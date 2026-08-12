Как быстро похудеть: все, что нужно знать про "Оземпик" и вреден ли он

Медики объяснили, безопасно ли худеть с помощью уколов

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Препарат, изменивший жизнь миллионов людей с диабетом, стремительно набирает популярность в Украине. Но известность он приобрел просто как «инъекция для похудения».

Только с весны 2026 года этот препарат можно официально приобрести в украинских аптеках. До этого его продавали нелегально.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Валерии Ковалинской.

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От лекарств от диабета до голливудского тренда

Его называют «инъекцией для похудения» — препаратом, способствующим быстрому снижению веса. Хотя почти 10 лет назад его изобрели как лекарство от сахарного диабета.

Первыми начали использовать его не по назначению голливудские звезды. Затем география применения расширилась, и своими стройными формами стали хвастаться европейские актеры и певцы. Впоследствии их секрет раскрыли, и препарат пошел в народ.

Но прошло несколько лет, и в Соединенных Штатах Америки начались судебные разбирательства. На данный момент подано уже более 3,5 тысячи исков от пациентов, которые жалуются, что их недостаточно проинформировали о возможных серьезных побочных эффектах.

«Для больных людей это очень хорошая молекула, без сомнения. Но для здоровых она вредна. Больше всего меня беспокоит эта массовость среди абсолютно здоровых людей. Мы же страна, пострадавшая от Чернобыля, у нас и так щитовидная железа под угрозой, почти у всех эти аутоиммунные процессы. Там прямо указано, что применять нужно очень-очень осторожно, но люди на это не обращают внимания. Они видят, что соседка похудела, какой-то артист похудел, и сами себе делают уколы», — предупреждает инфекционист, профессор Ольга Голубовская.

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Ольга Голубовская. / © ТСН

Аптечный рынок и черная торговля в Украине

Несмотря на то, что в Украине препарат зарегистрировали еще в 2022 году, официально его начали импортировать только весной 2026 года. Все, что продавалось ранее, ввозилось нелегально. Его искали на популярных онлайн-платформах, даже там, где продают подержанную одежду. Цены колебались от 6 тысяч гривен за шприц до 600 евро за упаковку.

Журналисты ТСН позвонили в две киевские аптеки: в одной препарат были готовы отпустить без рецепта, в другой — попросили рецепт и предупредили о необходимости хранить лекарство в холодильнике. Стоимость упаковки в Киеве составляет от 5300 гривен.

«Для меня уже победа в том, что это происходит не в кабинете у косметолога и не с подругой на кухне: "Мне было классно, я похудела на 10 килограммов", а хотя бы ради этого приходят к врачу», — отмечает эндокринолог Евгения Рогальская.

Опыт звезд: история актрисы Елены Светлицкой

У этого препарата есть конкуренты, содержащие другое вещество, но обладающие схожим действием. Один из таких препаратов опробовала на себе актриса Елена Светлицкая. Она вспоминает, что в прошлом году из-за стресса набрала вес, и похудеть самостоятельно ей не удавалось.

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«Я еще больше нагружала организм, а тело еще больше набирало вес. Помню, как прямо на сцене во время спектакля у меня лопнуло платье. Оно слетело, я забежала за кулисы, подруга быстро переодела меня в свое платье, и я доиграла спектакль. Когда у меня началось расстройство пищевого поведения (РПП), я поняла, что нужно что-то делать. Врач предложила принять этот препарат. Перед этим я прошла полное обследование. За 4 месяца мне удалось сбросить вес до нормы», — делится актриса Елена Светлицкая.

Елена уверяет, что инъекции помогли ей не только похудеть, но и изменить пищевые привычки:

«Сейчас я понимаю, что лучше съем что-нибудь белковое — кусочек рыбы с салатом, и мне больше не хочется. Эти инъекции дают ощущение сытости. Когда долго проходишь курс, это становится привычкой. Сейчас мое отношение к еде уже совсем другое».

Мифы о похудении от Аниты Луценко: почему спорт не помогает сбросить вес

Секретами быстрого похудения публичные люди обычно делятся неохотно, оправдываясь физическими упражнениями. Однако фитнес-тренер Анита Луценко убедительно заявляет: в обществе существует искаженное представление об идеальном весе и спорте.

«Самый большой миф вообще — это то, что люди могут похудеть с помощью тренировок. Между этим вообще нет связи, потому что мы худеем за счет дефицита калорий и только за счет питания! То, что ты сжег на тренировке 130 калорий, — это всего лишь одно яблоко. Людям кажется, что нужно "изнурять" себя в зале, но эффективность тренировок заключается не в похудении — это осанка и работа мышц. Кстати, когда мы худеем на "Оземпике", доказано, что 30% веса теряется за счет мышц!» — подчеркивает Анита Луценко.

Фитнес-тренер подчеркивает, что чрезвычайно худые модели из социальных сетей прилагают ненормальные усилия для поддержания низкого веса, что наносит вред здоровью. В то же время здорового результата только за счет питания можно достичь уже за 2–3 недели.

«Исследования эффективности этих препаратов проводятся именно на людях с метаболическими нарушениями и ожирением. А сейчас проводится исследование в режиме реального времени: что произойдет с людьми, которые принимают их без показаний, просто для похудения. Результаты мы увидим только через несколько лет», — добавляет Анита.

Что говорят эндокринологи

Врачи подтверждают: такие препараты действительно способны дать колоссальный эффект, но только тем, кому они действительно необходимы по медицинским показаниям.

«Такого эффекта от препаратов для похудения никто и никогда не получал. Еще не было таких лекарств, которые могли бы за 68 недель обеспечить снижение веса на 12–15%. Раньше подобные результаты можно было достичь только после бариатрического лечения — когда пациенту хирургическим путем уменьшают желудок», — объясняет эндокринолог Евгения Рогальская.

Тем, кто хочет похудеть, специалист советует начать с ведения дневника питания:

«Пациенты приходят и говорят: "Я съел два листика шпината и одно яйцо". А когда начинаешь записывать каждую конфету, печенье или латте в течение дня — оказывается, что с калориями перебор».

Специалисты подводят итог: из-за ежедневного стресса люди часто ищут утешение в еде, но искать спасение в неконтролируемых инъекциях — опасный путь. Более 3,5 тысячи исков в США в настоящее время находятся на рассмотрении в судах, а первые судебные решения ожидаются в 2026–2027 годах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: АД В ЗАПОРОЖЬЕ! 7 ПОГИБШИХ! В ТЦК выявили тысячи незаконных решений | ТСН 20:00 11 августа

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