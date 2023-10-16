Как боевые вертолеты ВСУ сдерживают наступление окупантов в Донецкой области: что говорят пилоты

На Бахмутском направлении украинских защитников поддерживают с воздуха вертолеты. Именно пилоты 18-й бригады авиации организуют для оккупантов "адское небо".

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Борты боевых вертолетов улетают на Донецкое направление, чтобы прикрыть украинскую пехоту. Безопасный коридор пилоты видят на специальном планшете, который крепят к ноге. Они с неба уничтожают оккупантов и выпускают тепловые ловушки, чтобы укрыться от российской ПВО.

Обратная дорога так же опасна, как и к линии фронта. Ибо работают борта фактически над головами нашей пехоты. А значит доступны вражеской ПВО. Но вертолеты все равно летят туда, где наших воинов не могут прикрыть артиллерия или минометы.

Владимир Крыжановский пилот борта радуется, ведь нанес оккупантам урон и его результаты будут в сводке Генштаба. Он добавляет, что работал по технике окупантов и по живой силе.

Украинский вертолет

Экипаж Ми-8 – это два пилота. Старший на одном из них – Руслан Савицкий. Он житель Харькова, который до войны был в гражданской авиации. А после того, как ракеты россиян полетели на его родную Северную Салтовку, начал работать на военном борту и уничтожает оккупантов.

Как только боевой вертолет вернулся - за работу берутся уже механики. Их целая команда – заправляют, заряжают ракетами. Пополняют запасы тепловых ловушек для прикрытия.

Уже через полчаса борт готов снова подняться в небо. Днем у него могут быть десятки боевых вылетов. Особенно сейчас, когда враг до сих пор не угомонился под Бахмутом, а на участке вокруг Авдеевки перешел в наступление. Но благодаря и этим вертолетам в частности, пехота до сих пор там сдерживает атаки россиян.

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Напомним, что известно о ситуации в Авдеевке и почему оккупанты там начали масштабное наступление.

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