Кадыров повышает ставки: зачем "дон-дон" заявил, что отправляет своих тиктокеров в Бахмут

По информации Маломужа, Кадыров потерял авторитет у Путина, ведь накануне вторжения многое наобещал и ничего не выполнил.

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал свою помощь, будто "кадыровцы" могут зайти в Бахмут и занять позиции "вагнеровцев".

Почему "дон-дон" предложил свою помощь, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

По его словам, Кадыров очень потерял авторитет у Путина, ведь многое наобещал, как и Пригожин. Но практически ничего не сделал.

"Кадыров нигде не имел никаких успехов. Выполнял функции мясника, полицейского в отношении самих россиян и "заградотрядов". Как раз эта его функция не принесла конкретного результата, хотя он обещал Путину захватить Киев, все населенные пункты, провести полную русификацию этих территорий. То есть ничего, одни слова, тиктоки. Поэтому с ним провели профилактическую работу, даже непосредственно сам Путин", – говорит Маломуж.

По мнению экс-разведчика, у Кадырова на фоне поражений Пригожина возникла идея пропиариться.

"Он, имея соответствующие отношения с Пригожиным, заявил о том, что он может и поддержать, и заменить. Это больше была игра не на Пригожина, это был посыл Путину, который не был оценен. Потому что в данной ситуации самого Кадырова там нет. Оставшиеся там подразделения неэффективны, а новых полков, как он сказал, которые прибудут туда и захватят Бахмут, нет. Фактически такая тактика — это также пиар-игра, он может еще направить какие-то подразделения туда для выполнения функций "заградотрядов" — выполнять такую грязную работу, даже уничтожать своих. Поэтому я думаю, что в каких-то сложных темах, когда будет реальная перспектива их проигрыша, Путин может задействовать и последние резервы самого Кадырова. Хотя Кадыров, когда уже будет проигрыш, он особенно проявлять инициативу не будет", – подытожил бывший руководитель Службы внешней разведки.