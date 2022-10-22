Как Евросоюз помогает Украине восстанавливать энергетическую инфраструктуру: Стефанишина обнародовала список шагов

Уже две недели во всех странах Европейского Союза ведется работа с операторами энергосистем по поставке помощи в Украину.

Европейский Союз поможет Украине с восстановлением энергетической системы.

Об этом в эфире "1+1" в рамках телемарафона рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Здесь важен также контекст: по сравнению с предыдущими обстрелами Российской Федерации, которые приходились на элементы критической инфраструктуры, в том числе на энергетическую инфраструктуру, сегодня совместно с международными партнерами мы подтверждаем, что это целенаправленные массированные атаки против граждан Украины, направленные на деморализацию населения, и, соответственно, причинение человеческих жертв в силу разных обстоятельств, связанных с энергетическим кризисом. Поэтому и ответ на эти вызовы будет целостным и комплексным", — отметила она.

Как сообщила Стефанишина, уже после первых ракетных обстрелов в прошлый понедельник Европейскому Союзу ее команда передала перечень потребностей в оборудовании и материалах.

"И уже в течение двух недель во всех странах Европейского Союза ведется работа с операторами энергосистем по поставкам в Украину этой помощи. Более того, в Украине был Еврокомиссар Янез Ленарчич по кризисному менеджменту, он способствовал дополнительно выделению 200 миллионов евро для того, чтобы страны ЕС, которые могут помочь Украине, также не страдали финансово, чтобы профинансировать эту помощь. И буквально вчера уехал из Украины президент Энергетического сообщества Европейского Союза, который также в течение этих семи месяцев войны обеспечивал поставки в Украину элементов для восстановления электросетей, и лично работал с операторами, такими как "Укрэнерго" в Украине, в странах ЕС. Это косвенный мандат энергетического сообщества, но это показывает, что наши друзья вместе с нами борются на всех фронтах и делают все возможное", — подчеркнула она.

Ольга Стефанишина отметила, что до конца года правительство рассчитывает, что Украина будет обеспечена всем необходимым, понимая, что такие ракетные обстрелы могут повторяться, понимая, что это целенаправленный процесс разрушения критической инфраструктуры.

"Мы с нашими партнерами начинаем уже мыслить системно и, реагируя на существующий кризис, уже готовимся к следующим кризисным моментам, к которым мы будем более подготовленными, и более оперативно сможем восстанавливать разрушенную инфраструктуру", — резюмировала она.

Напомним, российские оккупанты 22 октября снова устроили массированную ракетную атаку по энергетическим объектам в разных областях Украины. В результате без электроснабжения оказались люди в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях.

В Министерстве иностранных дел Украины ракетные удары России по инфраструктуре Украины назвали частью геноцида.

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