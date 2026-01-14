ТСН в социальных сетях

Как часто РФ может устраивать массированные удары по Украине: Жданов ответил

Военный эксперт назвал, что может свидетельствовать о дефиците средств поражения у армии РФ.

Карина Бондаренко
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

Россия, вероятно, не способна проводить масштабные ракетные атаки по Украине слишком часто из-за ограниченных запасов ракет.

Такое мнение в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он обратил внимание на то, что оккупанты снова начали использовать ракеты С-300, что может свидетельствовать о дефиците средств поражения.

«Баллистические „Искандеры“ они разбавляют ракетами С-300 на малую дальность — до 100-110 км. Это признак того, что запасов становится меньше», — объяснил Олег Жданов.

В то же время у России, по его словам, еще есть определенное количество «Шахедов», баллистических и крылатых ракет, которые будут пытаться применять постепенно.

Ранее Олег Жданов назвал какие города под угрозой массированного удара России.

