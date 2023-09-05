Как далеко могут продвинуться Силы обороны Украины осенью — мнение эксперта

Стратегические задачи Сил обороны Украины на осень – пересечение четырех потоков в Крым. Речь идет о Крымском городе, сухопутном коридоре, воздушном и корабельном транспортах. После этого Крым переводится в оперативное окружение.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

“Первая стратегическая задача на летнюю кампанию – пересечение сухопутного коридора. Отрезать Крым от поставок по сухопутному коридору в Россию и уничтожить Крымский мост. Остается еще два моста – воздушный и надводный, которые так же уничтожаются сейчас нашими дронами. Мы видим и уничтожение Ил-76, а это основные транспортники для создания воздушного моста», – рассказал эксперт.

Он также отметил, что мы видим и повреждение больших десантных кораблей, а их тоже используют в качестве паромов для опрокидывания войск и военной техники в Крым.

То есть главными задачами является пересечение этих четырех потоков в Крым. После этого Крым переводится в оперативное окружение. Поэтому основная задача – пересечение сухопутного коридора и вторая задача после этого – вход в Крым. Скорее всего это будет в ход в Северный Крым через Армянск и в таком состоянии уже будем работать всю зиму. У нас не будет паузы как таковой», — заметил Свитан.

Осенне-зимний период опасен для каких-то действий севернее линии Токмака. На Донбассе тоже. Почва другая, черноземы, на них очень влияет погода. А то, что в районе Крыма, юга Украины, в районе Азовского побережья, песок и почва очень быстро восстанавливаются после дождей”, — добавил он.

“Россияне как раз зимой в прошлом году из Крыма и выходили. Они дошли до северной границы, зашли за Токмак и там застряли на бездорожье. Нам можно работать зимой вдоль Азовского побережья. Этим мы и будем заниматься”, – резюмировал эксперт.

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Напомним, украинские войска прорвали первую линию обороны России в Запорожском направлении и ожидают более быстрых успехов.

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