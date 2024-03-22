Как быстро Россия может продолжить массированную ракетную атаку: эксперт назвал количество часов

По данным бывшего спикера Генштаба ВСУ, не исключено, что оккупанты смогут повторить удар в ближайшее время.

Вторая подряд ракетная атака россиян по Украине за последние два дня, возможно, не последняя на этой неделе. То есть удар может повториться, и не исключено, что в ближайшее время.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Я думаю, что это (двухдневный обстрел Украины – Ред.) эмоциональная реакция Путина на симметричные действия, которые в течение длительного времени реализовывали украинские Силы обороны", – говорит Селезнев.

Он добавляет: "Первое: вчерашняя атака – это реакция на действия РДК, "Легиона свободы" и Сибирского батальона на территории Российской Федерации. Как говорят источники в ОП, вражеские ракеты работали по объектам нашего ГУР. Сегодня – такая вендетта за деятельность тех добровольцев, которые работают под руководством или во взаимодействии с нашим ГУР. Ночная атака по объектам энергетической инфраструктуры – это ответ за атаку дронами по объектам нефтеперерабатывающего комплекса в европейской части Российской Федерации".

По словам эксперта, это симметричные действия путинской армии, путинского режима на соответствующую деятельность украинских Сил обороны.

"Я только так вижу. С военной точки зрения россияне поступили нелогично. Они нанесли удары по энергетике, когда зима закончилась и нагрузка на энергосистему кратно уменьшилась. Скорее всего, эти атаки были нервной реакцией путинского режима на те процессы, которые происходят в самой Российской Федерации", – говорит бывший спикер Генштаба.

На вопрос о том, возможно ли продолжение атаки завтра утром, Селезнев ответил нам так: "Нормативные документы еще времен СССР содержат данные, что для полной подготовки стратегического бомбардировщика от боевого вылета к новой миссии – это время составляет 16 часов. То есть это предполагали нормативные документы во времена СССР. Как сейчас все это работает – не готов подтвердить. Мы должны понимать, что перед началом зимней кампании наши разведчики говорили, что у россиян на складах и арсеналах около 860 ракет разного базирования. Я думаю, что если враг имеет ракеты и определенные задачи в плане разрушения – он будет и дальше обстреливать. Ни в коем случае не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги".

К этому Владислав Селезнев добавляет, что россияне не жалели "Кинжалов".

"Подоплека этой атаки – более психоэмоциональная, чем рациональная с военной точки зрения. Российская армия готова тратить самые дорогие ракеты, чтобы только достичь цели. Они используют невероятное количество ракетных ресурсов. Наша ПВО их уничтожает, хотя таких систем нам критически не хватает", – резюмирует Селезнев.

Продолжают атаковать

Около 15:00 глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что сегодня вражеский дрон атаковал микроавтобус, в котором ехали гражданские. По данным Чауса, три человека пострадали. Также по данным Вячеслава Чауса, в Семеновке, которая находится вблизи украинско-российской границы, раздались три взрыва. По данным Черниговской ОВА, враг выпустил УАБы.

В комментарии для ТСН.ua один из жителей Семеновки так рассказал о ситуации: "После первого прилета мой частный дом вздрогнул, было такое впечатление, что он подскочил. Было три взрыва. Соседи говорят о пожаре на территории села".

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