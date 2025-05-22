Как аграрий из Киевской области спас свой бизнес после российского наступления

Сергей Завгороднюк / © ТСН

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Гостомель — поселок, который одним из первых принял удар врага. Здесь пострадали не только жилые дома, но и бизнес. Но некоторые предприятия смогли выстоять. Далее в материале TSN.ua — история одного семейного бизнеса, которому пришлось пройти много испытаний.

Потери компании из-за войны

Сергей — владелец ООО «РЕНО». Он уже более 20 лет ответственный за то, чтобы 700 гектаров земли давали урожай. Заниматься бизнесом господин Сергей начал в 2004 году. Тогда высаживали только маленькую морковь или так называемую baby carrot. Впоследствии ассортимент пополнился луком, свеклой и картофелем. Все вместе — готовый борщевой набор, правда без капусты. До начала полномасштабного вторжения предприятие на Киевщине выращивало около 16 тысяч тонн овощей. Вы могли увидеть их продукцию на прилавках знакомых супермаркетов. Предприятие развивалось и росло, но однажды случилось непоправимое.

«Мы вышли на работу как всегда. И где-то в 10 часов летят вертолеты, их там около 30. Летят обычные военные вертолеты, неизвестно, российские они или украинские. Это Гостомель, аэропорт Антонова от этой точки где-то 600-700 метров. И они начали бомбить прямо над нашей головой, летели осколки. Производство все работало. И в это время оно внезапно остановилось», — говорит Сергей Завгороднюк, владелец ООО «РЕНО».

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Сергей Завгороднюк, владелец ООО «РЕНО». / © ТСН

Совсем рядом с предприятием в феврале 2022 года велись ожесточенные бои. Офисные помещения — разбиты, склады — повреждены. Поливные установки, тракторы, комбайны — разбомблены.

«Когда началась война, компания „Сильпо“ звонит и говорит: картошку везете? А мы говорим: так война же, нас бомбят. Да какое бомбят, везите картошку», — рассказывает господин Сергей.

Из-за враждебных действий убытков было немало. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз оценил все в сотни миллионов гривен. Предприятие пыталось возобновить работу, однако ситуация оставалась сложной.

Как удалось спасти предприятие

Именно в этот момент предприятие нашло поддержку в виде кредита от Райффайзен Банка, который является одним из лидеров в финансировании аграриев.

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«С ООО „РЕНО“ мы познакомились в 2022 году, клиент переживал очень тяжелые на тот период времена. Потому что их бизнес только что вышел из оккупации, с большими разрушениями, потерями. Поразила их стойкость. Поразил их позитив, их вера в светлое будущее и четкая позиция не останавливаться, развиваться и работать дальше. Невозможно было не хотеть помочь такой компании и такому бизнесу развиваться, потому что самое лучшее и самое интересное, что есть в нашем деле — это коллаборация с клиентами», — говорит Ярослава Конченко, руководитель группы продаж и работы с ключевыми клиентами бизнес-банкинга в Райффайзен Банке.

Райффайзен Банк предоставил средства для того, чтобы компания имела возможность пополнять свой оборотный капитал, закупать сырье, сеять продукцию и ухаживать за урожаем до момента сбора. Предприятие восстановило свои земли, которые были повреждены во время оккупации Киевской области. Прежде всего, речь идет о разминировании.

«Поля были заминированы. Все мы разминировали их на протяжении почти полутора сезонов. Пока не разминировали все поля. ГСЧС и руководство Гостомельского сельского совета нам очень помогали, чтобы возобновить посадку моркови и картофеля», — говорит Сергей Завгороднюк, владелец ООО «РЕНО».

Господин Сергей отмечает, что риск работы на поле все же сохраняется. Россияне продолжают атаковать мирные города и часто сбрасывают поблизости от земель, где выращиваются овощи, новые боеприпасы. Однако, говорит, работать нужно. Трудности возникали и в период блэкаутов. Без света вся работа останавливалась.

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«Блэкауты — это очень сложное дело. Можно как-то корректировать смены, как-то людей выводить, но вы никогда не подкорректируете продукцию, которая лежит в хранилищах, это овощи. Мы морковь храним при температуре 0,6 градуса. И колебание должно быть 0,2 градуса за весь период хранения. То есть, если блэкаут, вам обязательно нужно подать энергию за 2-3 часа. Если вы стоите день, или 2, или 3, то вы должны включать генераторы, и другого не дано. Ну выживать, а что делать?», — отмечает Сергей Завгороднюк.

Предприятие / © ТСН

Как выглядит предприятие

За последние 3 года предприятию удалось усовершенствовать немало вещей. Поэтому для нашей съемочной группы организовали полноценную экскурсию. Сначала знакомимся с техникой.

