Как Европа готовится к большой войне: опасность для стран Балтии, поход на Сувалки и армии на бумаге без инвестиций в оборонку

Статья немецкого таблоида Bild, ссылавшегося на секретный документ Минобороны Германии о подготовке к войне с Россией в случае проигрыша Украины, наделала немало шума как собственно в самой Украине, так и в ЕС. Издание написало о легенде "учений НАТО" в 2024 году, когда Россия нападает на Польшу или страны Балтии. То есть, это не данные военных разведок о планах врага, как, например, об этом писал тот же Bild и другие западные СМИ накануне полномасштабного российского вторжения с направлениями нападения, а скорее учебный сценарий.

Помимо абсолютно нереалистичных планов Путина мобилизовать еще 200 тыс. уже в феврале (к своим президентским "выборам" он на это не пойдет), или что в 2025 году может начаться прямое столкновение НАТО с Россией, легенда, о которой говорится в статье Bild, является вполне нормальным сценарием отработки военных игр и учений. Тем более еще с сентября прошлого года известно, что этой весной Альянс готовится к крупнейшим со времен Холодной войны учениям Steadfast Defender с задействованием 41 тыс. военных, более 50 кораблей и до 700 воздушных боевых миссий в Германии, Польше и странах Балтии.

Однако наивно думать, что Путин не хочет взорвать статью 5 НАТО о коллективной обороне, которая, по сути, за все 75 лет существования Североатлантического союза ни разу не применялась. Хотя в европейских странах это не верят, убеждая, что Украина уничтожила профессиональную российскую армию и у Москвы просто нет сил, это далеко не так. В Беларуси уже есть российское тактическое ядерное оружие. В отличие от демократических стран, Путин может очень быстро мобилизовать множество людей. Российская экономика почти не перешла на военные рельсы. Поэтому ЕС начинает рассматривать самые плохие варианты, особенно в случае второго "пришествия" Дональда Трампа в Белый дом.

Как Европа готовится к возможной Великой войне с Россией? ТСН.ua расскажет по этому тексту.

Сдерживание Путина: усиление обороны с армиями на бумаге

Европа имеет несколько лет для подготовки к возможной полномасштабной войне с Россией. И об этом пишет далеко не немецкий таблоид Bild или другие западные издания. Это публичные заявления европейских лидеров и армейских генералов, звучащие уже полгода. Например, на днях в интервью изданию The Times премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что Европа имеет 3-5 лет, чтобы подготовиться к войне на восточном фланге НАТО. Ранее в январе об этом говорил и польский премьер Дональд Туск, подчеркнув, что Европа сильно отстает от России по темпам производства оружия.

Однако чуть ли не раньше других об этом начали говорить в экспертных немецких кругах. Немецкий совет по международным отношениям (DGAP), советующий немецкому МИД, еще в начале ноября опубликовал аналитическую записку, в которой говорится о 6-8 годах, за которые Россия может полностью восстановить свой военный потенциал для нападения после окончания войны против Украины. А уже в декабре министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у Европы есть 5-8 лет на подготовку. Под угрозой страны Балтии, Молдовы и Грузии.

Но пока эти заявления не привели к конкретным действиям. Первая из трех немецких дивизий для усиления сдерживания НАТО не будет готова к развертыванию в 2025 году. Второй дивизион, запланированный к развертыванию на 2027 год, ждет та же участь. Понадобится не менее двух лет, чтобы наладить новые производственные линии для ракет, танков и создать более крупные военные подразделения. Аналитики DGAP отмечают, что вместо обязательной военной службы Германия должна перейти к обязательной военной стажировке для всех в возрасте от 18 до 65 лет, а укрепление обороны должно стать обыденностью политической и экономической жизни страны.

