Как болеют вакцинированные и инфицируются ли повторно: врач рассказал о вспышке коронавируса в Украине

Как болеют вакцинированные и инфицируются ли повторно: врач рассказал о вспышке коронавируса в Украине

Коронавирусом инфицируются и те, кто уже переболел.

В Украине вакцинированные болеют коронавирусом в более легкой форме, чем у те, у кого еще нет прививки.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

"Последние полтора-два месяца мы наблюдаем заболевания коронавирусом среди дважды вакцинированных. Но я точно могу сказать, что эти люди имеют течение болезни средней тяжести. То есть у них реже наблюдаются проявления цитокинового шторма, двусторонней бронхопневмонии и развитие сердечно-сосудистой недостаточности. В нашей больницы за весь период не было ни одного больного вакцинированного, которому бы понадобился аппарат ИВЛ. .

Врач также добавил, что сейчас коронавирусом инфицируются и те, кто раньше уже переболел.

"У нас есть случаи, когда люди болеют повторно. Впервые они болели ориентировочно год назад, а сейчас снова развивается клиническая картина и есть лабораторное подтверждение коронавирусной болезни", — сказал Сергей Федоренко.

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