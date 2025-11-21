Как держится и чем решила заниматься дочь старейшей роженицы Украины Подвербной

14-летняя дочь старейшей роженицы Украины Анна говорит, что любила свою маму / © ТСН

Реклама

Дочь старейшей роженицы Украины Валентины Подвербной, 14-летняя Анна Подвербная, несмотря на прошлые сложные отношения с 80-летней мамой, которая умерла две недели назад, говорит, что ее не покидает эмоциональное и уже невыполнимое желание позвонить ей, чтобы услышать родной голос.

Как этот ребенок с незаурядной судьбой переживает смерть матери и что ей помогает держаться — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказала черниговская общественная деятель Оксана Туник-Фриз, которая уже несколько лет помогает этой девочке. Напомним, сама же Аня живет с опекуншей.

«Если взвешенно посмотреть на ситуацию, то Аня достаточно сдержанно все переживает. Она хочет позвонить маме, поехать туда. Но она не впала в депрессию. Мы готовили Аню к тому, что такое может произойти с Валентиной Григорьевной, проговаривали это и говорили, что она, Аня, должна быть стойкой и сильной», — говорит Оксана Туник-Фриз.

Реклама

Вместе с этим она раскрыла тайну одного из фото, на котором изображены Аня Подвербная с Валентиной Подвербной, обе улыбаются и выглядят счастливыми.

Валентина Подвербная со своей дочерью. Фото со страницы О. Туник-Фриз в Facebook.

«Это была какая-то скандальная ситуация. Был какой-то скандал на остановке. Потом Аня начала успокаивать маму и, наконец, Аня сфотографировалась с мамой, чтобы запечатлеть, что уже все нормально», — говорит Оксана Туник-Фриз.

И продолжила: «В семье было много проблем. Когда они встречались, для Ани это был большой стресс. Прощание и похороны она пережила нормально. Аня делала все возможное для того, чтобы относиться к маме с уважением. При всей сложности. Больше, чем ребенок, она не могла сделать. Сегодня она вспоминает маму, иногда хочет позвонить ей…»

Могила Валентины Подвербной. Фото: О.Туник-Фриз

По словам Оксаны Туник-Фриз, сейчас Аня погружена в учебу, в подготовку к поступлению в музыкальный колледж.

Реклама

«Готовится к поступлению на класс саксофона, дополнительно занимается с репетитором. Мы планируем купить ему новый инструмент, более профессиональный. Аня слушала много музыки, ей это очень интересно. Она уже побывала на экскурсии в музыкальной школе, у нее проверили музыкальный слух и оказалось, что у нее есть базовые природные данные. Оказалось, что она «хватает» знания. Начинала с флейты, а потом перешла на саксофон. Она очень умный ребенок. Мы стараемся ее максимально загрузить. Кроме того, есть ряд вопросов, связанных с оформлением документов. То есть особенно некогда (печалиться — Ред.)».

Валентина Подвербная: как складывалась жизнь этой женщины

Полтора года назад, в июне 2024-го, Валентина Подвербная в интервью для ТСН.ua впервые решила рассказать о своей сложной и временами трагической биографии.

«Я родилась 14 апреля 1945 в Чернигове. Моя мама была участником войны. Я работала медсестрой, потому знала о том, что существует искусственное оплодотворение. В молодости я была замужем, но смысла никакого от этого не было. Тогда мне был 21 год. Сама рассталась с мужем. Деньги на искусственное оплодотворение собирала несколько лет. Откладывала, зарабатывала благодаря тому, что торговала на рынке. Продавала консервы, продукты. Я очень хотела ребенка, а когда родила, то моему счастью не было предела. Дочь была и есть для меня смыслом жизни. Кроме нее, у меня никого нет. Ни родственников, ни друзей», — рыдая, рассказывала Валентина Подвербная.

И добавляла: «Мне очень тяжело без нее. Меня наказали, забрав дочь от меня».

Реклама

О своей дочери Валентина Подвербная говорила, что безгранично любит ее, но в то же время характеризовала так: «Куда ветер дует — туда она и идет. Что ей скажут, то она и слушает. Как это забрать, забрать мое дитя? Я ее родила!».

Во время последних интервью Подвербная с особым вниманием отмечала, что делает ремонт в квартире, ведь не оставляет надежды, что когда-то, несмотря на судебные решения об отбирании ребенка, Аня все же к ней вернется и увидит хорошие условия. Ремонт женщина делала очень медленно — она говорила, что пенсия у нее маленькая, а стоимость современных стройматериалов огромна.

Свое последнее интервью для ТСН.ua Валентина Подвербная дала утром 15 сентября этого года.

Тогда она рассказала нам с грустью в голосе, что почувствовала, что в ближайшее будущее дочь уже не вернется жить с ней, поэтому решила доделать ремонт, чтобы пожить в нормальных условиях.

Реклама

В свою очередь, жизнь Ани Подвербной в последнее время тоже изменилась. По словам ее опекунши Елены Ятченко, девочке была сделана важная операция на глазах, ребенок открыл в себе музыкальный талант, живет в комфортных условиях, имеет свою отдельную комнату. По словам Елены Ятченко, всего этого раньше у Ани не было.

История семьи Подвербных: что известно

Одним из последних важных событий в жизни Валентины и Анны Подвербных было то, что в конце мая 2025 Новозаводской районный суд Чернигова постановил отобрать девочку у ее 80-летней мамы Валентины Подвербной.

Своим решением суд постановил отобрать несовершеннолетнюю Анну Подвербную от матери Подвербной Валентины Григорьевны без лишения последней родительских прав до достижения Подвербной-младшей восемнадцатилетнего возраста, то есть сроком до 22 февраля 2029 года.

Об Ане Подвербной и ее матери стало известно в феврале 2011 года. Валентина Григорьевна родила дочь в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения.

Реклама

Весной 2023 года, когда Подвербной-младшей было полных 12 лет, разразился громкий скандал. В апреле девочка опубликовала в соцсетях ряд сообщений, в которых сообщила о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней — царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры.

Сразу после этого в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенок был изъят и доставлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр.

По состоянию на данный момент Аня Подвербная живет вместе со своей опекуншей Еленой Ятченко. Последняя работает швеей, проживает также в Чернигове и, как говорится, настроена помочь этому ребенку найти себя.

Со своей стороны врач, который 14 лет назад делал Подвербной искусственное оплодотворение, рассказывал ТСН.ua, что после скандала с этой роженицей репродуктологи получили рекомендацию не делать искусственное оплодотворение женщинам старше 55 лет. От официальных комментариев врач тогда отказался, мотивируя это тем, что по делу Подвербной шли судебные разбирательства. В медицинских кругах лишь добавили, что Подвербная очень просила сделать ей искусственное оплодотворение, ведь родить ребенка было ее мечтой. Она, даже когда была беременна, торговала консервами, чтобы собрать деньги до рождения ребенка.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что Аня любила маму и до последнего дня с ней общалась.