Польша и Румыния уже открыто общаются со своими гражданами о пролетах российских ракет в их небе. И их обществами это уже не воспринимается как нечто экстраординарное. Это можно отнести к одному из элементов подготовки людей к возможной войне. Как и то, что в среду, 17 января, по сообщениям западных СМИ и журналистов, Россия решила опробовать в Калининграде свои РЭБ, "положив" работу GPS в половине Польши и в районе Сувальского коридора. И это лишь подтверждает слова главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра, что война может вспыхнуть в любой момент, а не через три или шесть лет. В Кремле и российской Госдуме уже давно не скрывают аппетитов по захвату Сувальского коридора, отделяющего Беларусь от российского Калининграда. Не зря же Путин разместил у Лукашенко вплотную к польской границе российское тактическое ядерное оружие. К тому же захват Сувальского коридора "отрежет" страны Балтии от Польши и других натовских государств, и сделает их гораздо более уязвимыми к возможному нападению со стороны России.

В прогнозах западных аналитиков и военных экспертов – это наиболее вероятный сценарий. О нем, кстати, говорится и в статье Bild. И, вероятно, в том числе и это будут отрабатывать натовки во время своих учений в феврале-марте этого года. Однако самую большую проблему это не решает. На восточном фланге НАТО сосредоточены восемь боевых групп союзников. Но выполнение решения еще Мадридского саммита Альянса с 2022 года по увеличению от 40 тыс. до 300 тыс. ударной силы, готовой к быстрому развертыванию в течение месяца, так и остается на бумаге.

Польша задекларировала, что увеличит свою армию до 300 тыс. Это будет самая большая армия в Европе. После Украины, конечно. Однако уже сейчас Польша, где только добровольная контрактная армия, предстала перед огромной проблемой: где брать людей? Постепенно Минобороны страны делает шаги в этом направлении. Например, 13 января начало действовать новое распоряжение об изменении призыва на военную службу во время войны: за неявку в военкомат после получения повестки в течение шести часов предполагается усиление ответственности вплоть до уголовной.

Даже обещания Германии разместить свою 5 тыс. бригаду в Литве, имеющую лишь 16 тыс. армию, к 2027 году сталкиваются с трудностями, прежде финансовыми. Аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS) очень точно отмечают, что сдерживать войну — гораздо лучше и дешевле стратегия, чем ее вести. К тому же размещение немецкой бригады в Литве — это впервые для Бундесвера, когда его войска будут дислоцированы за рубежом. Однако похоже, что за эти два года полномасштабной российской войны, политической воли у европейцев не прибавилось. Более того, все это умножается еще и на страх второго "пришествия" Трампа. Не являясь сторонником военных Альянсов, европейцы опасаются, что в случае нападения на одну из их стран, Америка под руководством Трампа не просто может не прийти на помощь, но даже выйти из НАТО.

Оружия все меньше: дешевле для НАТО – помочь Украине

Лучшая и самая дешевая для Альянса стратегия сдерживания России – это предоставление Украине необходимого для победы оружия. Президент Зеленский на экономическом форуме в Давосе четко наметил, что будет, если Запад не продолжит вооруженную и финансовую помощь Украине:

"Это страшный эксперимент затягивать с той или иной помощью. Если не будет оказанной помощи? Мы будем слабыми на поле боя. Будет большой дефицит артиллерии, ракет для ПВО. Мы не сможем отбивать удары баллистическими ракетами. Будет большое количество убийств и раненых людей" "Будет большой кризис для всей Европы. Без помощи США, ЕС, Украина будет слабее, и это будет возможность для России захватить нас. Как только они нас захватят, поверьте, это будет война НАТО с РФ. Я считаю, честно говоря, что Путин этого" и хочет".

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, из-за войны против Украины возможности России осуществлять провокации в Балтийском регионе ограничены. Так, вблизи границ со странами Балтии она располагает авиацией, ракетами, тактическим ядерным оружием, ВМС. Но в Москве не хватает сухопутных войск, которые она направила на украинский фронт. Однако, даже после начала полномасштабной войны, Запад в очередной раз недооценил Россию. В отличие от западных демократических стран она может очень быстро мобилизовать новых солдат в армию и перевести экономику на военные рельсы.

