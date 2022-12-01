Как 5 млн переселенцев находят убежище в других регионах: истории из разных уголков Украины

Около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц – и это только официально зарегистрированных. Реальная цифра гораздо больше. Люди, которые из-за российской агрессии вынуждены были покинуть свои дома, сейчас находят убежище в других регионах Украины.

Где принимают переселенцев, в каких условиях размещают и как готовятся к зиме, говорится в сюжете ТСН.

В помещении бывшей школы в Кропивницком проживает 73 человека, преимущественно из Донетчины. Еще столько же ждут из соседнего Николаева и Херсона. Общежитие по условиям скорее напоминает хостел. Отопление здесь централизованное.

"Готовимся к блэкаутам, к отсутствию воды. Сейчас установлена одна бочка на 300 литров для технической воды. Еще у нас есть одна бочка на 1000 литров воды, сейчас она монтируется и будет наполняться водой", – рассказал директор социального общежития Виталий Грекул.

Любовь приехала из Краматорска полгода назад. В Кропивницком планирует зимовать. Пока в родном городе проблемы с удобствами и теплом, греется в центре Украины.

"Я даже сейчас кофту одела, а то без кофты – так ходила. А потом кто-то открыл окно, примерзла, поднялась, закрыла. А так тепло здесь. Хорошая, хорошая батарея", – рассказала переселенка Любовь Смоляр.

Запасаются водой, обустраивают буржуйки. Директор общежития говорит, что не хватает только генератора. В бывшей школе нет газа, поэтому все работает на электричестве.

"Нам нужен очень такой емкостный генератор, чтобы потянуло плиты. Потому что у нас все на свете, а если не будет света, не будет генератора, то люди не смогут приготовить себе еду. Но также готовимся и к этим случаям, будем что-то придумывать", – рассказал Грекул.

На месте, где сейчас социальное жилье на Львовщине, всего месяц назад была развалина.

"Это был заброшенный дом, который больше 10 лет не использовался. Он был собственностью Научно-исследовательского института. В этом году мы переняли его в коммунальную собственность", – рассказал глава Новояворовской ОТГ Петр Соколовский.

Трехэтажное здание поделено на 30 смарт-квартир. Елена с двумя сыновьями только заселились, еще даже не успели распаковать вещи. Семья из Лисичанска до этого времени жили в школе, а с началом учебы вынуждены были переселиться в сельский совет. Теперь у них маленькая, но своя квартира.

"Чувствуется, что ты уже, как дома, как свой дом воспринимается. Здесь уютно, знаешь, что здесь сам себе хозяин", – рассказала переселенка из Лисичанска Елена Фелик.

В комнате расположены двухэтажная кровать для сыновей и раскладной диван. Есть мини-кухня, холодильник, микроволновка, а также санузел – туалет, душевая кабина, стиральная машина. Местные принесли овощи – картофель, морковь, лук и яблоки.

"Есть все для комфорта. Если раньше мы должны были идти в школу, чтобы покормиться, помыться, теперь это можно сделать, не выходя из комнаты своей", – рассказал переселенец из Лисичанска Алексей Фелик.

Это социальное жилье рассчитано на 100 человек. Ремонт помещения и оснащение мебелью, бытовой техникой обошелся более чем в 20 млн грн. Помогли благотворительные фонды, иностранные доноры, часть денег – из областного бюджета.

"Каждая смарт-квартира имеет электрический счетчик, водяной счетчик, отдельный будет договор на Интернет, вывоз мусора. С каждой семьей, которая здесь поселена, подписываем договор аренды на полгода за 1 гривну, но с условием того, что оплачивать коммунальные услуги они будут", – рассказал глава Новояворовской ОТГ.

В настоящее время во Львовской области только официально зарегистрировано почти 300 тыс. внутренних переселенцев. Большинство из них уже расселены по общежитиям, социальным домам или живут в частных домах. Но 10 тыс. человек все еще нуждаются в жилье с лучшими условиями, поэтому в области перестраивают 25 подобных долгостроев.

"Луганщина – она повсюду, потому что нет области, где нет переселенцев из Луганской области. Более 300 тысяч человек уехали в эвакуацию за войну", – рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В университетском общежитии Киева тоже переселенцы из Луганщины. И хотя здесь разместилась Лисичанская городская военная администрация, в помощи никому не отказывают.

С июня Любовь Михайловна из Лисичанска вынужденно путешествует по стране – она успела побывать в Краматорске, в Днепре, три месяца лечилась на Тернопольщине. Сейчас – в Киеве. Там, как обещает администрация, можно остаться до победы.

"Господи, вот видите попала. Я тут ни разу не была. Только не так, как хотелось, как надо попасть", — рассказала переселенка Любовь Вервеен.

Из 370 мест в студенческом общежитии заняты чуть более сотни. Из них 20 детей. Для них здесь обустроили отдельную комнату, где каждый уже нашел любимую игрушку.

Свой первый день рождения маленькая Софийка отпраздновала уже здесь. Ее бабушка вспоминает, как покидали родительский дом, собирались в считанные минуты.

"Приехали военные, дали 20 минут на сборы. И вот что могли взять детское, и уехали", — рассказала переселенка Оксана Даценко.

И хотя жильцы говорят, что здесь их встречают, как родных, но, несмотря ни на что, они мечтают вернуться домой. Хотя и большинство из них даже не знает, устояли ли их дома под нашествием "русского мира".

Россияне выгнали 5 миллионов украинцев из дома: в каких регионах чаще всего ищут убежище

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