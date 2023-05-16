Как долго еще Россия будет обстреливать Украину: Жданов о тактике ракетного террора

Жданов прогнозирует, что ракетные удары будут продолжаться до поражения РФ на поле боя.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российские ракетные атаки по Украине будут продолжаться и дальше. Впрочем, нельзя гарантировать, что будет такая же тактика ударов, отметил он.

В комментарии сайту ТСН.ua Жданов сказал, что РФ постарается применить какие-то другие способы атак.

“Но нужно готовиться к тому, что до военного поражения РФ на поле боя, то есть до нашей победы, ракеты будут лететь. Хоть одна останется — все равно они ее запустят по нам. К сожалению, это их главная цель", – отметил Жданов.

Ночная атака по Киеву

Напомним, в ночь на 16 мая Россия нанесла комплексный удар по Киеву. Враг выпустил 18 ракет и 9 БПЛА одновременно с трех направлений. Были применены "шахеды", аэробалистические ракеты "Кинжал", крылатые ракеты "Калибр" и ракеты наземного базирования С-400, "Искандер-М". Однако ни один из вражеских объектов не достиг своей цели.

Зачем РФ атаковала столицу и куда пытались попасть оккупанты, объяснил военный эксперт Олег Жданов.

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