Как беременность может пройти незамеченной: врач акушер-гинеколог рассказал

В Днепропетровской области женщина узнала о беременности во время родов.

Случаи, когда у женщины начинаются роды, а она даже не знает, что беременна, бывают очень редко. Однако беременность может пройти незамеченной, если сложится сразу несколько факторов.

Об этом рассказал в комментарии сайту ТСН.ua врач акушер-гинеколог Олег Дуков.

“Я считаю, что сознательная, современная женщина, знающая свой менструальный цикл и ответственно относящаяся к своему женскому здоровью, понимает, когда у нее начинаются месячные, какой у нее менструальный цикл, сколько он длится дней, есть у нее дисгормональные нарушения или какие-то сопутствующие проблемы, которые могут влиять на регулярность менструаций или ее отсутствие – не может не заметить такое прекрасное состояние, как беременность”, – считает Олег Дуков.

Акушер-гинеколог отметил, что полноценные менструальные выделения при вынашивании ребенка невозможны. Однако некоторые женщины могут не контролировать свой цикл или иметь гормональные нарушения.

"Женщина, например, понимает и знает, что у нее нерегулярный менструальный цикл. И не может знать и контролировать, когда у нее была овуляция, и когда она могла, возможно, забеременеть. Поэтому в таких случаях беременность может быть приятной новостью", – говорит Олег Дуков.

Также женщина может не заметить, что беременна, если принимает препараты, влияющие на менструальный цикл.

“От некоторых препаратов менструация может быть скудная или вообще отсутствовать, но может появляться овуляция, и женщина может забеременеть. Она уверена, что у нее нет менструации, месячные нерегулярные, поэтому она этот момент отпускает и уже не акцентирует свое внимание на возможности забеременеть”, – рассказал акушер-гинеколог.

По словам врача, женщины с избыточным весом могут почти не ощущать движений ребенка. Также это может быть связано с расположением плаценты.

“Если плацента расположена по задней стенке матки, то движения ребенка, которые есть в любом случае, женщина может не чувствовать так заметно. Возможно, в этот период есть вздутие, проблемы с кишечником, то есть это может маскировать движения ребенка. Вообще, некоторые женщины активно начинают чувствовать движения малыша при первой беременности ближе к 20-21 неделе”, – говорит Олег Дуков.

Токсикоз у беременной может вообще отсутствовать. Поэтому утренняя тошнота или рвота не является основным показателем того, что женщина ждет ребенка. Акушер-гинеколог отметил, что не каждая беременность проходит идеально, поэтому женщине важно вовремя встать на учет в женскую консультацию и быть под наблюдением. Проходить ультразвуковые и биохимические исследования, консультации смежных специалистов и сдавать необходимые анализы.

“Может понадобиться медикаментозная помощь или динамическое наблюдение, чтобы поддержать беременность. Или обследования, которые нужно пройти и своевременно назначить лечение. Сдача всех анализов и консультации смежных специалистов, особенно в первом триместре, очень необходима”, – говорит Олег Дуков.

Если женщина не знает, что беременна, она может вакцинироваться живыми вакцинами, противопоказанными при беременности, курить, употреблять алкогольные напитки, наркотические препараты, которые категорически запрещены и могут привести к катастрофическим последствиям для ребенка.

"Также можно говорить о питании, при беременности оно должно быть рациональным и сбалансированным, чтобы ребенок получал все необходимые питательные вещества и родился здоровым", — рассказал акушер-гинеколог.

Напомним, в Каменском на Днепропетровщине женщина узнала свою беременность во время родов. Мужчина вызвал скорую для своей 20-летней жены из-за вздутия и сильных болей в животе. Медики по прибытию выяснили, что у нее начались схватки. Так неожиданно у супругов появился второй ребенок.

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