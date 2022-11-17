Как будут восстанавливать Украину: в Киеве провели Международный экономический форум

В столице прошел Киевский международный экономический форум, на котором обсудили, как отстроить экономику Украины после войны и за счет каких ресурсов и инноваций.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Для украинского бизнеса война обернулась падением экспорта, потерей предприятий и инвестиций. Есть отток специалистов за границу. Только по состоянию на июнь этого года ущерб от российской агрессии, по оценкам Всемирного банка – это 350 миллиардов долларов.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, сейчас главная задача государства и бизнеса – работать на победу, а затем совместно отстраивать страну и экономику. Также важно создать лучшие условия для иностранных инвеэсторов, чтобы те не чувствовали рисков в послевоенной Украине.

"Впереди нас ждет большая работа – удержать экономику в период войны, восстановить экономику, построить ее лучше, чем была до этого. Действительно, это период потерь, но и период возможностей, потому что мы понимаем, что мы будем отстраивать вещи, которые потеряны, в лучшем виде, чем мы их имели до этого", – отметил Шмигаль.

Международный экономический форум в Киеве: как отстраивать Украину

Премьер назвал ключевые векторы будущего послевоенного развития Украины:

Евроинтеграция – ряд "безвизов", от энергетического до промышленного, современная таможня и логистика, единое платежное пространство, лучшие стандарты для жизни.

Диджитализация – уменьшение роли государства в экономике, упрощение всех процедур.

Оборонно-промышленный комплекс

Энергетика

Аграрный сектор

ІТ

Строительство и новая инфраструктура.

Экономика Украины: где взять деньги