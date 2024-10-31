Как бойцы 3 ОШБр уничтожают оккупантов: штурмовики о роли обучения и мотивации на войне (видео)

Воины 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр показали, как проходят тренировки, и рассказали, какие навыки отрабатывают бойцы перед отправкой на передовую. Также воины поделились воспоминаниями о первых и тяжелых боях на фронте, мотивации, подготовке, ощущениях и эмоциях во время штурмов.

Об этом идет речь в эксклюзивном репортаже Алины Туришин для TSN.UA.

Бойцы тренируются на боевой машине М-113 (американский гусеничный бронетранспортер, первая серийная военная машина с алюминиевым корпусом – ред.).

"В обществе есть разные по психике и темпераменту люди. Соответственно сюда попадают такие же люди с опытом, с навыками, военной подготовкой, которую им дают. Они получают шанс проявить себя на поле боевых действий и стать, возможно, легендарными, возможно, героями, теми, кто действительно приведет эту страну к победе и сделает что-то очень полезное для сохранения нации и народа", — рассказывает штурмовик с позывным "Малюк".

Воин 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр "Буч" Фото: ТСН

По словам другого военного с позывным "Буч", машина М-113, чаще всего, в штурмовой используется, как боевой помощник десанта.

"Она удобна в использовании, быстро можно в нее заскочить развести боевой состав и отработать пулеметом по посадке. Ну крутая..." — отмечает боец.

Воин 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр "Малюк" Фото: ТСН

Свой первый штурм "Буч" называет первым уроком, который запомнит всю жизнь.

"Это первый урок жизни и смерти", — говорит боец 3 ОШБр.

"Буч" рассказал, что в гражданской жизни он — строитель.

"Строитель — это возводящий, строящий. А когда ты видишь, что враг уничтожает твои постройки, твою цивилизацию, твою нацию, людей... Я великий патриот своей страны. Штурмовиком ты становишься, когда видишь, что делается. То, что можно сделать? Воевать, запугать, чтобы на нашу территорию больше никто не посягал», — говорит Буч.

Во время учений штурмовики отрабатывают разные фронтовые ситуации. В частности, "получение трехсотого" (раненого — ред.). Отрабатывают штурм и контакт с врагом, учатся спасать жизнь собратьев. Говорят, что каждая такая жизнь – золото и сокровище. Поэтому учатся работать: осуществлять огневое перевес, чтобы уничтожать врага, разбираться в ранениях, чтобы оказывать скорую помощь и рассчитывать время отправления в госпиталь.

Ранее ТСН.ua рассказывал, как украинский боец уничтожил российский танк из Javelin.

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