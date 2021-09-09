Как будут работать учебные заведения, где вакцинировано менее 80% работников: объяснение главного санврача

Как будут работать учебные заведения, где вакцинировано менее 80% работников: объяснение главного санврача

В случае отсутствия необходимого количества вакцинированных работников образования, педагогические советы должны переводить такие заведения на дистанционный режим работы.

Работа учебных заведений в "желтой" зоне действительно действительно не допускается, если вакцинировано менее 80% персонала. Однако за последний месяц количество учителей, которые получили первую дозу вакцины, увеличилось.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин 9 сентября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

По его словам, в случае отсутствия необходимого количества вакцинированных работников образования, педагогические советы должны переводить такие заведения на дистанционный режим работы.

"Но понимая, что 80% сейчас достигаются довольно медленно, то в постановлении Кабинета министров мы предполагаем, чтобы работа учебных заведений в "желтой" зоне не ограничивалась при условии наличия у 80% всех работников документов, удостоверяющих вакцинацию хотя бы одной дозой. Потому что мы видим, что количество учителей, которые получили первую дозу вакцины, действительно увеличилось. Мы видим за последний месяц прирост 10-15%", — отметил Кузин.

Игорь Кузин рассказал о работе учебных заведений при условии вакцинации менее 80% работников

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