Как дельцы, которые в 2022 году встречали оккупантов, наживаются на ВСУ: шокирующее расследование

Как приближенные к нардепу Пономареву наживаются на войне / © ТСН

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В это трудно поверить, но беспринципные дельцы даже во время полномасштабного вторжения завозили нефтепродукты з РФ в Украину, и может завозят до сих пор. Журналисты исследовали путь российских масел из РФ через страны Прибалтики в Украину.

Об этом говорится в расследовании проекта Хапуга.ua.

Что известно о сотрудничестве нардепа Пономарева и РФ

Очередное судебное заседание в отношении нардепа Александра Пономарева. До полномасштабного вторжения РФ он, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором. Пономарев перерегистрировал подконтрольные ему предприятия — прежде всего завод по производству масел «Агринол» по российскому законодательству, открыл счета в местных «филиалах» банковских учреждений РФ, а также организовал производство «материальных ценностей» и их передачу российским оккупационным войскам.

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Мощности компании / © ТСН

«Тесно сотрудничают в Бердянске, там предоставлялось использование помещения, обеспечивалась российская армия питанием, даже топливными стильными материалами, а СМИ, которые входили в орбиту и входят, наверное, в орбиту влияния нардепа, ретранслируют пророссийские нарративы и пропаганду. Следствие считает, что собрало достаточно доказательств, чтобы доказать вину нардепа в госизмене в частности», — говорит советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Удивительно, но суд проходит без стороны обвинения. Пономарев, тройка его адвокатов сидят готовые к рассмотрению дела, а прокурора нет.

«Прокурор не явился, уведомлялся должным образом. Причина неявки прокурора неизвестна», — говорит судья Андрей Дрига.

Неужели прокуратура не заинтересована во всестороннем рассмотрении дела и оглашении приговора? Ведь несмотря на то, что Пономарев в СИЗО более 2 лет — его дело как будто замерло.

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Генпрокуратура ответила на наш запрос отпиской. И что еще интереснее — соратники Пономарева, которые ранее ручкались с ним и работали на него, и фирмы с его орбиты до сих пор зарабатывают на украинских государственных заказах и коммерческих поставках, и более того — некоторые еще и спонсируют РФ.

Пономарев, конечно, знает и может раскрыть правду о так сказать трансформации своей бизнес-империи. Но пока что он молчит.

Что известно о фирмах с орбиты Пономарева

Антимонопольный комитет Украины 21 января 2025 года начал расследование относительно возможных антиконкурентных согласованных действий против ООО НПП «Агринол» и ООО «Ресурс Ойл А».

Первая компания «Агринол» была главной в бизнес-империи Пономарева, каким-то чудом сохранилась после его ареста, ведет сайт на русском языке из оккупированного Бердянска и продолжает зарабатывать на Украине — во главе с другими, но явно не чужими нардепу учредителями.

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«Агринол» / © ТСН

Вторая компания — ООО «Ресурс ойл А» оперирует складами и заводом в Гребенках под Киевом и только за полтора последних года забрала государственных тендеров Минобороны под 200 миллионов гривен! Да, военные нашими с вами деньгами платят «Ресурсу ойл А», который также связывают с Пономаревым и его правой рукой — другим бывшим нардепом Сергеем Валентировым.

Последний публично говорил, что консультирует «Ресурс ойл А» и знаком с его «командой». О знакомствах — правда, не соврал.

Валентиров есть на общих фото с руководителем и совладельцем «ресурса» Сергеем Слободяном. А раньше Слободян был директором фирмы «ВС трейд 22», которая напрямую единолично принадлежит самому Валентирову.

Более того, на всех этих многомиллионных тендерах Минобороны контактное лицо «Ресурса ойл А» — Попов Алексей, который, как мы выяснили, ранее был руководителем отдела на заводе «Агринол» Пономарева в Бердянске, а сейчас он является совладельцем фирмы «Тарко Украина» — вместе с самим Валентировым.

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Налоговикам хорошо известно, что фирмы Попова («ТПК Автотрейд») и Валентирова («ВС трейд 22») поставляют на базу «Ресурса ойл А» продукцию того самого НПП «Агринол» предателя Пономарева.

«Все его виды бизнеса сейчас руководят разные люди. Но есть один основной — это его правая рука — это Валентиров Сергей, который так же по моему мнению предатель — по моему субъективному мнению», — говорит общественный деятель, ветеран АТО Андрей Маджаров.

Андрей Маджаров — ветеран войны, который много лет исследует деятельность группы Пономарева — после того как в 2018 году его побратима Виталия Олешко с позывным «Сармат» убили. И убили, как считает Маджаров, в интересах и по указанию именно Пономарева с Валентировым, сделки которых разоблачал «Сармат».

«Есть информация, она подтверждена со слов людей, которые видели, что происходило в оккупированном Бердянске, где Валентиров так же принимал участие и со слов людей, которые находились возле Валентирова Сергея в марте 22 года — он встречал с хлебом-солью ФСБ, руководителей различных подразделений военизированных», — говорит ветеран.

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Почему при этом вопросы у следствия есть только к одному из двух дельцов — Маджаров не знает и откровенно удивляется, как и тому, что фирмы «Агринол» и «Ресурс ойл А» продолжают зарабатывать в Украине сотни миллионов, при этом вероятно устраивая коррупционные сговоры.

Поэтому сейчас Антимонопольному комитету крайне важно доказать связь «Ресурс ойл А» и «Агринола», что эти компании действительно согласованно вышли на тендер. Тогда их внесут в реестр — некий блеклист, который ведется Антимонопольным комитетом, фактически запретят приближаться к госзакупкам.