Рабочий процесс на этом предприятии диджитализирован. Здесь есть современные метеостанции. Овощи выращиваются по европейским стандартам, а далее едут в хранилище. Благодаря микроклимату в этом месте продукция хранится в течение целого года.

«Это грязная зона. Эта продукция везется с поля, в контейнерах, с землей. И так же с землей она хранится. Да, здесь пахнет полем. Здесь картофель, морковь и лук. У нас 10 хранилищ. Каждое хранилище имеет свой микроклимат, картофель мы храним при температуре 2,5 градуса и влажностью обычной, а морковь — при температуре 0,6 градуса внутри морковки. Таким образом морковь может храниться очень долго, почти год», — говорит Сергей Завгороднюк, владелец ООО «РЕНО».

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С овощами работают на 2 цехах. К примеру, в одном мытый картофель сортируют и упаковывают. В другом — чистят. Таким образом производят продукцию, которая фактически готова для приготовления. Однако, и это еще не все возможности и амбиции, которыми может удивить предприятие.

«Вы видите автоклав. Вся эта продукция очень современно производится, по стандартам пищевой безопасности. И потом она идет в автоклав и пастеризуется. И таким образом вы можете направить эту продукцию в любую часть Украины и за границу. То есть, грязный картофель по законам не может поставляться на экспорт, и только чищенный картофель может поставляться на экспорт. Это пилотный проект нового большого завода, который мы обязательно построим в Украине. Он будет на полную мощность работать с нового урожая, с сентября-августа месяца. И будет выходить линейка пастеризованной продукции», — рассказывает предприниматель.

Предприятие испытывает дефицит кадров

Ассортимент предприятия — около 60 наименований. Самые дешевые — это морковь и картофель, которые просто помыты и отсортированы, без упаковки. Более дорогая продукция — помыта, почищена и вакуумирована. Над всеми процессами до начала полномасштабной войны работали более 100 человек. Однако сейчас, признался господин Сергей, предприятие испытывает дефицит кадров — мужчины ушли воевать.

Работа в поле

«У нас работало до войны 114 сотрудников. У нас все процессы очень хорошо организованы. Есть оптические сортировщики. Поэтому на упаковке нужны люди, на складской логистике нужны люди. Ну и все люди наши почти вернулись, и мы работаем с нашими людьми. Не хватает мужского плеча. Нам надо и трактористы, и электрики. Война, люди нужны сейчас на передовой. Поэтому, как есть», — говорит Сергей Завгороднюк, владелец ООО «РЕНО».

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Как сажают картофель

Несмотря ни на что, бизнес работает. Война войной, а продукты нужны всегда. Процесс посадки картофеля видим на поле. Его удалось разминировать и далее выращивать продукцию.

«Осенью мы нарезали гребни, положили туда удобрения. И сейчас в этот гребень трактор оснащен GPS-навигацией. Навигатор заводит его с точностью до 2 см, управляющий тракторист только сбоку наблюдает, и по GPS-сигналу мы работаем, высаживаем сейчас картофель», — рассказывает Сергей Завгороднюк.

Во время воздушной тревоги сигнал отсутствует. Несмотря на это, в этом году предприятие планирует выйти на довоенный объем выращенной продукции.

«Мы не уходим с рынка ни на день. До войны мы работали все 365 дней. Ранняя продукция выращивается, и она уже идет на переработку, а поздняя продукция прошлого года еще производится в наших цехах. Мы без перерыва работаем», — говорит предприниматель.

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Сейчас предприятие продолжает сотрудничество с Райффайзен Банком. Сергей Завгороднюк отмечает — 14 млн грн распределяются равномерно как на поддержку бизнеса, так и на его развитие.

Работа в поле

Как с предпринимателями работает Райффайзен Банк

К сожалению, враг ежедневно атакует Украину своими дронами и ракетами. В частности, под ударами и Киевщина. Риск «прилетов» до сих пор остается очень высоким. Несмотря на это, в банке уверяют, что даже в таких критических ситуациях помогут клиенту восстановиться.

«Райффайзен Банк очень гибок в таких случаях. Мы всегда рассматриваем все возможные варианты, которые помогут клиенту выполнить свои обязательства. Всегда анализируем все возможности. Все возможные пути, которые помогут уменьшить кредитную нагрузку на компанию и сохранить ее финансовое состояние, сохранить свой бизнес и продолжить работать дальше», — говорит Ярослава Конченко, руководитель группы продаж и работы с ключевыми клиентами бизнес-банкинга в Райффайзен Банке.

«Когда каждый делает свое — страна живет. А еще лучше — когда делают вместе. Бизнес, который не сдается. Банк, который поддерживает. И страна, которая ежедневно борется. К сожалению, война продолжается. Только объединившись, мы все сможем выстоять и победить», — подытоживает Людмила Труфин, журналистка TSN.ua.

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Видео можно посмотреть по этой ссылке.