электросетях предприятия, то здесь есть определенные сомнения.

"Женщины не могут выполнять определенные специфические работы, которые связанные с тяжелыми физическими нагрузками", — объясняют в КП "Киевпасстранс".

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о дефиците мужчин из-за мобилизации: как изменился рынок труда Украины и какой шанс появился у женщин 45+.

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