«Рассмотрение этого дела сейчас находится на этапе сбора и анализа доказательств по делу. Это заключалось в ряде обстоятельств, это совокупность обстоятельств, свидетельствующих о том, что на этапе подготовки к процедуре, подачи конкурсных предложений и так далее, субъекты согласовывали свое поведение, то есть действовали согласованно», — говорит начальник Первого отдела исследований и расследований Сергей Чухлебов.

Интересно, что Антимонопольный комитет, как выяснилось во время этого интервью — почему-то не смущают связи указанных фирм со страной-агрессором.

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«Этим занимаются специальные правоохранительные органы, которые вводят санкции, выявляют такие действия, которые представляют угрозу для безопасности страны», — говорит начальник Первого отдела исследований и расследований Сергей Чухлебов.

Компания «Ресурс ойл А» говорит, что не имеет отношения к РФ

Поэтому если не Антимонопольному комитету, то правоохранителям точно стоит обратить внимание, среди всего прочего в этой истории, на вот этот документ. В нем ООО «Ресурс ойл А» при подаче на тендер официально свидетельствует, что не имеет никаких связей с РФ.

ООО «Ресурс-Ойл-А» ранее уже вызывало вопросы у следственных органов из-за возможных связей с РФ. Примерно в то же время, когда арестовали Пономарева, в Гребенках, проводили обыски.

Следствие подозревало, что эта база — на самом деле, перевалочный пункт для масел и смазок, которые через Прибалтику везут в Украину с российских заводов по поддельным документам.

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Как бизнесмены работают на Россию

«Ходатайство СБУ об обыске базируется на том, что должностные лица ООО „Стенко“, ООО „Стенли“ организовали поставки масел из РФ на территорию Украины через территорию стран ЕС с привлечением ряда иностранных компаний. При этом якобы осуществлялась подмена документов происхождения товара и сертификатов качества», — говорится в расследовании.

Схема была достаточно проста — реально масла и смазки производились в России, оттуда их переправляли в страны Прибалтики, там подделывали документы о реальном происхождении сырья и затем отправляли его в Украину.

И все это с помощью компаний, среди которых есть PREMIUM OIL. И именно у этой компании напрямую закупал сырье и «Ресурс ойл А».

В конце концов владельцев фирм «Стенко» и «Стенли» обвинили в государственной измене и направили дело в суд. То есть фактически против двух фирм, которые получали сырье из России и держали его на базе в Гребенках, открыли уголовное производство, но сам «Ресурс ойл А», который вообще-то и оперирует на этой базе, остался вне дела.

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На территории этой компании проводили обыски, но каким-то образом она тогда обошла преследование правоохранителей.

«Господин Потийко» — Сергей Федорович — новый персонаж в этой истории. Сергей — родной брат и бизнес-партнер бывшего соучредителя ООО «Ресурс ойл А» Тараса Потийко.

И едва ли не главный поставщик нефтепродуктов на эту скандальную фирму.

«Это семья, которая дружит с Валентировым очень долго, они держат совместный бизнес, но он, как всегда, оформлен не на Валентирова и Пономарева. Они уже привязаны фактически по сотрудничеству так же с РФ- так же по маслам. Так же там есть схемы, по которым они сотрудничают с „ВС Трейдом“, „Ресурс Ойлом“, „Агринолом“, россиянами и со всем тем, что связано с госизменником Пономаревым и Валентировым», — говорит общественный деятель, ветеран АТО Андрей Маджаров.

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Сергей Потийко является владельцем фирмы «Нафталита ЮАБ» в Литве, в Вильнюсе. Поставки масел и смазок из «Нафталиты» в Гребенки, как видно из реестров, большие и постоянные.

Откуда сама компания берет товар — вспомним дело СБУ относительно российского топлива через Прибалтику — и попробуем узнать. Официально «Нафталита» должна находиться в этом жилом районе. Однако там о Сергее Потийко ничего неизвестно.

Не в квартире, так в Facebook — журналисты таки нашли Сергея Потийко — в сети он, оказывается, большой патриот Украины. В то же время в российских реестрах он же — владелец компаний, работающих в оккупированном Бердянске. На сайте российской налоговой видим, что фирма «Элит-комфорт» стоит на учете с 24 ноября 2022 года. 2023 — когда гражданин Украины Потийко переоформил фирму по российским правилам и стал единоличным учредителем, компания начала приносить прибыль и платить налоги — 97 тысяч рублей. О 2024 году данные пока отсутствуют, но, по информации

То есть — неужели «господин Потийко» одновременно зарабатывает на украинском бюджете, продавая через «Ресурс ойл А» Минобороны масла, и финансирует своими налогами армию оккупантов Путина в Бердянске.

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«Мы пытались связаться с дельцом и расспросить о том, как он живет с украинским паспортом и платит налоги в России, о связи с Пономаревым и Валентировым. Но он не отвечал на звонки, а сообщение прочитал и проигнорировал Возможно это потому, что Пономарева сейчас судят за добровольное сотрудничество с оккупантами. А бизнес Потийко как раз также похож на добровольное сотрудничество с оккупантами», — говорится в расследовании.

Также не отвечать на наши вопросы решили господин Слободян — официальный директор компании, и Сергей Валентиров, к которому в конце концов — хочет он того или нет — тянутся все ниточки.

Фигурантам нашего расследования странным образом удается обходить правоохранителей. Как и Валентировскому «Ресурсу», так и семье Потийко, которая официально работает на Россию. Даже несмотря на производство Антимонопольного комитета, эта история с поставками из РФ и финансированием живет крайне долго и многочисленные расследования не привели ни к чему. Пономарев 2 года в СИЗО, но приговора так и не получил, его соратники и компании работают как раньше, наполняя собственные карманы и российский бюджет.

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