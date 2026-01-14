- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 213
- Время на прочтение
- 1 мин
Как часто РФ может устраивать массированные удары по Украине: Жданов ответил
Военный эксперт назвал, что может свидетельствовать о дефиците средств поражения у армии РФ.
Россия, вероятно, не способна проводить масштабные ракетные атаки по Украине слишком часто из-за ограниченных запасов ракет.
Такое мнение в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.
Он обратил внимание на то, что оккупанты снова начали использовать ракеты С-300, что может свидетельствовать о дефиците средств поражения.
«Баллистические „Искандеры“ они разбавляют ракетами С-300 на малую дальность — до 100-110 км. Это признак того, что запасов становится меньше», — объяснил Олег Жданов.
В то же время у России, по его словам, еще есть определенное количество «Шахедов», баллистических и крылатых ракет, которые будут пытаться применять постепенно.
Ранее Олег Жданов назвал какие города под угрозой массированного удара России.