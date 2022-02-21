Кафе припали пылью, а жители 3 этажа до сих пор заблокированы: подробности обвала в доме во Львове

Кафе припали пылью, а жители 3 этажа до сих пор заблокированы: подробности обвала в доме во Львове

Жители двух квартир на третьем этаже еще заблокированы.

В центре Львова произошел обвал в жилом доме. Вниз полетела лестница. Люди, живущие на втором и третьем этажах исторического здания, оказались заблокированными в квартирах.

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Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, спасатели уже расчистили конструкции и сделали доступ ко второму этажу. Но жители двух квартир на третьем этаже до сих пор заблокированы.

Обвал произошел около 11 утра. В этот момент по лестнице никто не поднимался, поэтому пострадавших нет. Дом еще 16 века, это архитектурный памятник в самом центре города, а за углом уже виднеется мэрия.

В центре Львова произошел обвал в жилом доме

По словам жильцов, крыша где-то протекала по лестничной клетке, а визуально она целая, несущие же конструкции целые.

На первом этаже дома расположены кафе, они не потерпели разрушений, только помещения сильно припали пылью. Пришлось все отмывать.

В этом доме 8 квартир, зарегистрировано 11 человек. Уже через час в мэрии будет заседать специальная комиссия, где будут также проектанты. Чиновники будут решать, почему произошел обвал, есть ли угроза дальнейших разрушений, как сделать быстро хотя бы временную лестничную клетку и куда отселить жильцов, если у них возникнет такая необходимость.

Напомним, камера наблюдения зафиксировала, как обрушилась деревянная лестница. Трехэтажный дом — это памятник архитектуры с почти полутысячелетней историей. С 2008-го ее используют как жилой дом на восемь квартир.