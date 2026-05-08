Как быстрее выйти на пенсию: кто имеет право и сколько будут платить

В Украине можно досрочно выйти на пенсию в Украине

Не секрет, что условия труда многих украинцев далеки от комфортных: не в офисе, а, например, в шахтном забое, возле литейной печи, на химическом производстве, с вредными и радиоактивными веществами, в агросекторе. По закону такие люди имеют право, отработав определенное время во вредных условиях, выйти на пенсию раньше: не в 60, а в 55 и даже в 50 лет. Оформить пенсию по выслуге лет также могут военные, медики, учителя, представители творческих профессий.

Досрочная пенсия: кто имеет право

По статистической информации и данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в стране есть около 28% пенсионеров (более 2,8 млн человек), которые вышли на пенсию раньше общеустановленного возраста (60 лет). Самые многочисленные категории: чернобыльцы — 650 тыс. человек и военные, их сейчас 550 тыс., в том числе 156 тыс. младше 60 лет.

Далее идут так называемые «списочники»: люди, которые вышли на пенсию в 50-55 лет из-за тяжелых и вредных условий труда, таких насчитывается около 250 тыс. человек. Вот топ-5 профессий по каждому из списков, их два: №1 и №2. В списке профессий №1 собраны профессии, где человек работает в условиях экстремальных температур, постоянной пыли или радиации. В списке №2 — профессии с высоким уровнем физической нагрузки, шума, вибрации или вредных паров.

Досрочная пенсия: кто может выйти в 50-55 лет

В списке №1, который дает право выхода на пенсию в 50 лет, больше всего горняков и шахтеров. Далее следуют металлурги, которые работали непосредственно возле плавильных печей или прокатных станов, химики-технологи — работники предприятий с особо токсичными материалами и взрывчаткой, энергетики (персонал АЭС), рентгенологи и радиологи — медицинский персонал, который ежедневно работает с ионизирующим излучением. Всего в список внесено около 450 профессий и должностей.

В списке № 2, дающем право на выход на пенсию в 55 лет, первыми идут сварщики и газорезатели — специалисты по ручной сварке в промышленности и строительстве. За ними следуют машинисты и водители тяжелой техники — водители карьерных самосвалов, машинисты тепловозов и метрополитена. Далее идут строители специального профиля — каменщики-огнеупорщики, монтажники высотных конструкций, асфальтобетонщики. Четвертые по численности — переработчики металла и пластика, литейщики пластмасс, кузнецы на молотах, термисты. Завершают ряд текстильщики и химическая чистка — работники вредных участков производства тканей и обработки меха. Всего в список внесено более 1000 профессий и должностей.

Почти 250 тысяч человек вышли на пенсию в 50-55 лет по выслуге лет или по другим причинам. Среди них педагогов — 110 тыс., медиков (только врачи и средний медперсонал) — 75 тыс., аграриев (механизаторы, доярки, свинарки, те, кто выращивают и перерабатывают табак) — 45 тысяч.

Досрочная пенсия: кто может получать выплаты в 38-40 лет

Особый статус имеют артисты балета, цирка, музыканты, играющие на духовых инструментах, бандуристы, артисты хора и т. д. Они могут оформить пенсию по выслуге лет независимо от возраста. Например, балерина может выйти на пенсию в 38–40 лет. Это самая малочисленная группа таких пенсионеров, их сейчас около 7000 человек. Для солистов и артистов балета, акробатов, гимнастов, каскадеров, дрессировщиков, тех, кто играет на духовых инструментах, стаж составляет 20 лет, это минимум. Другие категории работников искусства: от солистов-певцов, артистов танцевальных коллективов, театров кукол до артистов хора и т. д. могут выйти на пенсию, имея стаж работы от 25 до 35 лет.

Досрочная пенсия для матерей-героинь

Еще около 20 тысяч 50-летних пенсионерок — матери-героини (пять и более детей) и более 100 тыс. родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью с детства. Последние также имеют право досрочного выхода на пенсию в 50 лет (мать) или в 55 лет (отец), но только кто-то один из них.

Досрочные пенсии для людей с инвалидностью

Отдельная категория тех, кто получает пенсии, не достигнув 60 лет, это люди с инвалидностью (около 600 тыс. человек), те, кто потерял кормильца (дети-сироты, вдовы погибших на фронте старше 50 лет, или кто ухаживает за ребенком погибшего до достижения им 8 лет) — около 400 тыс. человек. Однако тема назначения им пенсий — за пределами данной статьи.

