Как будут ловить уклонистов: громкое заявление Кима, шокирующее всех мужчин

Уклонистов будут ловить в Николаеве. Такое заявление сделал Виталий Ким, но изменения ждут всех украинцев, а ТЦК позволят делать еще кое-что. Тем временем в защиту мужчин встал одиозный нардеп.

Об этом подробнее рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Новые скандалы с ТЦК

Рейды ТЦК расползаются по всей стране, а скандалов становится только больше. Люди возмущаются, что представители терцентров начали ходить по спортзалам и комплексам отдыха, по торговым центрам, а в отдельных городах даже стучатся в квартиру.

Заявление Кима

Причина этому, говорят военные и представители власти, что людей катастрофически не хватает и о "мягкой" мобилизации пора забыть всем. Местные советы предоставляют ТЦК все больше прав. И если раньше без полицейских они не могли остановить вас и проверить документы, теперь могут.

Такое решение сперва приняли на Львовщине и Закарпатье, а в Ужгороде уже через несколько дней разрешили ходить по квартирам. Все эти правила понемногу добираются до всех городов Украины. Громкое заявление на днях сделал и начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он сказал, что у них уклонян отныне будут ловить.

Новые правила мобилизации

Он добавил, что на сегодняшний день в Николаевской области были мобилизованы 33 тысячи человек, из них 21 тысяча отбыла в боевые части. Между тем, в Украине активно разрабатываются изменения в законодательстве о военной деятельности, в частности о мобилизации. К примеру, ТЦК позволят снимать на видео весь процесс вручения повестки: от общения и проверки документов до выписки документа.

А вот в новом году определенные категории призывников ждет куда больше перемен. И до конца 2023 года Верховная рада должна презентовать все наработки. Например, хотят сузить категории студентов, которые внезапно во время войны захотели в 30+ лет получить еще одно образование, решаются вопросы о возрасте, вероятно, позволят добровольно мобилизоваться военным после 60, ведь это предельный возраст для службы в армии, а вот помолодеет ли мобилизация, неизвестно, ведь более полугода президент Зеленский не подписывает документ, позволяющий мобилизовать мужчин с 25 лет.

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Напомним, что пока призвать могут только с 27, а к этому времени ребята могут прийти в армию только добровольно. А еще планируют начать мобилизовать мужчин со статусом "ограниченно подходящий". Но привлечь к службе раньше тоже могут, но только если у мужчины уже был военный опыт.

Изменения хотят применить и к женщинам, и к тем, кто занимается лицами с инвалидностью, например, которые ухаживают за родителями жены или имеют жену среди лиц с инвалидностью III группы.

Также хотят уменьшить круг лиц, имеющих право на отсрочку из-за ухода за лицом, которое по заключению МСЭК нуждается в постоянном уходе. Такое право будут иметь только члены семьи первой степени родства: это родители или родители мужа или жены, дети, в том числе усыновленные.

Цель таких изменений, отмечают в Раде, — сделать невозможным уклонение путем оформления фиктивного ухода за нуждающимися лицами. В то же время право на прохождение службы в войске предоставит лицам с инвалидностью по их желанию, несмотря на наличие оснований для отсрочки. Кстати, планируется отменить отсрочку для народных депутатов предыдущих созывов. Но много тех, кто такими изменениями недоволен.

Тищенко сделал заявление

В защиту мужчин внезапно встал и одиозный нардеп Николай Тищенко, записав обращение к Министру Обороны Умерова и Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Пожаловался, что по его вызовам ТЦК почему-то не приезжает мобилизовать мужчин, на которых указывает народный депутат.

Что говорят военные

Вот удивительно, в рестораны заходить нельзя, но когда нардеп Тищенко говорит, кого нужно мобилизовать, ТЦК должен слушать. Очень интересно, но дальше не об этом. Напомним, что об усиленной мобилизации уже заговорили и военные, говорят, ситуация на фронте сложная, а потому советуют готовиться к войне не только подлежащим под мобилизацию, а всем ради своей же безопасности.

А что с демобилизацией?

Собственно, вопрос о демобилизации тоже как никогда острый. И хотя законопроекта, который вносит изменения в процесс мобилизации в Украине, еще нет, но уже породил немало дискуссий. С главного — должны позволить наконец-то демобилизоваться прошедшим плен.

В интервью "Украинской правде" член комитета Совета по вопросам национальной обороны и разведки, резервистка Сил специальных операций Соломия Бобровская также рассказала после какого срока службы приблизительно можно рассчитывать еще на демобилизацию.

“Речь шла, например, о 24 месяцах, но чтобы полгода (от общего времени службы — УП) человек выполнял боевые распоряжения. Также говорилось о 36 месяцах. Знаю, что был еще зарегистрирован законопроект о 18 месяцах, но он не принимается к рассмотрению”, — отметила она.

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