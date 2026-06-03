Как часто Россия может наносить ракетные удары по Украине: Жданов шокировал прогнозом

Олег Жданов / © ТСН

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Россия теоретически способна регулярно наносить массированные ракетные удары по Украине — примерно раз в неделю в течение нескольких месяцев. В то же время, на возможность таких атак влияют проблемы РФ с техникой, экипажами стратегической авиации и физическим состоянием пилотов.

Об этом в комментарии ТСН.ua заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя потенциал России для повторения масштабных обстрелов Украины.

Как часто Россия может атаковать Украину

По словам Жданова, если оценивать запасы и производство ракет Россия способна проводить подобные массированные атаки достаточно регулярно.

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Эксперт предположил, что оккупанты могут повторять такие удары примерно раз в неделю в течение нескольких месяцев.

«Если брать по количеству ракет, то Российская Федерация так может каждую неделю в течение нескольких месяцев нас таким образом кошмарить», — говорит он.

Жданов также подчеркнул, что международные санкции пока не стали критическим препятствием для российского производства вооружения.

По его словам, российская оборонная промышленность продолжает производить значительные объемы ракет.

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«Наша разведка говорила, что до 100 ракет разного типа ежемесячно производит Российская Федерация», — сказал Жданов.

Что может помешать России проводить массированные удары

В то же время, как пояснил эксперт, существуют, по меньшей мере, три фактора, которые могут ограничивать способность РФ регулярно совершать масштабные атаки. Речь идет о количестве подготовленных экипажей, техническом состоянии самолетов и физическом состоянии пилотов.

По словам Жданова, у России уже есть проблемы с подготовкой экипажей стратегической авиации.

«Они днем запускают Ту-95 — это тренировка экипажей. Раз тренируют, значит, не хватает экипажей, нужно готовить новые. На Ту-160 вообще очень сложная подготовка пилотов», — объяснил Жданов.

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Отдельной проблемой является и истощение летного состава — пилотам нужно время для восстановления после боевых задач.

«Пилоту нужно и отдохнуть, и морально-психологическое состояние улучшить. Это очень сложная система подготовки к боевому применению», — добавил он.

Почему у России проблемы со стратегической авиацией

Жданов также указал на техническое состояние российских самолетов. По его словам, часть стратегической авиации РФ уже работает с ограничениями.

«Ту-95 уже по 4–6 ракет на борт не берут, хотя штатно должны брать до 10. Двигатели не тянут. Ту-160 — очень прожорливая машина, там керосин буквально льется в воздух», — говорит эксперт.

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