Как безработным можно год получать базовую социальную помощь: что нужно сделать

Безработные могут получить БСД / © Киевская городская прокуратура

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В Украине действуют четкие и строгие правила начисления базовой социальной помощи (БСП) для граждан трудоспособного возраста, которые пока не имеют официального места работы. Государство готово подставить финансовое плечо тем, кто оказался в трудном положении, однако выдвигает к получателям жесткие требования по активному поиску работы.

Кому именно из безработных согласуют выплаты, на какой срок рассчитана программа и при каких условиях финансирование можно продлить еще на полгода — в материале ТСН.ua.

Платят ли БСП безработным, не имеющим официального места работы?

Да, лица трудоспособного возраста имеют законное право на получение базовой социальной помощи, однако для этого действует обязательное и безальтернативное юридическое условие. Человек должен официально состоять на учете в Государственном центре занятости и иметь официально подтвержденный статус безработного.

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Если гражданин трудоспособного возраста фактически нигде не работает, но при этом игнорирует визиты в учреждение и не стоит на учете как безработный, БСП такой семье не назначат ни при каких обстоятельствах. Государство позиционирует эту помощь как временную поддержку для тех, кто стремится трудоустроиться, а не как постоянное содержание для тех, кто ведет скрытый образ жизни или работает в теневом секторе экономики.

Сроки выплат БСП: сколько действует программа для безработных

Для официально зарегистрированных безработных базовая социальная помощь первично назначается сроком строго на 6 месяцев. Это время отводится человеку для активной коммуникации с карьерными советниками и посещения собеседований.

Если в течение первого полугодия найти подходящее место работы по объективным причинам так и не удалось, законодательство позволяет продлить выплату БСП еще на один дополнительный срок продолжительностью 6 месяцев. Однако для этого безработный должен доказать свое действенное участие в процессе возвращения на рынок труда.

Продление выплат на второе полугодие становится возможным исключительно при условии выполнения одного из следующих требований Центра занятости:

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безработный принимает активное и регулярное участие в общественно полезных работах.

гражданин официально проходит профессиональное переобучение, курсы повышения квалификации или приобретает новую востребованную специальность по направлению учреждения;

человек добросовестно и в полном объеме выполняет свой утвержденный индивидуальный план трудоустройства, не пропуская плановых встреч и предлагаемых вакансий.

Таким образом, в 2026 году БСП для безработных является не просто пассивной социальной выплатой, а двусторонним соглашением между гражданином и государством, где финансовая помощь напрямую зависит от ответственности и активности самого человека.

Больше читайте в материале: Базовая социальная помощь или «деньги на шару»: кому начислят выплаты в 2026 году.

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