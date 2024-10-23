Как будут воевать северокорейские солдаты, если они не знают русского: эксперт объяснил

Северная Корея отправила своих солдат в помощь президенту России Владимиру Путину в войне против Украины. Впрочем, как они будут воевать, если не знают русского — это загадка.

Об этом в интервью TSN.ua рассказал лектор Унивеситета Коре из Сеула, специалист по изучению Северной Кореи Федор Тертицкий.

“Для меня это загадка. Можно предположить, что они каким-то образом будут встроены в командную цепь и командир бригады или командующий дивизией, на самом верхнем уровне, где будет смычка с российской армией, там при них будет переводчик, который будет переводить с русского на корейский и наоборот", — говорит. Федор Тертицкий.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Что отдал Путин за помощь Ким Чен Ина?

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