Досрочные пенсия: какие новые правила для учителей и врачей

В последние годы в законодательстве о льготных пенсиях продолжается этап «закручивания гаек». Основная тенденция — постепенное выравнивание всех категорий до общего пенсионного возраста и ужесточение требований к стажу. Раньше учителя и врачи могли выйти на пенсию по выслуге лет независимо от возраста (отработал 25 лет — и свободен). С 1 апреля 2024 года пенсию оформят только в 55 лет и при наличии уже 30 лет педагогического или медицинского стажа. Чтобы стимулировать медиков и учителей не уходить на пенсию в 55 лет, а работать до 60, власти ввели единовременную выплату в размере 10 пенсий при выходе на пенсию. Но она доступна только тем, кто работает в государственных или коммунальных учреждениях и имеет полный стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин).

Досрочная пенсия для людей с вредными профессиями: новые правила

Для списков №1 и №2 теперь действует электронный реестр. ПФУ перестал принимать бумажные справки как доказательство, данные о «вредности» производства должны быть в электронном реестре. Введена аттестация рабочего места, которая должна обновляться раз в 5 лет. Отсутствие аттестации рабочего места является критической преградой, которую ПФУ использует для отказов в назначении льготных пенсий.

Дополнительным фактором отказа в досрочной пенсии стало ежегодное увеличение страхового (трудового) стажа. Если льготник (например, доярка) имеет право уйти на пенсию в 55 лет, потому что отработала на ферме не менее 20 лет, и при этом не заработала общего страхового стажа (в 2026 году он составляет 33 года), она не сможет воспользоваться льготой.

Досрочная пенсия для УБД

Единственная категория, где условия выхода на досрочную пенсию упростили или расширили — это участники боевых действий (УБД). Право на досрочную пенсию (55 лет для мужчин, 50 лет для женщин) распространили на добровольцев ТрО (территориальная оборона) и членов добровольческих формирований территориальных общин.

Пенсии в Украине: чего ожидать

За следующие 5-7 лет в Украине пенсионеров-льготников по возрасту станет больше, но структура их претерпит радикальную трансформацию. Снизится количество обладателей старых индустриальных льгот и стремительно увеличится численность новой ветеранской системы.

Вот обобщенный прогноз развития ситуации от директора института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Эллы Либановой и специалистов Министерства социальной политики.

Количество пенсионеров по спискам №1, №2 и выслуге лет (учителя/медики) будет уменьшаться.

Первый фактор — требования к страховому стажу растут каждый год. В 2028 году для выхода на пенсию нужно будет иметь 35 лет стажа. Многие не смогут накопить столько до 50-55 лет из-за периодов неофициальной работы или безработицы. Второй фактор — деиндустриализация: многие предприятия вредного профиля разрушены войной или закрыты. Новых льготников в списках №1 и №2 будет становиться все меньше.

Чернобыльский фактор: количество пенсионеров-"чернобыльцев» естественно будет снижаться из-за возраста, но останется значительным.

Взрывной рост ветеранской категории. Количество УБД уже около 1,5 млн человек. Через 5-7 лет значительная часть мобилизованных в 2022 году, которым тогда было 45-48 лет, достигнут своего льготного порога 50-55 лет для выхода на пенсию. Это будет самая большая группа «молодых» пенсионеров в стране.

Демографическое и социальное давление. Из-за последствий войны и экологии количество детей с инвалидностью, к сожалению, растет, что в будущем даст новую волну льготников — родителей детей с инвалидностью.

Как выйти на пенсию раньше: плюсы и минусы

Подчеркнем: выход на пенсию досрочно, это право, а не обязанность. Им можно воспользоваться, а можно не воспользоваться.

Очевидно, что главный плюс выход на пенсию по выслуге лет — нет необходимости работать до 60 лет.

Другие преимущества:

Возможность сменить сферу деятельности. Имея стабильный, хоть и не всегда большой доход от государства, можно начать новую карьеру.

Сохранение здоровья. Для артистов балета, цирка или шахтеров или металлургов это единственный способ уйти на отдых, пока организм еще функционирует нормально.

Гарантированный доход. Во времена экономической нестабильности иметь пенсию в 40-55 лет — это ежемесячная «подушка безопасности».

Но есть и минусы. Самых главных два: меньший размер пенсии и запрет на профессию. Последнее означает, что, допустим, учитель не имеет права работать учителем (даже на 0,25 ставки) и получать пенсию одновременно. Выплата просто прекратится.

Меньший размер пенсии: Пенсия рассчитывается на основе текущего стажа. Если уйти на пенсию в 50 лет, стаж будет на 10 лет меньше, чем мог бы быть в 60, а сумма выплаты меньше примерно на 20%.

Вывод: выходить на пенсию по выслуге лет стоит, если:

Есть предложение работы в частном секторе по другой специальности. Можно получать и зарплату, и пенсию.

Профессия предполагает быстрое профессиональное выгорание или физическую невозможность работать (артисты, горняки, спасатели и т.д.).

Кроме пенсии, есть другие источники доходов, например, большой депозит в банке (миллион гривен) или частный бизнес.

