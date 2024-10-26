Как арендовать элитную квартиру в Киеве за 1 гривну: расследование от Хапуга.UA

Вот что сейчас можно купить за одну гривну? Ну, казалось бы, совсем маленькая сумма, и ничего достойного вы за нее не получите. Но если я вам скажу, что за 1 грн можно получить, скажем, очень хорошую и очень недешевую недвижимость в столице. Элитную недвижимость в центре.

А если за 1 гривну можно получить не просто недвижимость, но и целое офисное здание. И сдать ее в аренду с огромной прибылью. Звучит как фантастика? Впрочем, для некоторых, избранных Хапуг, это вовсе не фантастика. Подробности в эксклюзивном расследовании от Хапуга.UA

Оказывается, как не фантастика, когда важное коммунальное предприятие с миллионными оборотами существует только на бумаге. Зато приносит миллионные доходы. Правда, не бюджету, как должно было бы.

Знакомьтесь — это Максим Гаевой, директор КП "Киевская областная сельскохозяйственная брокерско-коммерческая фирма "Обрій".

Скриншот из видео Хапуга.UA

В 2019 году назначение на должность сопровождалось скандалом. Титушки, полиция, конфликт между старым и новым руководством. Казалось бы, зачем такая борьба за кресло директора якобы неприметного КП? Ибо работает оно по схеме простой, но гениальной в своей циничности.

Учредил фирму Киевский областной совет, она как и другие государственные органы имеет немало ценных объектов недвижимости. Которые сдает в аренду. А вот "Обрій" выступает официальным посредником. И арендует помещение за копейки, а сдает уже по рыночным ценам. В теории, "Обрій" должен увеличивать доходы и направлять их в бюджет.

Но вот открытые финансовые данные за 2023 год. Доход предприятия составляет 14 миллионов гривен. А чистая прибыль, которая, собственно, и идет в бюджет, всего 118 тысяч. Меньше 1%. Куда же "убежали" остальные? Но "убегает" в этой истории еще и сам Максим Гаевой. Убегает от острых вопросов.

Отправляемся на поиски денежного предприятия по официальному адресу. Улица Тепличная, 30 в Софиевской Борщаговке. И видим, исчезли не только доходы бюджета, но и само предприятие. Вместо офиса частные дома и автопарк местного перевозчика.

Телефоны предприятия тоже оказались фиктивными. Но если офиса нет, то где же работает Максим Гаевой? И работает ли вообще? Ищем дальше.

Вот один из основных активов КП "Обрій". Киев. Большая Васильковская, 13/1. Элитный район города. Шестиэтажное офисное здание площадью более 4000 квадратных метров. Ее рыночная стоимость – десятки миллионов гривен. Принадлежит государству.

Но "Обрій" арендует ее за 1 гривну. За квадратный метр в год. Потом сдает в субаренду и уже значительно дороже. И схожих объектов много.

Уход за элитным зданием – совсем неэлитный уход. Заброшенные коридоры, оголенные провода, обшарпанные потолки.

А вот и интересное совпадение – здесь же расположен офис департамента Киевского областного совета. То есть учредителей "Обрія". Может быть, настоящий офис "Обрія" здесь, в этом самом элитном здании? Но только появилась камера — работники департамента словно испарились.

Скриншот из видео Хапуга.UA

"Комитет народного гнева" вместо коммунального предприятия? Неужели "Обрій" — компания просто "виртуальная"?

Электронные декларации Гаевого, конечно, объемны. Так же как и его состояние. Но что интересно — из года в год росло не только его богатство в виде недвижимости автомобилей или вторых часов, но и богатство в виде сети компании компании, которые очень тесно связаны с Гаевым. И судя по судебным документам, возможно связаны и несколько очень нехорошими схемами.

По данным официальной электронной декларации, Максим Гаевой владеет тремя имениями под Киевом общей площадью более 500 квадратных метров. Добавьте и квартиру в столице, а также домик в Ворохте для отдыха. И еще один на 340 квадратов строится.

В гаражах этой семьи настоящий автосалон премиум-класса. Tesla Model X, Toyota RAV-4 Hybrid жены, мотоцикл Honda VT 750. А еще есть коллекция часов на 3 миллиона гривен: На стенах – картины известных художников. На счетах — 100 тысяч долларов

И все это на официальную зарплату директора КП, которую он, кстати, три года не получал. По крайней мере, по документам.

Обвинения – от неуплаты налогов до мошенничества. Например, ЧАО "УкрСибИнвест" в 2019 году фигурировало по делу о подозрительном тендере на поставку почвы для Голосеевского района Киева:

“Допрошенный в качестве свидетеля директор ООО “Делл Ком” ЛИЦО_3, ИНФОРМАЦИЯ_1, сообщил, что никакого отношения к ООО “Делл Ком” он не имеет, предпринимательской деятельностью не занимается, и сообщил, что является инвалидом 1-й группы, и страдает легкой умственной отсталостью. Учитывая вышеизложенное, есть основания считать о растрате денежных средств КП "УЗН Голосеевского района г. Киева" путем проведения бестоварных операций за счет ЧАО "УкрСибинвест", ООО "Делл Ком" и ООО "Эко-Монтаж".

Может, хоть там знают о своем руководителе, и как его найти? На улице Коперника, 23, в столице зарегистрированы сразу несколько компаний Гаевого. Но мы видим только обычный жилой дом.

И хотя здесь есть вывеска "Укрсибинвест". Но и эта компания оказалась привидением. Кроме того, в Высшем антикоррупционном суде сейчас разворачивается масштабная судебная баталия. Де Максим Гаев фигурирует как один из многочисленных подозреваемых. Из публичных судебных документов следует: была попытка завладеть почти пятью миллионами гривен "Укрзализныци". В разгар эпидемии ковида и заказала партию ПЦР-тестов.

По версии следствия, Гаевой, используя свои связи, заботился о победе в тендере "нужной" компании.

Суды продолжаются до сих пор. Но все эти обвинения не помешали Гаеву не только выйти под залог более миллиона, но и оставаться в должности. Хотя обвинение особо подчеркивало:

“В настоящее время ОСОБА_1 занимает должность директора коммунального предприятия Киевского областного совета «Обрій», а допущенные им и зафиксированные в установленном законом порядке действия по отношению к деньгам/имуществу АО «Укрзалізниця», потенциально указывают на возможность совершения аналогичных действий относительно средств, находящихся в управлении вышеупомянутого коммунального предприятия”.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Как же сам Гаевой все объяснит? Сразу бросается наутек.

"Какие еще могут быть вопросы? Человек не обязан свидетельствовать против себя! Вы задали свои вопросы, человек не хочет отвечать", – ответил его адвокат.

Уголовное дело до сих пор у судьи. Но это почему-то совсем не стало причиной даже увольнять фигуранта с занимаемой должности. Но ведь он государственный чиновник в должности который распоряжается ценным имуществом и должен отвечать перед обществом и убегает от вопросов. А между тем схема работает и дальше, вымывая деньги из бюджета. Неужели это так и останется безнаказанным или правоохранительные органы наконец-то сделают свою работу?

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Квартира в Киеве ЗА 1 ГРИВНУ? ФАНТАСТИКА! ГАЕВОЙ — кто это? Да себя на камеру еще никто не вел!

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