Новые ЧВК в России: эксперт рассказал, кто может заменить "Вагнер" Пригожина

Лидер Чечни Рамзан Кадыров может сформировать свою частную военную компанию из выходцев из Центральной Азии после того, как ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина понесла большие потери на фронте.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

Размышляя, кто может заменить на войне наемников Пригожина, Грабский отметил:

"Мы сейчас не очень активно рассматриваем кадыровцев, но не следует забывать, что у Кадырова есть потенциал использования мусульманского населения стран Центральной Азии для задействования в своих ресурсах. Он на это получает деньги. Возможно, они будут способны создать определенный боевой кулак".

Как отметил эксперт, для России принцип задействования частных военных структур оказался очень удачным – "даже "Газпром" создает свою частную военную компанию".

"Говорить, что пригожинцев заменят например представители Шойгу или какого-нибудь другого игрока можно, но это по сути своей не меняет концепцию задействования таких частных военных структур как источника поступления дополнительного пушечного мяса. Российская военная система оказалась неспособна обеспечить бесперебойную поставку пушечного мяса в очень высоком темпе для нужд войны в Украине. Поэтому не имеет абсолютно никакого значения, как будет называться структура, которая заменит пригожинскую структуру. Она может иметь много названий, прикрываться любыми лозунгами", — рассказал он.

Напомним, по данным украинской разведки, ЧВК "Вагнер" терпит сокрушительные потери в боях за Бахмут. Минобороны и генштаб России резко ограничили поставки боеприпасов для "вагнеровцев" из-за конфликта с Евгением Пригожиным.

Российское военное руководство, вероятно, хочет полностью вытеснить "Вагнер", заменив его на ЧВК, над которым оно будет иметь больший контроль.

Всего в России существует по меньшей мере десять частных военных компаний. В войне против Украины, кроме "Вагнера", принимают участие "Редут-Антитеррор", "Лига" и "Патриот". Примечательно, что их деятельность в РФ не урегулирована на законодательном уровне, поэтому формально они находятся вне закона.

Читайте также: