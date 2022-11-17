Как будут восстанавливать Украину: в Киеве провели Международный экономический форум

Премьер Шмигаль назвал ключевые векторы будущего послевоенного развития Украины.
В столице прошел Киевский международный экономический форум, на котором обсудили, как отстроить экономику Украины после войны и за счет каких ресурсов и инноваций.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Для украинского бизнеса война обернулась падением экспорта, потерей предприятий и инвестиций. Есть отток специалистов за границу. Только по состоянию на июнь этого года ущерб от российской агрессии, по оценкам Всемирного банка – это 350 миллиардов долларов.
По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, сейчас главная задача государства и бизнеса – работать на победу, а затем совместно отстраивать страну и экономику. Также важно создать лучшие условия для иностранных инвеэсторов, чтобы те не чувствовали рисков в послевоенной Украине.
"Впереди нас ждет большая работа – удержать экономику в период войны, восстановить экономику, построить ее лучше, чем была до этого. Действительно, это период потерь, но и период возможностей, потому что мы понимаем, что мы будем отстраивать вещи, которые потеряны, в лучшем виде, чем мы их имели до этого", – отметил Шмигаль.
Премьер назвал ключевые векторы будущего послевоенного развития Украины:
- Евроинтеграция – ряд "безвизов", от энергетического до промышленного, современная таможня и логистика, единое платежное пространство, лучшие стандарты для жизни.
- Диджитализация – уменьшение роли государства в экономике, упрощение всех процедур.
- Оборонно-промышленный комплекс
- Энергетика
- Аграрный сектор
- ІТ
- Строительство и новая инфраструктура.
Экономика Украины: где взять деньги
Ранее сообщалось, что дефицит госбюджета Украины на следующий год составит более 20% ВВП. Для его покрытия необходимо привлечь 38 млрд долларов от международных партнеров.
Также президент Владимир Зеленский озвучивал МВФ и Всемирному банку потребности Украины на 2023 год – в общей сложности $62 млрд.
Премьер Денис Шмигаль предупредил, что украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если ЕС остановит финансирование.
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