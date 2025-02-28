"Кадыровцы" тела убитых гражданских меняли на сигареты: мать погибшей 24-летней Лолиты рассказала жуткую историю

Дети со сложными патологиями в подвалах, беременные на матрасах на полу, разведенные семьи и врачи, которые пишут себе имена на теле, чтобы не остаться неопознанными - эти истории случились в Институте педиатрии, акушерства и гинекологии в столице ровно три года назад. Тогда врачам пришлось в условиях войны бороться за детей со сверхтяжелыми болезнями.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

ТСН встретилась с Алексеем Пономаренко на том же месте через три года - для него это тоже волнительно. Он хирург - в форме, с шевронами Третьей штурмовой бригады, капитан Вооруженных сил и наконец в родных стенах

"Знаете, как как все запахи, стены - все-таки знакомое. Я здесь 2007 года работаю. Военная служба совсем другая И я сюда действительно так, как год назад зашел к себе в кабинет, такие спутанные ощущения, насыщенные", - говорит он.

Алексей Пономаренко

С тех пор здесь сделали ремонт и для себя сделали вывод, что тяжелобольных детей несмотря на опасность носить в подвал еще опаснее. Отказались, потому что риски для детей были выше от тех манипуляций по переносу этих детишек в подвал.

"Тогда в этой больнице я провела 20 часов и познакомилась почти с каждым маленьким пациентом. И это был тот случай, когда ты видишь, как в условиях войны идет другая война - война за жизнь", - говорит Наталья Нагорная.

Например, как четырехдневный мальчик Владислав был со всех сторон окружен инфузоматами, кишечник малыша был в специальном мешочке - его прооперировали в первые 5 минут жизни. Врач Алексей до сих пор с гордостью вспоминает - всех малышей удалось спасти

"И я этим очень горд, потому что в тех тяжелых условиях детки с таким тяжелым патологиями, которые у нас были, все выздоровели, перенесли некоторые оперативные вмешательства во время первых недель полномасштабной войны. Оперировали мы их тоже в таких полуполевых условиях, потому что стерилизационная не работала, операционная медсестра была за городом и по телефону координировали действия медсестры, студентки, которая ее замещала и выполняла ее обязанности", - говорит он.

Корреспондентка ТСН вспоминает, как в подвале больницы познакомилась с супругами, которым повезло. А еще с Натальей, которая качала своего пятимесячного сына - ее ребенок родился крохой - 690 граммов. Впоследствии мальчик набрал вес.

В подвале на матрасах лежали девушки, которые были в больнице на сохранении, и не все могли вернуться домой. Юлия ждала девочку Евочку и очень переживала - с ней на родах должна была быть ее лучшая подруга Людмила. Но девушка погибла в первый день войны.

"Там погибло 22 человека и среди них моя лучшая подруга. Она должна была приехать ко мне на роды, помогать мне. Ну, после родов. И быть крестной мамой моего ребенка. И теперь такая злость. 28 лет девушке было", - рассказывала Юлия.

"Мы говорили о том, что когда Ева появится на свой ей придется все это пересказать. Тогда молодые медики, которые остались с пациентами, писали свои имена на теле - никто не понимал, есть ли шанс остаться живыми, но никто не хотел быть неидентифицированным. Также люди носили наклейки с группой крови", - вспоминает Наталья Нагорная.

В комнате ЛФК не умолкало радио с новостями. И здесь мы познакомились с Машей. В Киев Маша приехала с мамой Инной за справкой для оформления инвалидности. Но на родную Донетчину вернуться уже не смогли. Здесь их и застало известие, что старшая сестра Марии в первый день полномасштабной войны пыталась доехать из Харькова в Дружковку.

"Ее автобус расстреляли российские военные, девочка говорила по телефону с папой, а потом они не могли найти ее в госпиталях, или вероятно забрать тело ребенка", - говорится в сюжете ТСН.

Инна и Маша

Тело 24-летней Лолиты, убитой россиянами, к тому моменту искали уже шестой день.

"Через неделю я случайно встретила Инну и Машу в эвакуационном автобусе - они ехали во Львов. Тогда я уже знала, что им удалось забрать и похоронить Лолиту. А на одной из зарубежных выставок ее фотографии, стали частью экспозиции, посвященной невинным жертвам", - говорит корреспондентка ТСН.

Как удалось вернуть тело дочери, как вели переговоры с «кадыровцами», которые были в то время были на Харьковщине, Инна нам рассказала только сейчас.

"Они же поменяли тела на сигареты, Красный крест не пропустили туда, а пешком шли родители и забрали. Они хотели где-то спрятать и скрыть это преступление", - рассказала Инна.

Вместе с Маричкой они уже третий год живут в Литве, Инна работает на двух работах, но главное - дочку лечат.

"Ну, нас тогда же эвакуировали в Вильнюс, и это же мы третий год здесь находимся, и Машеньку здесь лечат в Сан-Заречках, такой выдающийся госпитальный профессор, занимается ею", - говорит женщина.

Девушки часто вспоминают своего врача в Киеве и расспрашивают меня о нем, Наталья Нагорная рассказала, что медик присоединился к ВСУ. На фронте он получил ранение.

Алексей улыбается - годы войны, тяжелые ранения не забрали у него веры, что когда-то он снова вернется в стены больницы и будет спасать детей.

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