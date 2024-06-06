Кадровый голод из-за мобилизации: в метро Киева рассказали, к чему готовиться и где будут искать выход

Учитывая текущую кадровую ситуацию, с июня этого года интервалы между поездами увеличены.

Все больше предприятий Киева страдает от мобилизации. К примеру, работники столичной подземки жалуются на ее тотальный характер. Поэтому в метрополитене даже увеличили интервал движения поездов в пиковые часы.

Почему мобилизуют машинистов?

По словам сотрудников подземки, имеющееся бронирование не спасает работников от мобилизации, они продолжают получать повестки. Причем их приносят на предприятие массово и бронирование совсем не помогает.

"Все чаще работников метро мобилизуют в армию, а машинистов для работы на линиях становится меньше, также уменьшается количество работников ремонтных бригад, которые чинят поезда, обслуживают тоннели, эскалаторы и проверяют техническое состояние путей", — рассказывает ТСН.ua сотрудник метро на условиях анонимности .

В киевском метро не хватает работников / Фото: Киевский метрополитен

Еще работники подземки добавляют, что мобилизация происходит как-то хаотично и без разбора.

"Например, никто не смотрит на то, что в армию мобилизуют "дефицитных специалистов". Я имею в виду машинистов. Это действительно уникальный персонал. На его подготовку было затрачено много ресурсов и времени. То же самое касается слесарей и электриков — они у наших депо на вес золота. Почему-то с этим никто не считается", — отмечает собеседник.

ТСН.ua узнавал, действительно ли сложилась критическая ситуация с кадрами в подземке из-за мобилизации и чем это грозит столице.

Мобилизировано около 7% работников

В Киевском метрополитене отмечают, что действительно возник острый дефицит специалистов рабочих профессий. В частности, машинистов электропоездов – 83 вакансии, электромехаников – 48, токарей и слесарей по соответствующим направлениям – 161.

Но добавляют, что проблемы возникли не только из-за мобилизации.

"Причиной увеличения количества вакансий является частично вынужденная миграция, специфика профессий (например, машинисты электропоездов рано уходят на пенсию) и мобилизационная работа в связи с военным положением. В частности, около 7% метрополитеновцев сейчас находятся в рядах ВСУ", — отмечают в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Интересно, что там отказываются расшифровывать, какая точная цифра кроется за 7%, мол такая информация не разглашается. А также остается закрытой информация о бронировании работников столичного метро.

Что говорят в метрополитене?

ТСН.ua поинтересовался у руководства КП "Киевский метрополитен", является ли ситуация из-за мобилизации действительно критической на предприятии и спросил об этом у Дмитрия Пинчука, заместителя начальника КП "Киевский метрополитен".

– Работники киевского метрополитена нам в комментарии рассказали, что, на их взгляд, на предприятии сложилась критическая ситуация с кадрами. В том числе, якобы бы из-за мобилизации. Это так или нет?

– На сегодняшний день в КП «Киевский метрополитен» существует потребность в доукомплектовании штата работниками, в том числе и машинистами электропоездов, электромеханиками, токарями, слесарями по соответствующим направлениям и тому подобное. Причиной увеличения количества вакансий является частично вынужденная миграция, специфика профессий и мобилизационная работа в связи с военным положением.

– Как дефицит кадров может повлиять в дальнейшем на интервалы движения между поездами, они могут стать еще больше?

– Графики движения поездов на линиях метрополитена составляются в соответствии с величинами пассажиропотоков и укомплектованностью штата работников предприятия с учетом мобилизационной работы на особый период.

Учитывая текущую кадровую ситуацию, с июня этого года интервалы между поездами увеличены ориентировочно на одну минуту в межпиковые часы и на 45 секунд в "пиковые" часы.

Обещают решать вопросы кадров / Фото: ТСН.ua

– Как дефицит кадров в метрополитене может повлиять на безопасность движения в подземке?

– Безопасность движения поездов и перевозки пассажиров обеспечена на всех линиях метрополитена, поезда курсируют в соответствии с установленными и утвержденными графиками. Обслуживание подвижного состава осуществляется в соответствии с установленными на предприятии регламентами.

В то же время отмечаем, что предприятие постоянно проводит усиленную кадровую работу по привлечению специалистов, в частности, сотрудничает с учреждениями профильного образования и городским центром занятости.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве метро увеличивает интервалы поездов: что произошло.

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