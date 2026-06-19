Как дешевле добраться из Киева в Кишинёв в 2026 году: сравниваем поезд, автобус и попутки

Поезд / © Associated Press

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С 28 июня международный поезд «Бессарабия», курсирующий между Киевом и Кишиневом, начнет ходить ежедневно. Кроме того, с 29 июня изменится время отправления из молдавской столицы — вместо 17:42 поезд будет отправляться в 19:52. В его составе будут плацкартные и купейные вагоны, а в первый рейс также отправится новый детский вагон, предназначенный для путешествий с детьми.

Об изменениях в расписании поезда «Бессарабия» сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. По его словам, маршрут остается одним из самых популярных международных направлений для украинцев благодаря удобному сообщению с международным аэропортом Кишинева.

На фоне расширения железнодорожного сообщения с Молдовой ТСН.ua собрал основные способы добраться из Киева в Кишинёв и сравнил стоимость и время в пути.

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Поезд Киев — Кишинев

После перехода на ежедневный график движения поезд «Бессарабия» будет курсировать между Киевом и Кишиневом каждый день. Отправление из украинской столицы запланировано на 16:40, прибытие в Кишинев — в 10:04 следующего дня. Общее время в пути составляет около 17 часов 24 минут.

Стоимость поездки зависит от выбранного класса вагона. Билет в плацкартный вагон стоит от 2663 грн, в купейный — от 3739 грн, а стоимость проезда в вагоне класса «люкс» начинается от 6975 грн. Также в составе поезда предусмотрено детское купе для путешествий семей с детьми.

Цены на поезд Киев — Кишинев / © "Укрзализныця"

Автобус Киев — Кишинев

Автобусное сообщение между Киевом и Кишиневом остается одним из самых популярных способов добраться до столицы Молдовы. Ежедневно на маршруте работают несколько перевозчиков, осуществляющих рейсы из разных пунктов отправления. По данным сервиса Busfor, чаще всего автобусы отправляются с автовокзала «Центральный» в Киеве и прибывают на автовокзал или в международный аэропорт Кишинева. В зависимости от рейса дорога занимает от 12 до 14 часов. Стоимость билетов обычно составляет от 1470 до 2300 грн.

Цены на автобус Киев — Кишинев

Цены на автобус Киев — Кишинев

Поездки в одном направлении Киев — Кишинев

Альтернативой автобусам являются поездки с частными перевозчиками и водителями, которые предлагают места через сервисы поиска попутчиков. Такой вариант обычно предполагает меньшее количество остановок и позволяет быстрее добраться до пункта назначения. По данным сервиса BlaBlaCar, в среднем дорога занимает от 7 часов 50 минут до 9 часов, а стоимость поездки начинается от 1415 грн.

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Цены на поездки в одном направлении Киев — Кишинев

Сколько стоит дорога до Кишинёва

Транспорт Время в пути Стоимость Поезд 17 часов 24 минуты 2663—6975 грн Автобус 12–14 часов 1470—2300 грн Поездки с попутчиками 8–9 часов от 1415 грн

Ранее мы сообщали, что«Укрзализныця» на период июньских отпусков назначает дополнительные рейсы в Карпаты и Закарпатье. Также из-за дефицита билетов на самом популярном направлении Киев — Львов «Укрзализныця» ввела дополнительные рейсы.

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