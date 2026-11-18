Как будет выживать Киев без мостов

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Война за мосты продолжается. Россия в очередной раз нанесла удары баллистикой по Украине — мощные взрывы слышали в Черкассах, Днепре и Киеве. Оккупантам удалось попасть по Северному и Южному мостам в столице, пока движение транспорта обеими переправами частично перекрыто.

До этого Кремль практически безнаказанно атаковал мосты в Запорожье, Днепре и Киеве. Однако время безнаказанности для россиян прошло: Силы обороны нанесли ответный удар. Как результат, автомобильная часть Керченского (Крымского) моста ушла под воду вместе с центральной аркой.

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Как сообщает Министерство обороны Украины, железнодорожная ветвь переправы также получила критические повреждения, а сам удар по Керченскому мосту стал результатом многонедельной операции Сил обороны.

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Что будет дальше, продолжатся ли обстрелы киевских переправ и как будет выживать столица в условиях ограниченного сообщения между берегами — в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Почему Украина выбрала именно Керченский мост

По мнению эксперта, россияне инициировали удары по киевским мостам, поскольку искали наиболее болезненное место, чтобы максимально усложнить жизнь жителям столицы.

«До этого момента Путин бил по мостам в Украине, полагая, что таким образом ему удастся разъединить берега украинских городов. На самом деле мы тоже могли бить по переправам в Москве или Петербурге, но для ударов по московским объектам нужно много ресурсов, а в Питере мостовые переходы не столь критичны и важны. Поэтому выбор был сделан именно на Керченский мост, и это верное решение. В воду упала и арка моста и часть дорожного полотна», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

Три составляющие удара: военная, экономическая и сакральная

Смысл удара по Керченскому мосту, по словам генерал-лейтенанта, имеет сразу несколько направлений:

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Военный фактор. Незаконно построенный мост в Крым и раньше получал повреждения, поэтому его пропускная способность уже была ограничена. После обвала арки и автомобильного пролета транспортное и логистическое сообщение переправой невозможно на длительное время.

Экономический фактор. Остановится перемещение грузов и гражданского транспорта. Это приведет к огромным очередям на сухопутном коридоре, панике и невозможности быстро добраться с оккупированного полуострова на территорию РФ.

Сакральный фактор. Керченский мост является принципиально важным символом Путина, который лично его открывал.

«Сейчас настал момент, когда Украина снимает какие-либо препятствия и разрушает этот сакральный для Путина объект. Кстати, о полном уничтожении Крымского моста пока речь не идет — задача была разрушить его настолько, чтобы он просто превратился в ненужное сооружение», — объясняет военный эксперт.

Готовиться ли Киеву к новым атакам

По мнению Игоря Романенко, «мостовая дуэль» будет продолжаться. Путин будет пытаться «отомстить» за Крымский мост, поэтому столице следует готовиться к повторным обстрелам. Впрочем, удары по мостам РФ начала уже давно, и они будут продолжаться.

«Удары по мостам в Киеве будут продолжаться. Нам нужно продумать, как и какими средствами защищать их в этих условиях. Нужно искать пути, как наладить альтернативное сообщение между берегами, чтобы перевозить людей при новых атаках, а также существенно усиливать противовоздушную и противоракетную оборону. И если удары по столичным переправам будут продолжаться, мы должны ответить полным уничтожением Керченского моста, чтобы он окончательно прекратил свое существование. Путин должен почувствовать силу — при других условиях он не перестанет атаковать мосты в Киеве», — резюмирует Игорь Романенко.

Способна ли РФ разрушить столичные мосты и почему опасно снимать последствия «прилетов»

В то же время, эксперты отмечают, что полностью уничтожить мосты в Киеве непросто.

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«По всем нанесенным ударам заметно, что россияне держат киевские мосты в своем шорт-листе, наряду с энергетикой и логистикой», — рассказывает ТСН.ua эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

Он напоминает, что РФ атакует Северный и Южный мосты уже не в первый раз, и большой ошибкой ранее была публикация кадров с последствиями попаданий в Сети. Это дает врагу возможность корректировать огонь и бить по уязвимым местам повторно.

