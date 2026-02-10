Как дешевый тендер для ВСУ обернулся обморожениями и ампутациями: детали нового скандала в Минобороны

Как тендерные игры оставили солдат без защиты от морозов / © ТСН

После истории с некачественными минами — еще один провал. На этот раз — химические грелки для военных в лютые морозы. Командование сил логистики заказало более миллиона грелок, однако тендер выиграла компания с более низкой ценой — 18 грн вместо 26. В результате поставки сорваны, запасы на фронте почти исчерпаны, а в больницах — десятки военных с обморожениями, иногда есть даже ампутации.

Специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко рассказала о новом скандале со снабжением Сил обороны.

© ТСН

На прошлой неделе к Кириенко обратились волонтеры с вопросом: что не так, с химическими грелками и они. Ибо в больницах оказались десятки солдат с обмороженными конечностями.

«Я написала Таня Николаенко, которая является представительницей Общественного Совета при Министерстве обороны с тем же вопросом», — рассказала журналистка.

Как проходил тендер и почему выбрали более дешевое предложение

Как оказалось, Командование Сил логистики заказало у государства партию более миллиона грелок еще в прошлом году, но законтрактовали на тендерах партию вдвое меньшую. Потому что появился другой продавец на тендерах с предложением дешевле, не 26 гривен, за которое покупали раньше, а 18.

«Существенно экономия денег для государства» — подумали на тендерах и отдали их этой компании. Поставки же сорваны, деньги заплачены, с компанией работают СБУ, а воины на фронте без достаточного количества грелок», — возмущается Кириенко.

По ее словам, в Агентстве оборонных закупок (АОЗ) говорят, еще 76 тысяч штук отгрузят вот уже на днях, но это тоже не вся заказанная партия.

«Кто за этим стоит? Это ООО „Частный оператор тыла“. Эта компания не является производителем грелок, но должна была поставить химические грелки компания МАМО, производства ООО „ИмексМакс“», — говорит журналистка.

© ТСН

Кто стоит за компаниями-поставщиками

Кириенко утверждает, что к этим компаниям причастен Анатолий Родзинский, харьковский депутат от ОПЗЖ. Как рассказали журналистке ее коллеги из Харькова, у этого деятеля якобы — давняя репутация «схематозника».

© ТСН

Кириенко объясняет, что тендер отдан был такому продавцу, потому что фирма-поставщика, связанная с Родзинским во время тендеров, существенно занижала цены по сравнению с другими предложениями.

© ТСН

Почему система заставляет покупать самое дешевое

Как объясняет журналистка, согласно процедуре государственные органы обязаны покупать у тех, кто предлагает дешевле. Даже если понимают, что это не надёжный поставщик или изготовитель. Потому что если на тендере стоит два предложения, одно из которых дешевле и заведомо провальное, а второе более дорогое и надежное, а государственные органы купили у тех, кто дороже, к ним придут ГБР и СБУ и «все, кто только можно с лишними вопросами и обвинениями».

«Но таков закон. Наш герой Родзинский поступил именно так. Дважды предложил дешевле других грелок и дважды взял тендер и провалил его», — отмечает Кириенко.

Предложение изменить механизм закупок

По словам журналистки, в Общественном Совете при Министерстве обороны уже давно предлагается новый механизм, чтобы изменить процедуру закупок. Не монополизировать рынок, то есть не покупать всю партию у одного производителя, а разбить ее на несколько компаний.

«Так все компании будут работать и получать доход. Во-вторых, уменьшится риски, если одна из компаний просрочит поставки, есть другая, которая подстрахует ее», — объясняет Кириенко.

Позиция Анатолия Родзинского

Что говорит сам фигурант скандала Анатолий Родзинский. Он накануне в Фейсбуке обнародовал свою позицию.

Следовательно, его первый аргумент. Срыв поставок произошел из-за длинных сроков подписания контракта со стороны АОЗ.

«Да и сам заказ был под зиму, что в принципе делало невозможным его выполнение вовремя. Но почему тогда он этот контракт подписывал?», — комментирует его заявление журналистка.

Аргумент второй. Изготовление грелок проходило впервые в Украине, правда из комплектующих из Китая. А из-за перебоев со светом предприятия имели простой, что повлияло на заказ.

«Но почему тогда Родзинский не представил свое предприятие как критическую инфраструктуру? Ведь известно, что таковым не отключают свет. Ну и третье — речь идет о том, что он сбил маржу 500% конкурентам и сэкономил государству 14 миллионов гривен. Это, конечно, сухие цифры, но последовавшие за этим срывом поставок факты другие», — отмечает Кириенко.

© ТСН

Цена обморожений и компенсации

По ее данным, сбитая маржа и экономия для государства одних денег переросла в расходы точно более 14 миллионов. Ибо из-за отсутствия грелок солдаты получают обморожение и кое-где ампутации. А выплата за одного раненого может достичь и одного миллиона гривен.

«Третье, контракт был подписан поздно, аж в октябре и под зиму. Здесь мяч на поле АОЗ», — говорит Кириенко.

Двойной удар: не получили ни государство, ни волонтеры

Она отмечает, что армия от этого контракта пострадала дважды, потому что не получила поставок грелок ни от государства, ни от волонтеров, тоже заказавших эти изделия у компании «Мамо».

© ТСН

А теперь представители компании не выходят на связь, так говорят сами волонтеры.

Вывод

«Вот у меня в руках грелки по 6 гривен за штуку, которые волонтеры контейнером притащили из-за границы. В частности, Ольга Куракина закупила их у Китая. Не то чтобы я лоббировала эту продукцию, но этими грелками пользуемся мы, журналисты ТСН, когда работаем на улице в лютые морозы», — рассказывает Кириенко.

© ТСН

Она риторически спрашивает, почему государство не могло подстраховаться и заказать у разных продавцов такие грелки, как предлагает общественный совет Министерства обороны. Тогда хотя бы какая-нибудь продукция оказалась на фронте.

«Ибо когда мы говорим, „так нам очень холодно этой зимой в нашем доме, но воинам на фронте еще холоднее“. Очень бы хотелось, чтобы это были не просто слова, а они были подтверждены действиями, что государство все же заботится о наших воинах и заведомо думает о контрактах, заключаемых монополизирующим этот рынок», — подытожила Юлия Кириенко.

