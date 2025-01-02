Как будут устанавливать инвалидность после ликвидации МСЭК: что изменилось с 1 января

Действительно ли изменения будут облегчать жизнь людям, которым нужно оформить группу инвалидности?

После громких скандалов с МСЭК и сказочно богатыми руководителями этих структур президент Зеленский распорядился ликвидировать комиссии и полностью реформировать систему до нового года. Уже с 1 января действуют новые правила оформления инвалидности.

О том, что изменилось и действительно ли это облегчит жизнь людям, рассказала Виктория Гнатюк в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

О МСЭК как наиболее коррумпированной структуре в Украине говорили еще до полномасштабной войны, ничего не изменилось и после. Так называемые "медики" не гнушаются брать деньги даже с украинских защитников. Показательным случаем обогащения стал обыск, устроенный работниками ГБР у главы МСЭК Хмельницкой области Татьяны Крупы.

Правоохранители начали выяснять, не благодаря стараниям Крупы значительная часть прокуроров области оформили себе группы инвалидности, чтобы получать дополнительные надбавки от государства и уволить их было труднее. Как только этот скандал дошел до президента, Зеленский созвал совещание и резко заявил, что МСЭК должны немедленно ликвидировать.

Скандал, о котором забыли

Времени на это было отведено – до нового года. Правда, в Минздраве уже готовились к этой реформе, ведь еще в 2023 году произошел громкий скандал с МСЭК, когда ГБР разоблачило очередную схему.

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Речь идет о случае в городке Самбор Львовской области. Здесь заместитель главы врачебно-консультативной комиссии правоохранители поймали "на горячем" — во время получения очередного транша, но та героически не сдавалась и пыталась... съесть доллары, чтобы не было доказательств.

Тогда в Министерстве здравоохранения заявили, что берутся за реформы и хотят вместо инвалидности ввести оценку потери функциональности. Министр Ляшко заявил, что нынешняя система инвалидности просто дает человеку деньги и сидит дома, вместо того чтобы вылечиться и снова приступить к работе. Он подчеркнул, что Украине пора отказаться от постсоветской модели определения инвалидности.

Глобальная реформа

Впрочем, люди такую новость встретили без особого восторга. Многие украинцы спрашивали: что делать тем, кого лечение в реабилитационном центре все равно не вернет к прежней жизни.

Министр заявлял, что реформирование медико-социальной экспертной комиссии уже было принято, поэтому с 2025 года уже введут другие подходы к проведению экспертизы и установлению инвалидности. Ляшко назвал процесс глобальной реформой, связанной с реабилитацией человека.

Но впоследствии о реформировании МСЭК говорили все меньше и, очевидно, новый скандал с Крупой и ее приспешниками подтолкнул сделать все быстрее. В октябре обнаружили коррупционерку, а уже в ноябре в Министерстве таки представили инфографику с пошаговым объяснением, как с 1 января 2025 года будет устанавливаться инвалидность.

В Минздраве утверждают, что ввели новые концепции оценки, упростили для пациента процесс установления или подтверждения статуса инвалидности, услуги станут более доступными и профессиональными. От прежних идей Ляшко осталось не так много пунктов.

Как изменится система?

В Минздраве объясняют, что теперь процесс будет полностью цифровизирован и обезопасен от коррупции. Также был сформирован Центр оценки для обжалования решений.

После 1 января 2025 г. документы для людей с бессрочным статусом инвалидности будут оставаться в силе. А вот для остальных людей с инвалидностью, чье повторное освидетельствование приходится на время внедрения новой системы, срок повторного осмотра продлевается на 6 месяцев. Все права, документы, выплаты, льготы, социальные сервисы и отсрочки сохраняются.

“Теперь в основе системы – оценка повседневного функционирования человека экспертными командами врачей на базе многопрофильных больниц. Это комплексный подход к оценке влияния травмы или болезни на повседневную деятельность, чтобы быстрее определить индивидуальные потребности человека и помочь ему с возвращением к активной, достойной жизни”, — сообщали в ведомстве.

В Минздраве утверждают, что для пациентов упростили жизнь. Мол, теперь путь установления статуса инвалидности значительно сократится. Не будет необходимости проходить врачебно-консультативную комиссию заведения — лечащий врач будет сразу направлять на оценивание.