«Я не знаю, имеет ли противник техническую возможность видеть результаты собственных атак, но чтобы уберечь мосты, нам не стоит показывать врагу последствий его ударов. Соответствующим службам следует за этим тщательно следить. Пока единственной информацией о последних попаданиях было видео от мэра Киева. Но он в нем ничего критического не показал — пилон Северного моста на месте, ванты тоже. Это видео даже можно назвать оптимистичным, оно не демонстрирует, что именно повреждено. Нельзя показывать врагу места поражений, потому что он будет наносить повторные удары, чтобы с 3-го или 10-го раза достичь результата», — предостерегает эксперт.

По его словам, в других украинских городах к этому подходят очень взвешенно: не сообщают о «прилетах» по мостам и не публикуют фото, хотя тамошние переправы тоже внеклассные объекты и нуждаются в ремонтах.

Понтонные переправы за миллиарды или ремонт капитальных мостов

Дмитрий Беспалов также призывает власти более ответственно относиться к распределению ресурсов. Сейчас активно обсуждается строительство резервных (понтонных, модульных или мобильных) переправ, на которые, по разным оценкам, планируется потратить от 2 до 4 миллиардов гривен из местного и государственного бюджетов.

«В транспортных проектах ценник имеет склонность расти, поэтому не удивлюсь, если сумма за эти резервные переправы будет еще больше. Но это все ресурсы. Сейчас мы не знаем, какие именно повреждения получили Северный и Южный мосты, но они точно будут нуждаться в восстановлении. Где мы будем брать на это средства и инженерный ресурс — плавучую технику, баржи, краны? Не будет ли все это занято на строительстве резервных переправ вместо ремонта поврежденных капитальных мостов? — задает вопрос специалист.

Он отмечает, что, несмотря на плохое техническое состояние, капитальные мосты Киева способны выдержать даже несколько ударов баллистикой. Однако резервные понтонные переправы станут легкой мишенью и не удержатся на воде даже после атаки обычных дронов, не говоря уже об «Искандерах».

«Поэтому стоит подумать, насколько целесообразно строить фактически альтернативную мишень для врага, когда эти деньги будут просто там утилизированы. По-моему, лучше на них отремонтировать капитальные мосты. Боюсь, чтобы не возникла ситуация, когда основные мосты останутся неотремонтированными именно из-за нехватки средств и техники, израсходованных на резервные переправы», — подчеркивает Беспалов.

Кроме того, по словам эксперта, вместо распыления средств на временные переправы город должен держать наготове резерв специалистов и техники, чтобы ремонтные бригады могли выходить на мост после попадания и оперативно восстанавливать поврежденное.

Как Киеву выжить без двух-трех мостов?

Оценивая перспективы транспортного коллапса, особенно зимой, Дмитрий Беспалов называет разговоры о «погребении» столичных мостов преувеличением. В Киеве есть шесть автомобильных мостов, и даже при выходе из строя двух переправ город может функционировать без критических пробок.

«Конечно, это не повод для бравады, но говорить, что нам конец, не стоит. Можно найти такую конфигурацию движения, при которой среднее время поездки по городу без двух мостов будет примерно таким же, как и с ними», — уверяет эксперт.

Для этого, по убеждению Беспалова, у города должен быть заранее отработан четкий план действий под разные сценарии (например, сценарий 8-Д в случае закрытия конкретной комбинации мостов), а не ручное управление в мессенджерах. Этот алгоритм должен включать в себя несколько ключевых шагов:

Смена рабочих графиков и дистанционка. Мэрия должна давать рекомендации предприятиям переводить часть работников на удаленную работу (как во время пандемии COVID-19) или разводить во времени начало и конец рабочего дня, чтобы разгрузить часы пик.

Приоритет общественного транспорта. Доступная дорожная сеть не сможет «переварить» привычное количество частных авто, поэтому киевлян нужно стимулировать пересаживаться на автобусы. «Киевпасстранс» должен оперативно запускать дополнительные маршруты, перебрасывая туда подвижной состав и водителей.

Жесткий контроль полос движения. Полиция должна усиленно контролировать выделенные полосы общественного транспорта, а сами автобусы следует оборудовать видеорегистраторами для фиксации нарушителей. Также эксперт предлагает Верховной Раде существенно повысить штрафы за выезд на полосу общественного транспорта до эквивалента 100-200 долларов, чтобы отбить желание нарушать правила.

«В таких условиях транспортная система города будет функционировать — конечно, с определенными экономическими потерями, но без апокалипсиса», — заключает Дмитрий Беспалов.

Дата публикации 12:30, 17.11.26 Количество просмотров 19 В Киеве полностью остановили движение по двум мостам! Есть ли шансы проехать между берегами?

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