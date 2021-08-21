Как бьется сердце Украины: видео с нового арт-объекта в географическом центре государства

Как бьется сердце Украины: видео с нового арт-объекта в географическом центре государства

Открытие объекта за 24 миллиона гривен запланировано на 23 августа.

Услышать, как бьется сердце Украины, уже очень скоро можно будет в Черкасской области. Там построили необычный арт-комплекс. А еще — установили самый большой в области флаг. Официально открытие запланировано на понедельник, 23 августа.

Об этом 21 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Черкасская область. Окраина села Марьяновка. Географический центр Украины. Объект возводили несколько месяцев. Сейчас — последние приготовления и проверка механизмов. В небо на полсотню метров поднимают государственный флаг — крупнейший в Черкасской области, больше 100 квадратных метров.

ТСН.ua

На площади в кругу расположились пары крыльев. С древних времен — знак победы и преодоления препятствий. На каждом — вышивка из всех регионов страны. 24 белых крыла — как символ 24 областей Украины. Среди них — Симферополь и Севастополь — пока оккупированный украинский Крым.

ТСН.ua

В центре — смонтировано сердце Украины. Услышать, как оно бьется, уже идут люди.

ТСН.ua

Тактильная карта, навигация, аудиогид и все — для инклюзии. Цена — больше 24 миллионов гривен, но не государственных, оплатили местные предприятия, рассказывает глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

Новости Украины: в географическом центре страны можно будет услышать, как бьется ее сердце

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