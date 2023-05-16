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Как долго еще Россия будет обстреливать Украину: Жданов о тактике ракетного террора

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Как долго еще Россия будет обстреливать Украину: Жданов о тактике ракетного террора

Когда прекратятся российские ракетные удары по Украине

Жданов прогнозирует, что ракетные удары будут продолжаться до поражения РФ на поле боя.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российские ракетные атаки по Украине будут продолжаться и дальше. Впрочем, нельзя гарантировать, что будет такая же тактика ударов, отметил он.

В комментарии сайту ТСН.ua Жданов сказал, что РФ постарается применить какие-то другие способы атак.

“Но нужно готовиться к тому, что до военного поражения РФ на поле боя, то есть до нашей победы, ракеты будут лететь. Хоть одна останется — все равно они ее запустят по нам. К сожалению, это их главная цель", – отметил Жданов.

Ночная атака по Киеву

Напомним, в ночь на 16 мая Россия нанесла комплексный удар по Киеву. Враг выпустил 18 ракет и 9 БПЛА одновременно с трех направлений. Были применены "шахеды", аэробалистические ракеты "Кинжал", крылатые ракеты "Калибр" и ракеты наземного базирования С-400, "Искандер-М". Однако ни один из вражеских объектов не достиг своей цели.

Зачем РФ атаковала столицу и куда пытались попасть оккупанты, объяснил военный эксперт Олег Жданов.

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Дата публикации
Просмотры
356
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