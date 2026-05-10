Как "Бучанские ведьмы" сбивают "Шахеды": история защитниц

«Бучанские ведьмы» / © Бучанский городской совет

Среди тех, кто держит оборону Украины — «Бучанские ведьмы». Они — охотницы за беспилотниками, работающие в составе добровольной мобильной огневой группы. Людмила Лысенко с позывным «Люкс» и Виктория Бойко «Хортица» сбивают российские «Шахеды», которые летят на наши головы.

Об этом говорится в сюжете ТСН с места событий.

Как «Бучанские ведьмы» охотятся на «Шахеды»

Женщины рассказывают, что когда удается сбить вражеский дрон, их накрывает радость и адреналин.

«Это такая радость, это адреналин, который еще день-два не отходит».

Еще большее удовольствие «Бучанские ведьмы» испытывают, когда рассказывают о материнстве. Каждая из них, прежде всего, оберегает своего ребенка. Материнство они называют по-разному: профессией, призванием, предназначением и даже хобби.

Защитница Виктория вспоминает, что, когда сын пошел учиться на офицера, она не сопротивлялась, но тоже решила кардинально изменить свою жизнь. Уволилась с должности руководительницы магазина и стала в защиту украинского неба.

«Я решила, что я не могу заниматься тем, чем я раньше занималась. Узнала, что есть девчачий батальон и решила, что я здесь больше нужна, чем там», — делится Виктория.

Дети Людмилы тоже поддержали маму в желании быть полезной.

«Когда я в наряде, я вся в этой работе. Я могу иногда по телефону корректировать, но, выйдя из дома, я отдала свои пожелания, рассказала, что стоит в холодильнике, что можно приготовить, если что-то не подходит. И пошла на работу», — делится женщина.

Людмила знает, что ее очень ждут дома после каждой охоты на дроны. Не как защитницу, а, прежде всего, как маму. Со своим сыном женщина не обсуждает дроны и сбития, говорит, еще будет на это время.

После изнурительной работы ночью женщина успевает заниматься детьми — возить их на кружки. Дочь Людмилы занимается скрипкой.

«Учительница по скрипке знает, когда я прихожу на смену, то как только начинаются гаммы у ребенка, мама засыпает на час во время урока», — говорит Людмила.

Быть мамой и защитницей во время войны тяжело, рассказывают «Бучанские ведьмы». Но справиться, говорят, можно со всем, если дети рядом или хотя бы на связи.

Напомним, 30-летняя медик «Азова» Татьяна Бугай вернулась к гражданской жизни после двух с половиной лет российского плена и тяжелых потерь. Во время осады Мариуполя она спасала раненых на «Азовстали», где потеряла маму и мужа-пограничника.

В плену девушка пробыла 30 месяцев, пережив голод и полную изоляцию, а о том, что ее отец тоже жив и находится в неволе, Татьяна узнала только после собственного обмена.

Сейчас ветеранка живет во Львове и проходит реабилитацию, работает преподавательницей Львовского университета внутренних дел. Она учит курсантов военно-патриотическому воспитанию и считает работу с молодежью лучшим способом восстановления душевных сил.

Несмотря на пережитое, Татьяна продолжает борьбу за возвращение отца из плена и учится жить заново в свободном городе.

