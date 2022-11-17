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Как будут восстанавливать Украину: в Киеве провели Международный экономический форум

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Как будут восстанавливать Украину: в Киеве провели Международный экономический форум

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Премьер Шмигаль назвал ключевые векторы будущего послевоенного развития Украины.

В столице прошел Киевский международный экономический форум, на котором обсудили, как отстроить экономику Украины после войны и за счет каких ресурсов и инноваций.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Для украинского бизнеса война обернулась падением экспорта, потерей предприятий и инвестиций. Есть отток специалистов за границу. Только по состоянию на июнь этого года ущерб от российской агрессии, по оценкам Всемирного банка – это 350 миллиардов долларов.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, сейчас главная задача государства и бизнеса – работать на победу, а затем совместно отстраивать страну и экономику. Также важно создать лучшие условия для иностранных инвеэсторов, чтобы те не чувствовали рисков в послевоенной Украине.

"Впереди нас ждет большая работа – удержать экономику в период войны, восстановить экономику, построить ее лучше, чем была до этого. Действительно, это период потерь, но и период возможностей, потому что мы понимаем, что мы будем отстраивать вещи, которые потеряны, в лучшем виде, чем мы их имели до этого", – отметил Шмигаль.

Международный экономический форум в Киеве: как отстраивать Украину

Международный экономический форум в Киеве: как отстраивать Украину

Премьер назвал ключевые векторы будущего послевоенного развития Украины:

  • Евроинтеграция – ряд "безвизов", от энергетического до промышленного, современная таможня и логистика, единое платежное пространство, лучшие стандарты для жизни.
  • Диджитализация – уменьшение роли государства в экономике, упрощение всех процедур.
  • Оборонно-промышленный комплекс
  • Энергетика
  • Аграрный сектор
  • ІТ
  • Строительство и новая инфраструктура.

Экономика Украины: где взять деньги

Ранее сообщалось, что дефицит госбюджета Украины на следующий год составит более 20% ВВП. Для его покрытия необходимо привлечь 38 млрд долларов от международных партнеров.

Также президент Владимир Зеленский озвучивал МВФ и Всемирному банку потребности Украины на 2023 год – в общей сложности $62 млрд.

Премьер Денис Шмигаль предупредил, что украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если ЕС остановит финансирование.

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Дата публикации
Просмотры
227
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