К тому же, как показывает практика, союзники России – Беларусь, Иран, Северная Корея и Китай – довольно исправно и быстро помогают Москве, чем западные партнеры Украины. По словам помощника генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Бориса Руге, Альянс достаточно мощный, чтобы защититься от российской агрессии. Хотя в своей недавней программной речи министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что эра дивидендов от мира закончилась, а мир на пороге войны.

"Путин считает, что Западу не хватит устойчивости. Если мы наградим его победой в войне, то это лишь увеличит риск эскалации. Не только потому, что он одержим идеей восстановления Российской империи. Это также будет сигналом для других потенциальных агрессоров. Именно поэтому премьер Риши Сунак подписал в Киеве историческое безопасное Соглашение между Британией и Украиной. Она положила начало столетнему союзу, который мы теперь строим с нашими украинскими друзьями", — заявил Грант Шаппс.

Однако, похоже, главные союзники Украины – США и Германия – этого до сих пор не понимают. С одной стороны, поступающие из Вашингтона и Берлина официальные заявления свидетельствуют, что там уже отказались от идеи переговоров с Путиным об окончании войны. По крайней мере, пока. Например, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на экономическом форуме в Давосе, заявил, что это действительно Россия не заинтересована в переговорах и окончании войны. Хотя, по словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, карманных Чемберленов хватает (по аналогии с британским премьером Невиллом Чемберленом, который был сторонником умиротворения Гитлера – ред.).

Однако красивые и пафосные речи оружия нам не прибавляют. По словам украинского министра обороны Рустема Умерова, реальность этой войны такова, что Россия значительно превосходит силы обороны Украины в ежедневных артиллерийских атаках. На разных участках фронта и этапах боевых действий враг выпускает в 5-10 раз больше артиллерийских снарядов, чем мы. К тому же после новостей, поступающих из США и Германии, оптимизма все меньше.

Во-первых, в среду, 17 января, Бундестаг провалил голосование за предложение по поставке Украине немецких дальнобойных ракет TAURUS, способных серьезно повредить Керченский мост. Действительно это была инициатива оппозиционной группы ХДС/ХСС, поэтому коалиция за нее не проголосовала, обещая внести собственный законопроект до конца февраля. Однако гарантий, которые его проголосуют, а правительство Шольца выполнит, нет. Ибо, как известно, именно Шольц лично и его СДПГ против предоставления Украине TAURUS.

Во-вторых, уже четыре месяца Администрация Байдена никак не может договориться с республиканцами в Конгрессе о принятии дальнейшей финансовой и вооруженной поддержки не только для Украины, но и для Израиля и Тайваня. Республиканцы, особенно трамписты, связывают это с усилением безопасности на границе с Мексикой и миграционного законодательства вплоть до выдворения мигрантов из США. Демократы же против таких драконовских мер, потому что надеются заручиться поддержкой этого электората на выборах в ноябре (избирать не только президента, но и конгрессменов).

В среду, 17 января, президент Байдена даже встретился с лидерами Конгресса от обеих партий. Однако компромисс так и не просматривается. Спикер Палаты представителей, трампист Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование вопрос дальнейшей помощи Украине более чем на $60 млрд, пока демократы не согласятся на усиление миграционного законодательства. Между тем, Сенат на следующей неделе готовится принять двухпартийный документ об усилении безопасности на границе с Мексикой и дальнейшей помощи Украине.

"Я впервые оптимистичен. Первый раз, по моему мнению, шансы на то, что это будет одобрено в Сенате, больше, чем вероятность, что проект не будет одобрен", – сказал лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Однако это вовсе не означает, что этот законопроект пройдет Палату представителей. Между тем Путин уже открыто угрожает странам Балтии, мол, россиян там "выбрасывают за границу, затрагивающую безопасность России". А СССР, по его версии, распался по вине Украины. Безумный заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев дописал в Telegram, что "существование Украины на исторических российских территориях" является постоянным поводом для военных действий со стороны России и этому не помешает вступление Украины в ЕС или НАТО. Поэтому, если Россию не остановить сейчас в Украине, вполне вероятно, что завтра завтра Путин с Медведевым скажут о странах Балтии или Польше.