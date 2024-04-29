"Кадыровцы" прибыли на северную границу РФ с Украиной: к чему следует готовиться украинцам

Россия снова подтягивает войска к северным границам Украины? Известие об активности врага 29 апреля пришло из Сумщины По словам заместителя председателя Сумского районного совета, а по совместительству – действующего военного Владимира Бицака, – РФ перебросила ближе к украинской границе сразу несколько батальонов "кадыровцев".

Какие планы вынашивают россияне, возможно ли новое наступление на Север и готовы ли к обороне Харьков и Запорожье, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.UA.

В настоящее время ВСУ зафиксировали передислокацию в России 4 батальона "кадыровцев" неподалеку от Сумщины. Об этом в эфире "Киев 24" заявил командир 3-й роты 8-го ДФТГ, заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак. Украинские защитники готовы к любому развитию событий, уверяет военный.

ВСУ справятся с врагом

В своих силах в ВСУ уверены, ведь, по словам Бицака, кадыровские бойцы в этой войне зарекомендовали себя только как ток-ток войска. Чего-то масштабного от них военный не ждет.

"Мы же все знаем за предыдущие два года войны, что они умеют воевать только с телефонами. Я считаю, что это "попонтоваться" — возможно, подъехать к границе, фотографию какую-нибудь сделать, максимум меры ДРГ", — говорит Бицак.

Откуда такой оптимизм?

И такие оптимистичные предположения Бицака не безосновательны, ведь так называемые "кадыровцы" действительно очень любят устраивать шоу, вместо реальной войны. Это особенно было видно в начале полномасштабного вторжения, когда те, не отказываясь, ничего постили откровенно подставные пропагандистские ролики о собственной псевдосиле. А вот в августе 2023 года украинские силы обороны вообще разоблачили отряды Кадырова в выдаче желаемого действительного. Тогда они решили сделать вид, что ведут бои на Харьковщине, а сами стреляли по кустам ближе к Белгороду.

Угроза с севера существует?

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А теперь к серьезному. На самом деле реальная угроза для Украины с 2022 года никогда не исчезала и до сих пор существует вдоль всей северной и восточной границы. Надо только понимать, о какой угрозе идет речь. Как уже не раз заявляли и в ГПСУ, и в командовании Север, – на этом направлении не фиксируют значительные силы врага, которые были бы способны прорвать границу, как это произошло в феврале 2022 года. Пока там существует лишь угроза от диверсионно-разведывательных групп врага, которые периодически ходят в рейды, но получают по зубам от украинских защитников. Единственное, что враг делает почти без остановки – бомбит пограничные авиабомбами, артиллерийским и минометным огнем.

Концентрируют силы россияне и под Белгородом. Не так давно, военный обозреватель Константин Машовец сообщал, что противник перегруппировал части 11-го армейского корпуса и 6-й общевойсковой армии (Ленинградский военный округ) из Купянского направления в новую Северную группировку войск.

Россияне готовят наступление на Харьков?

Теперь его оборудованы элементы сосредоточены в районе Белгорода. Конечно, это породило новую волну слухов и предположений, не пойдет ли Путин снова на Харьков? Россияне его не осилит! Это уже оценка военных специалистов из Института изучения войны. Американские аналитики считают, что Путину банально не хватит армии.

Оптимизм аналитиков подкрепляет и тот факт, что на самом деле переброшенные подразделения под Белгород, которые в российских мечтах пойдут на Харьков, уже не раз разбиты ВСУ и вряд ли способны на такие операции.

"Примечательно, что 6-я общевойсковая армия принимала участие в наступательных операциях в районе населенного пункта Синьковка, однако с октября прошлого года так и не смогли взять его под свой контроль. Это ставит под сомнение, пишут в ISW, боеспособность бригады.

Поэтому потенциальное будущее российское наступление с целью захвата Харькова будет чрезвычайно амбициозным решением, которое создаст серьезные проблемы для российских сил, особенно с учетом того, что они столкнутся с оснащенными ВСУ по прибытии военной помощи США", — отметили аналитики ISW.

Харьков станет приговором россиянам

Но не смогут, не значит "не попробуют". С этим в свое время согласился и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В интервью "Укринформу" он убеждал, если россияне снова пойдут на Харьков, то город точно станет для них роковым.

"У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось "просчитать" противника и освободить значительную часть Харьковщины. Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом. Но, конечно, каждая военная операция по-своему уникальна, и просто воспользоваться ее условной калькой в следующей ситуации на фронте не удастся ни при каких условиях.

Напомним и откуда у этих слухов ноги растут! В марте 2024 сразу несколько российских "оппозиционных" изданий написали о планах Путина захватить Харьков. В частности, по информации "Верстки", российское военное командование надеется в будущем "провести наступательную операцию по окружению Харькова" и для этого им нужно мобилизовать "300 тысяч россиян". А "Медуза" писала, что захватив Харьков, Путин даже якобы может закончить "СВО".

Российская ИПСО

Достаточно странно одновременно слышать такое количество пугалок от российских оппозиционных СМИ, особенно на столь чувствительную тему и от их якобы кремлевских источников. К тому же в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины уже не раз писали, что враг целенаправленно дезинформирует украинцев, пугая феками о неминуемом наступлении на Харьков. В то же время россияне кошмарят город, постоянно обстреливая его ракетами, дронами и управляемыми авиабомбами.

Слухи о возможном "увлечении россиянами Харькова" комментировал и мэр города Терехов. Он уверен в ВСУ и призвал не вестись на вражескую пропаганду.

"Это так называемая ИПСО России против Украины, она постоянно поддерживается Россией для того, чтобы люди были в панике, волновались. Это информационный фронт и информационная война. Людям нужно разъяснять, что это ложь, надо успокаивать, чтобы не было волнений", – сказал Терехов.

Такого же мнения и известный харьковский бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов.

"Это ИПСО прежде всего. Пугать нас не надо. Я не знаю, есть ли в Украине более пуганый город, чем мой. Все возможно с одной стороны... Но концентрацию войск наши ребята видят каждый день и каждый час. Вглубь России наши ребята видят 30 -40 километров спокойно все, что там происходит", – отметил Сапронов.

ВСУ готовы!

ВСУ же усиленно готовятся к новому наступлению РФ, которое может начаться в конце мая – начале июня 2024 года. Новые линии обороны по всей стране от Сум до Донбасса лично проверял Зеленский. Отчитывается о строительстве все новых фортификаций и местных властей.

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Тысячи кадыровцев прибыли на северную границу РФ с Украиной! К чему нужно готовиться украинцам?