Для перечня состояний врач сможет направить на оценивание сразу после установления определенного диагноза или интервенции, не ожидая, как раньше, 120 дней больничного.

Электронное направление на дополнительные обследования будут формировать врачи экспертной команды во время оценки, и без веских причин дообследования не смогут проходить более одного раза. Решение экспертной команды будет передаваться на социальную сторону через электронную систему.

Вместо отдельных организаций МСЭК, где большинство врачей не занималось лечением, теперь оценивания будут проводить команды именно практикующих врачей на базе больниц. Пациент со своим врачом сам будет выбирать одно из 300 мощных многопрофильных заведений.

Больницы будут территориально равномерно расположены, и в одном заведении будет несколько команд на каждый профиль дел. По возможности дела будут направлять в профильные заведения: например, оценивание новообразования — в онкологическое учреждение, оценивание психических заболеваний — в заведение этого профиля.

Электронная система

В этих же больницах можно пройти дополнительные обследования по Программе медицинских гарантий. А вместо бумажного процесса будет введена электронная система.

Направления и документы в него, протокол, решения и все действия будут фиксироваться в электронной системе. В Минздраве уверены, что это минимизирует коррупционные злоупотребления и позволит отследить все этапы рассмотрения дела.

Состав команд не будет постоянным, как это было раньше. Теперь под каждый случай будет формироваться индивидуальный состав экспертной команды. Администратор в заведении будет проверять в электронной системе полноту полученного дела и верно ли система определила специальности врачей и форму рассмотрения согласно критериям. После чего система будет определять для дела профильную команду, которая имеет ближайшее время для проведения оценки.

Администратор команд не будет знать, в какую команду и на какое время попадет дело, а индивидуальные данные врачей и пациентов будут скрыты друг от друга до дня оценки. Важно отметить, что никто из глав МСЭК не сможет присоединиться к экспертным командам и принести с собой старую культуру коррупции.

Проверка после установки группы

Также в рамках нового постановления планируется создать Центр оценки функционального состояния лиц, который будет проверять обоснованность решений команд и заниматься делами, направленными на обжалование. Команда центра будет состоять из врачей разных учреждений здравоохранения.

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Постановление также утверждает, что инвалидность сохраняется всем лицам, кому инвалидность была установлена пожизненно. А вместе с сохранением этого статуса сохраняют силу и все права, документы, выплаты, льготы, социальные услуги и отсрочки. Их инвалидность может быть пересмотрена исключительно по их желанию или по решению суда.

Для лиц, которым была установлена инвалидность со сроком повторного осмотра, и она приходится на время внедрения новой системы, статус инвалидности продлевают на 6 месяцев, как и соответствующие выплаты и гарантии.

Для лиц, которые во время действия военного положения не проходили установленное повторное освидетельствование, необходимо будет его пройти: для мужчин призывного возраста — до 1 ноября 2025 года, для остальных — до 1 апреля 2026 года.

Исключение составляют лица на временно оккупированных территориях и лица с тяжелыми состояниями по определенному в постановлении списке. Также оценка ранее определенного предыдущего срока может состояться по запросу суда или правоохранительных органов, в частности в рамках уголовного производства.

"Горы" документов прочь?

Для внедрения новой системы запланировано принятие дополнительных приказов Минздрава, которые должны помочь врачам принимать обоснованные решения и сократить количество документов, получаемых человеком по результатам оценки: вместо 12 справок или выписок в разных комбинациях будет 1 комплексный документ.

Финансирование новых команд будет происходить через НСЗУ за услуги по оценке в соответствии с прозрачными требованиями к деятельности команд. В Минздраве планируют, что справочная и статистическая информация о командах, их специальностях, местонахождении, очереди и решениях будет доступна публично на аналитических панелях.

Также пациент может быть с представителем на рассмотрении своего дела, а с 2026 года пациенту или его представителю будет позволено снимать заседание на видео, чего не разрешали делать раньше.

В то же время, текущие изменения пока не касаются детей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ВНИМАНИЕ! Срочные изменения от 1 января! Как будут устанавливать инвалидность?"

Напомним, Министерство здравоохранения Украины получило более 2000 дел от правоохранителей по поводу возможных фальшивых инвалидностей, выданных медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК).

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